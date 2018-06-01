İmam-ı Rabbani ve Ramazan-ı Şerif

İmam-ı Rabbani Hazretleri kırkbeşinci mektubunda Ramazan-ı Şerif’in fazileti hakkında şöyle buyurmaktadır:

- Lutf ettiğiniz kıymetli mektup, bizleri mübarek Ramazan ayında şereflendirdi.

Bunun için, bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hatırıma geldi:

- Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir.

- Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir.

- Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları af olur. Cehennemden âzâd olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

- Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de af olur. Cehennemden âzâd olur.

- Ramazan-ı Şerif ayında, Resulullah (asm), esirleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi.

- Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur.

- Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

- Elden geldiği kadar ibadet etmelidir.

- Allah-u Teâlâ’nın râzı olduğu işleri yapmalıdır.