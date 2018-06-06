Oruç, manen basamak atlatır

Mezhepler, orucu hükümlerine göre farklı şekillerde kısımlara ayırmışlardır çocuklar.

Genel olarak şöyle sıralama yapabiliriz. - Farz oruçlar: Ramazan orucu gibi. - Vacip oruçlar: adak ve kazası oruçları gibi. - Sünnet oruçlar. - Mekruh oruçlar. Detayları için ilmihale bakmak yeterli. İftar vaktine yakın zamanlarda, oruç tutan Müslüman, nefsi bayağı terbiye edilmiş bir halde bulunur. Az daha ilerlese, manen büyük basamaklar atlayacak duruma gelebilir insan. Bu değerli dakikaları niçin ellerimizi açarak duâ ve niyazda bulunmakla geçirmeyelim çocuklar! Bu dakikaların, kendimizi Allah’a yöneltme dakikaları olduğumuzu bilmeliyiz ve iyi değerlendirmeliyiz.

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