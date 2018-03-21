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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Peygamberlere inanıyorum!

İnci Karaman
21 Mart 2018, Çarşamba

“Bütün peygamberlere inanır mısın?”

“Tabi.”

“Hz. İsa’ya, Hz. Musa’ya da mı?”

“Elbette.”

“İyi, ama onlara Hıristiyanlarla Yahudiler de inanıyorlar.”

Biz bütün peygamberlere inanırız. Birine inanıp diğerine inanmasak Müslüman sayılmayız. Bütün peygamberler Allah’ın elçisidirler. Onlar her yönleriyle bizlere örnektirler. Doğrudurlar, günah işlemezler, güvenilir insanlardır.

İnsanların en zekileridir, Allah’tan aldıkları emirleri eksiksiz olarak insanlara duyururlar.

Peygamberler okulun öğretmenlerine benzer. Öğretmensiz ders işleyebiliyor muyuz?

Peygamberler de insanlara çok şeyler öğretirler. Doğru yol gösterirler. Her konuda onlara rehberlik ederler. Maddî ve manevî kalkınmaya yöneltirler. Sadece Ahiret işlerinde değil, dünya işlerimizde de önderdirler. Gösterdikleri mu’cizelerle bir taraftan peygamberliklerini ispat ederler, diğer taraftan da ilme ve teknolojik gelişmelere ışık tutarlar. 

Peygamberlerin hayatları bizim için en güzel örnekleri taşır. İbretlerle doludur. Sabrın, sebatın, azim ve gayretin, hak yolda mücadelenin doğruluğu yaymanın en güzel misallerini onlarda buluruz. Allah sevgisinin korkusunun iman, iyilik ve ibadetin en üstün örnekleri onlarla gerçekleşmiştir.

İlk peygamber Hz. Âdem, son peygamber de bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (asm). Her ikisi arasında yüz yirmi dört bin peygamber gelip geçmiştir. Bunlardan 28 tanesinin ismi Kur’ân’da geçer. 

Peygamberlerin hayatlarını okur, o güzel örneklerle hayatımızı aydınlatırız.

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