Senin karne notun ne?

Karnelerimizi aldık. Öğretmenlerimizin hakkımızdaki yazıları bizi ne kadar çok sevindiriyor değil mi?

Meselâ;

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Demesi bizi çok onurlandırır.

Sahi; siz de karnenize bir bakın. Öğretmenleriniz ne yazmış, bir bakın olmaz mı?

Biz, bazı arkadaşlarımızın karnelerini aldık ve şu notları gördük;

- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının bütün hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

- Son derece başarılı geçen ilk ve ikinci dönem çok iyiydin. Bir sonraki yıllarda senden daha fazlasını bekliyorum.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.

- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.

- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

…

İşte bu notlar bizi başarıdan başarıya götüren ve motive eden sözlerden bir kaçı.

Öğretmenimizi çok, ama çok özleyeceğiz.