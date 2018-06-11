Senin karne notun ne?

Karnelerimizi aldık. Öğretmenlerimizin hakkımızdaki yazıları bizi ne kadar çok sevindiriyor değil mi?
Meselâ;
- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Demesi bizi çok onurlandırır.
Sahi; siz de karnenize bir bakın. Öğretmenleriniz ne yazmış, bir bakın olmaz mı?
Biz, bazı arkadaşlarımızın karnelerini aldık ve şu notları gördük;
- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının bütün hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.
- Son derece başarılı geçen ilk ve ikinci dönem çok iyiydin. Bir sonraki yıllarda senden daha fazlasını bekliyorum.
- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.
- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.
- Karnendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.
- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.
- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.
…
İşte bu notlar bizi başarıdan başarıya götüren ve motive eden sözlerden bir kaçı.
Öğretmenimizi çok, ama çok özleyeceğiz.