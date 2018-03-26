Sineğin gözleri

Sinek başlı başına muhteşem bir yapıda yaratılmıştır.

Saniyede 500 kere çırptığı kanatları ve müthiş uçma yeteneği ile bir yaratılış harikasıdır.

Onu önemli kılan bir diğer özellik nedir söyleyelim mi?

Müthiş komplekslikte binlerce merceği olan gözlerdir.

Evet, bir sinek, başının sağ ve sol taraflarında 4 biner ayrı bölme bulunan, toplam 8 bin bölmeli petek gözlere sahiptir.

Bu 8 bin bölmenin her birinde, görüntüyü farklı açılardan gören birer mercek vardır.

Sinek küçük, mide bulandırır derler ya.

Aslında bu sözün aslı astarı olmadığını bu muhteşem yapısıyla öğrenmiş oluyoruz.

Küçücük bir sinekte kâinat kadar muazzam bir san’at barındıran acaba hangi “Güç”tür.

İşte minicik sinekte muazzam bir san’at “San’atkar”ı göstermiyor mu?