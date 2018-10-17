Uzaydaki yerçekimi

Kâinattaki her cisim, diğer cisimler üzerine lav çekim tesiri gösterir.

Bu, çekim kuvveti veya çekim olarak adlandırılır.

Fakat bu çekimin gücü iki şeye bağlıdır.

Birinci olarak cisim ne kadar madde taşıyorsa, çok çeşit gücüne sahiptir.

Eğer bir cisim de az madde taşıyorsa o da çok az bir çekim gücüne sahiptir.

Meselâ dünya, aydan daha fazla madde taşıdığı için dünyanın yer çekimi aydan daha kuvvetlidir.

Bunlar kâinattaki fıtrî kanunlar olarak Allah’ın en güzel isimlerinin yansıması olarak adlandırılır.

Peki, böylesine düzen içinde kâinatı yaratan Allah, hiç mümkün müdür ki, insanın derdine derman bulmasın, onu yok saysın. Haşa!