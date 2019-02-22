"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2019 CUMA - YIL: 50

Kardeşim elli yaşında!

İrfan Süleymanoğlu
22 Şubat 2019, Cuma
Ben ondan yaşlıyım; fakat o benden büyük.

Çünkü ben bir şahısım o ise şahs-ı maneviyi temsil ediyor. Ben o manevî camianın efradından bir ferdim inşallah; o ise cemaatı temsil ediyor. Ben bir âdemim; o ise kemal-i âdemiyeti (mükemmel insanı) anlatıyor.

Ben o ağacın bir yaprağıyım; o ise üzerinden nice zorlu kışları savuşturup yapraklarına güç, çiçeklerine semere-i umut (umut meyveleri) vadeden baharları müjdelemektedir. Onun penceresinden Asya’nın bahtına bakıldığında mevsimler yas tutmamış ve tutmayacak, bülbüller ağlamamış ve ağlamayacaktır.

Baharın müjdelerinin tezahür ettiği bir Şubat ayında doğmuş Kardeşim Yeni Asya. İşte şimdi  ellinci yaşını idrak ediyor. Yaş gününde onunla birlikteyiz, yanındayız, onu yalnız bırakmadık inşallah. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz…

Bu düşünceler içindeyken ister istemez Yeni Asya doğmadan elli sene önceye gidiyor zihnimiz: 1918, 1919 ve 1920; İstanbul’un ve Anadolu’nun işgal yılları. Felâket ve helâket asrının kendini gerçekten çok kötü bir şekilde hissettirmeye başladığı yıllar o yıllar. Eylül 1919‘da ise Rüyada Bir Hitabe tezahür etmiş Bediüzzaman’ın dünyasına. Felâket ve helâket asrının adamı olarak sözlerini o seçkin heyete, sonrasında da ehl-i İslâm’a serdetmiş. Evailindeki (daha önceleri) Hutbe-i Şamiye, İşaratü’l-İ’caz, Münâzarât ve gazetelerdeki makalatını; yine 1. Dünya Savaşı’ndaki mücahedesini ve kahramanlığını bilmeyen yok zaten.

1920’de İstanbul’un işgaline karşı Bediüzzaman Hutuvat-ı Sitteyi neşredip dağıtmış. Ayrıca Hakikat Çekirdekleri ve Sünûhat isimli eserlerini neşretmiş.

Evet. Yeni Asya’nın doğumundan elli yıl önce İstanbul, Bediüzzaman’ın faaliyetleri ve Anadolu’daki ahval-i umumiye bu idi. Misak-ı Millî bir kurtuluş hedefi olarak belirlenmiş. İstanbul’u işgal eden İtilâf Devletleri’ne karşı mücahid bir yaklaşımla ölüm dahil her türlü risk göze alınarak Bediüzzaman tarafından Hutuvat-ı Sitte neşredilmiş ve bu beyanname o felâket zamanlarında mücahidane hizmet etmiş. Evet, İstanbul’un yeniden kazanılmasına manevî bir sebep olmuş…

Avrupa ile Asya’nın bağlandığı gün itibariyle zuhur eden Yeni Asya, logosundaki, Asya’nın bahtını açacak anahtarın meşveret ve şûrâ olduğu vurgusuyla; yine İstanbul’da, Bab-ı Âli’ye adım atmıştır.

Kısacası, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak Yeni Asya; özelde Türkiye, küreselde Müslümanlar için, üzerine düşen misyonu Risale-i Nur vizyonuyla yapma görevini üstlenmiştir. İşte bir elli yıl çok kısa bir özetle böyle geçti…

Allah ömrünü kıyamete kadar istikametle devam ettirsin inşallah. Amin! 

O halde gelecek zamanı gösteren bir sinematograf ile hayalen Yeni Asya’nın Yüzüncü ve Yüz Ellinci yaşlarına da bir bakalım mı? Haydi bakalım:

Yüzüncü Yaşı 2069-2070 yıllarına tekabül edecektir inşallah. Yüzüncü yaşının, “Ümitvar olunuz, istikbal inkılâbatı içinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır, hitabına mâsadak olacak şekilde kutlanmasına duâ ediyor ve inanıyoruz inşallah.

Onun için Yeni Asya’nın görevi yeni başlamaktadır. Bilge Yeni Asya, önümüzdeki Yüz Yılda da Risale-i Nur’un Mahdumu, Üçüncü Said’in devamı olarak yaşayacaktır İnşallah. Yaşamalıdır da… 

Devam etmelidir, devam ettirilmelidir. El birliğiyle, gönül birliğiyle, ittifakla, ittihatla, istikametle ve ihlâsla…

Kardeşim Yeni Asya! O zamanlarda biz maddeten yanında olmayacağız. Fakat sen Risale-i Nur istikametinde devam ettikçe manen yanındayız. 

Yaş günlerinde, hususan yüzüncü ve yüz ellinci yaş günlerinde bizi hatırla olur mu? Duâlarımız seninle, duâlarını bekleriz kardeşim.

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