“Bu neticeler (1957 seçimi) Adnan Menderes’e bildirildiğinde vakit seher vaktiydi. Gece boyu yaşadığı heyecanı düşündü ve ellerini kaldırıp mırıldandı. “Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma.”

“Ne oluyor bu insanlara?” dedi kendi kendine.

Arkadaşlarına baktı, onlar kendisine nazaran biraz daha sakindi. Hiç birinin yüzünde sevinç ifadesi yoktu ama simalarında hezimet mânâsına gelecek keder çizgileri de görünmüyordu. Kendisi ise belki de hiç yenilgi yaşamadığından, yenilginin ihtimaline bile tahammül edemiyordu.

“Millet bize neden sırt çevirdi. Nereye gitti 1950’nin, 1954’ün heyecanı. Ben bu seçim öncesinde, elliden ve elli dörtten daha çok hizmet ettim.”

Arkadaşlarının kendisine baktığını görünce sesli düşündüğünü anladı ise de aldırmadı. Partinin başkanı, ülkenin başbakanı olması hasebiyle bütün mesuliyet kendisinindi. Kaybetmenin hesabını vermek de kendisine kalıyordu. Arkadaşları kaybetmeye üzülseler de hesap verme makamında olmadıklarından kendisine nazaran biraz daha sakin olabilirlerdi.

Yaptıkları hesaba göre Demokrat Parti yüzde kırk yedi rey almış, 424 milletvekili çıkararak seçimi kazanmıştı. Halk Partisi 178 milletvekili kazanmıştı. 27 Ocak 1954 tarihinde dini siyasete âlet ettiği iddiası ile kapatılması üzerine adına cumhuriyet ibaresini ekleyerek siyesî faaliyetlerine devam eden Millet Partisi 4, Demokrat Partiden ayrılan milletvekillerinin büyük iddialarla kurduğu Hürriyet Partisi de 4 milletvekili çıkarmıştı.

Bu neticeler Adnan Menderes’e bildirildiğinde vakit seher vaktiydi. Gece boyu yaşadığı heyecanı düşündü ve ellerini kaldırıp mırıldandı.

“Allah’ım, bir daha bana böyle bir seçim gecesi yaşatma.”

Kahramanlar da kaybeder

Zafer ve mağlubiyet.

İkisi de mücadelenin neticesidir. Her mücadele bir tarafa zafer kazandırırken diğer tarafın mağlubiyetine sebep olur. Zafer de, mağlubiyet de mutlak değildir. Bir mücadelede zafer kazanan taraf, diğerinde mağlup olurken, öncekinde mağlup olan taraf sonrakinde zafer kazanabilir.

Başladığı hayat mücadelesinde de, giriştiği siyaset, demokrasi davasında da hep kazanan ve ezan-ı Muhammedî gibi mühim bir şeair-i İslâmiyeyi ihya ederek ‘İslâm kahramanı’ sıfatını alan Adnan Menderes; başkalarının başarı saydığı 1957 seçimlerinde tek başına iktidara gelmesine rağmen, rey oranının biraz azalmasını mağlubiyet telâkki etti.

Menderes Kasım ayının sonlarına doğru hükümeti kurdu, programını mecliste okudu, güvenoyu aldı ve o meşhur sözünü söyledi:

“Hadi bakalım, şimdi yeniden iş başına.”

İşi hiç bırakmamıştı ki zaten. Memleketin her yeri iş sahasıydı ve mühendisler, ustalar, kalfalar, işçiler ve ihtiyaç hasıl olduğunda onlara yardım eden vatandaşlar harıl harıl çalışıyordu. Kendisi diğer seçim zamanlarında olduğu gibi güç tazelemek için kısa bir ara vermişti o kadar.

Yeni şantiyenin, yani İstanbul’un...

İstanbul yeni bir hedef, değişik bir heves değildi Adnan Menderes için. Gençlik çağının başında ihtiyat zabitliği eğitimi için geldiği zaman sevmiş, annesinin babasının bu şehrin sinesinde yattığını öğrendiği gün kendinin buraya ait olduğunu hissetmiş, babaannesini kendi elleri ile defnettiğinde de bu şehre hizmeti hayat hedefi hâline getirmişti.

Bilhassa siyasete atıldıktan sonra her vesile ile İstanbul’u gezdikçe düşünmüştü neler yapabileceğini. Önce şehri, fakr u zaruret eseri olan derme çatma binalardan, iptidaî yapılardan kurtarmanın ve mezbeledeki mücevher gibi görüldüğü hâlde kadri kıymeti bilinmeyen tarihî eserleri gözle görünür hâle getirmenin gerektiğini anlamıştı.

Metro hattı

Hatta ilk hamlede bunları yaptıktan sonra ikinci hamlede Şişli’den Yenikapı’ya uzanan metro hattı açmayı, Asya’yı Avrupa’ya bağlayıp şehrin iki yakasını bir araya getirecek şekilde Boğaz’a büyük bir köprü yapmayı düşünmüş, fikrini Cumhurbaşkanı Bayar’a açıp tasvibini bile almıştı.

Şimdi zamanı gelmişti. Hem devletin maddî vaziyeti biraz düzelmiş, hem de millet demokrasi ve hürriyetle birlikte huzurun, mutluluğun, refahın tadını almıştı. Kendisi de bu arada, İstanbul’da yapacağı yenilikleri, değişiklikleri plânlamış, programlamış, bazılarının istimlak muamelelerini tamamlamış ve başlamaya hazır hâle getirmişti.

“İstanbul’un imarını bugünkü yaşayış ve anlayış icaplarına uygun bir tarzda estetik, rahatlık, trafik ve turistik gibi birçok zaviyelerden ve Türkün bedii zevklerinin ifade ettiği yüksek seviyeyi tebarüz ettirmek bu hususlarda güzel bir numune vermek bakımından ele almış bulunuyoruz.” ( Şen s: 190 )

İstanbul’da yaptığı basın toplantısında böyle diyerek tanıttı imar ve inşa faaliyetlerinin hedefini. Evini İstanbul’a taşımadığından Park Otel’i mesken edindi. Mühendisleri topladı, ‘Benden izinsiz bir kazma bile vurulmayacak’ diyerek talimat verdi ve birkaç yerde birden imar faaliyetlerini başlattı.

Her zaman yaptığı gibi yine bir gün erkenden kalktı. Soğuk su ile duşunu aldıktan sonra hızla giyindi ve otelden çıktı. Şehrin değişik semtlerindeki minarelerden farklı seslerle aynı makamda okunun sabah ezanlarını dinlemenin ulvî hazzını hissederek bir süre yürüdü.

İki büyük cami vardı yolunun üzerinde. Dolmabahçe ve Nusretiye camileri. Birini Bezm-i âlem Valide Sultan yaptırmıştı, diğerini de Sultan İkinci Mahmud. İkisi de çifte minareli, çok şerefeli selatin camilerdi. Fakat minareler suskun. Kubbeler mahzundu.