M. Kemal’e ne cevap verdi?

Mevcut şartlarda o siyasî kahramanlığı sadece Adnan Bey gösterebildi. Paşanın kasıtlı sorusuna, seçimlerde halkın tepkisini gösterdiğini söyleyerek cevap verdikten sonra vergilerin yüksekliğini, Halkçı mutemetlerin sû-i istimallerini anlattı. Ardından halkın maddî durumunun düzelmesi için kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve ülkede iktisadî kalkınmanın sağlanması gerektiğini söyledi.”

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın, ileri sürdüğü bütün şartları kabul etmesi üzerine, Serbest Fırka’da birlikte çalıştığı idarî kadroyu yanına aldı ve Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Aydın İl Başkanı sıfatı ile siyasî faaliyetlerine devam etti.

Halk Fırkası’na destek vermek maksadıyla yurt gezisine çıkan M. Kemal trenle Aydın’a geldi. Vâli ve kumandan tarafından karşılandı, şehri gezdi, fakat kendi partisinin il teşkilâtına uğramadı. Çünkü Aydın’da belediye seçimlerini Serbest Fırka’nın kazanmasından ve o parti kapatıldıktan sonra da serbestçilerin Halk Fırkası’nın il teşkilâtını ele almalarından dolayı Aydın’a kızgındı. (Akyol s: 154)

Zaten şehre gelince sadece vilayet binasını ziyaret etmesi, orada kalmadan Nazilli’ye geçmek istemesi de kızgınlığını gösterme çabasının neticesi idi. Kendisine eşlik eden Başbakan Recep Peker’in ve komutan Fahrettin Altay’ın ricası üzerine beş dakika ile sınırlı olmak kaydıyla CHF teşkilâtına uğramayı kabul etti.

Birinci cumhurbaşkanı da olan partinin kurucusunu il binasında Adnan Bey ve il yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Onlardan hiçbiri ile tokalaşmayan M. Kemal, Adnan Beyin sigara ve kahve ikramlarını da reddetti. Muhatap seçmeden seçimlerde serbestçilerin kazanması ile ilgili sitemkâr bir soru sordu.

HALKÇI MUTEMETLERİN SU-İ İSTİMALLERİNİ ANLATTI

O soruyu cevap almak maksadıyla değil, soğuk tavrının sebebini anlatmak için sormuştu. O şartlarda, âdetâ burnundan soluyan M. Kemal’in sorduğu soruya cevap vermek büyük bir cesaret işiydi. Zîra paşanın bir anlık kızgınlığı kişinin yalnız siyasî geleceğini değil, hayatını da tehlikeye atabilirdi.

Mevcut şartlarda o siyasî kahramanlığı sadece Adnan Bey gösterebildi. Paşa’nın kasıtlı sorusuna, seçimlerde halkın tepkisini gösterdiğini söyleyerek cevap verdikten sonra vergilerin yüksekliğini, Halkçı mutemetlerin sû-i istimallerini anlattı. Ardından halkın maddî durumunun düzelmesi için kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve ülkede iktisadî kalkınmanın sağlanması gerektiğini söyledi.

İzni olmadan başbakanın, bakanların, vekillerin, vâlilerin, komutanların, paşaların bile destursuz konuşamadığı M. Kemal’in karşısında; üstelik kızgın olduğu il başkanının metanetli ve maharetli bir şekilde konuşması, onun da söylenenleri ayakta dinlemesi, heyetteki herkesi şaşırttı. Az önce reddedilen sigara ve kahve ikramları kabul edildi.

“Adnan Bey, sen de buradan yak bakalım.”

TAYİN USÛLÜ MİLLETVEKİLİ

Paşa’nın bu ikramı, sohbetin ilerleyeceğini gösteriyordu. Sigara ve kahve ikramları defalarca tekrarlandı. Beş dakika ile sınırlı olmak kaydıyla başlayan görüşme tam dört saat devam etti. Nazilli, Denizli taraflarına gidiş bir gün ertelendi. Sohbet sırasında dört fincan şekerli kahve içen, bir paket Gazi Sigarası bitiren Paşa, ayrılırken Adnan Bey’den, anlattıklarını rapor hâline getirip kendisine vermesini istedi.

Adnan Bey, paşaya sözünü ettiği siyasî, ekonomik problemleri ve çözüm tekliflerini hemen rapor hâline getirip ikinci gün verdi. Karşısındaki gencin, medenî cesaret kadar kabiliyete, maharete ve çalışma azmine de sahip olduğunu görünce yanında duran başbakan Recep Peker’e döndü.

“Bu genç elbette bizim parti mutemetlerimizle çalışamaz. Şâyân-ı dikkat bir genç. Bu gencin adını bir kâğıda yazın. Ben sorunca bana söylersiniz” dedi.

“Emredersiniz paşam” dedi başbakan da. (Fersoy. s: 63)

Ankara’ya dönünce o sormuş, başbakan da söylemiş olmalı ki birkaç ay sonra merkezden tayin usûlü ile yapılan milletvekili seçimlerinde Adnan Bey, aday olmadığı hâlde milletvekili listesinde yer aldı. Çünkü zamanın yegâne müntehib-i evveli, yani ilk seçmeni oydu. Onun ve partisinin seçtikleri müntehib-i sani denilen ikinci seçmenin yani halkın önüne konur, onlar da sadece rey vererek önlerine konan tek listeyi tasdik ederlerdi.

Henüz 32 yaşında, M. Kemal’in talimatıyla bu şekilde milletvekili seçilen Adnan Bey, listede olduğunu radyo haberlerini dinleyen arkadaşlarından duyunca onları ciddiye almadı. Şaka yaptıklarını zannederek gülüp geçmeye çalıştı ise de haberin doğru olduğunu öğrenince çok şaşırdı.

MİNNET ETMEDİ

Şaşıran sadece Adnan Bey değildi. Milletvekili seçilmeyi bekleyen binlerce heveslinin yanı sıra zamanın günlük, haftalık, aylık mevkuteleri de şaşkınlıklarını ima ve ifade eden yazılar yazdı. Onlardan biri de Akis Mecmuası idi. Orada ‘Menderes’i Tevfik Rüştü milletvekili yaptı’ şeklinde uydurma bir haber çıkınca hakikati bizzat Adnan Bey’in kendisi açıkladı:

“Beni Mustafa Kemal keşfetti. Milletvekili yapan odur.”

Bunu söylemekle birlikte, kendisini milletvekili yaptığından dolayı ona herhangi bir minnet ifadesinde bulunmadı. Daha sonraki seçimlerde tekrar milletvekili yapar veya yapmaz mülâhazasıyla yerli yersiz methiyelerde bulunmadı. Evde çocukları dahil hiç kimseye, onu örnek almaları, izinden gitmeleri gerektiğine dair bir tavsiyede bulunmadı. (T. Akyol, A. Menderes, s: 151)

Bu tavır da bir siyasî kahramanlıktı.