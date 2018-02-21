“Allah ondan razı olsun.”

İlk defa, çocukluk yıllarında duymuştum bu ifadeyi. Zamanla duâ olduğunu anlayınca her seferinde dikkatle dinlemiş ve o makbul duânın kime, niçin yapıldığını merak edip öğrenmeye çalışmıştım.

Köyün ihtiyarları, bilhassa kadınlar; ahşap minareden okunan ezanı huşû içinde dinledikten veya çeşmenin başında kana kana su içip ‘Elhamdülillah’ dedikten sonra, ekseriyetle öyle duâ ederlerdi. Babaannem de onlardan biriydi. Çoğu zaman abdest alırken, su içerken, bazen de kıldığı namazı müteakip mırıldanarak yaptığı duâlarını o ifadeyle bitirirdi.

Ezan ve su

Hep bu iki kelimeyi hatırlardım onları öyle duâ ederken görünce. Köylülerin hâllerine, tavırlarına bakıp mezkûr kelimeler arasında bağ kurmaya çalışsam da, ezan okunurken su ile abdest almanın dışında bir ilgi kuramazdım. Köylülerin ezana da su kadar, hatta ondan daha fazla hasret kaldıklarını anlar ve sebebini düşünürdüm.

Duâ etmenin mânâsını, mahiyetini anlamaya başladığım yıllarda da o ifadeyi çok duyunca, adını sâkinlerinden başka kimsenin bilmediği bu küçük dağ köyünde pek çok insanın, her vesile ile ‘Allah razı olsun’ dediği o kişinin kim olduğunu sormuştum.

“Babaanne, kim o?”

“O işte oğlum, o.”

“İyi de o kim?”

“Minarede ezanı okutan, köye suyu getiren adam.”

Bu cevaptan, o adamın kim olduğunu ancak ezanın mahiyetini bilip suyun serüvenini araştırdığım takdirde öğrenebileceğimi anlamıştım. Aile büyüklerinden, günün beş vakti gürül gürül okunan ezanın mahiyetini ve köy meydanında şırıl şırıl akarak insanların yanı sıra hayvanlara da, bitkilere de hayat kaynağı olan çeşmenin yapılış macerasını anlatmalarını istemiştim.

Onlar, ezan bahsi açılınca mahzunlaşmışlar, derin birkaç nefes alarak hislerini teskin ettikten sonra ezanın mânâsını hatırlatıp kendileri için mânevî hayat kaynağı olduğunu anlatmışlar ve bir zamanlar ezan okumanın, Kur’ân öğrenmenin yasaklandığını, kendilerine dinlerini öğreterek ruhlarını teskin, kalplerini tatmin edecek hoca bir yana, cenazelerini kaldıracak insan bile bulamadıklarını söyleyip ağlamışlardı.

Çeşmeden bahsederken ise, âdetâ su gibi akmaya başlamışlardı. Önceleri köyde su kaynağının olmadığını, köylülerin su ihtiyacını, her gün sarp kayaların arasından geçip dik yamaçta uzun zikzaklar çizerek gittikleri derin vadinin dibindeki dereden getirdikleri sularla karşıladıklarını, çetin geçen kış aylarında buz tutan kayalıklardan kayarak yaralanmalarla, hatta ölümlerle biten elim kazalar yaşadıklarını anlatmışlardı.

O zaman ‘Köylü milletin efendisidir’ diyen devlet adamlarının, aldıkları ağır vergilerle köylüyü açlığa, susuzluğa, fakirliğe, sefalete mahkûm etmekle kalmayıp onların mânevî hayat kaynağı olan ezanı susturarak, Kur’ân’ı yasaklayarak, camiyi kapatarak mânen de öldürmek istediklerini anlamıştım.

Buna mukabil ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek köylüye değer, imkân ve inancını yaşama hürriyeti verenlerse; hem camiyi açmışlar, ezan okumayı, Kur’ân öğrenmeyi serbest bırakmışlar, hem uzak bir kaynaktan borularla köye su getirip çeşme yaptırarak sevgilerini, duâlarını kazanmışlar, hem de seçimlerde reylerini almışlar ve iktidara gelmişlerdi.

Köylülerin, hayatî ihtiyaç olan ezan ve su için yıllar boyu çektikleri zorlukları, göze aldıkları tehlikeleri öğrenince ürpermiş; günün beş vakti iştiyakla ezan okuyan hocayı, camiye giden ihtiyarları, Kur’ân öğrenen çocukları, çeşmeden su taşıyan insanları, yalağından sulanan hayvanları, etrafında yetişen ağaçları, yeşeren otları, açan çiçekleri gördükçe o adama hayran kalmıştım.

“O adam kim?” demiştim bir seferinde yine babaanneme.

“Menderes oğlum, Adnan Menderes” demişti dedem, babaannemin o ismi telâffuz etmekte zorlandığını görünce.

Adnan Menderes…

Köydeki akrabalarımın, arkadaşlarımın ve köylülerin dışında ilk öğrendiğim isimdi bu. Ben de ekser köylüler gibi kendisini hiç tanımadığım, birkaç sefer resmini gördüğüm, sesini ancak bazı günler köy odasındaki pilli radyonun cızıltılı gürültüsü arasında güçlükle duyabildiğim o adamın adını bilir ve her vesile ile anar olmuştum.

Ben sık sık adını duyduğum, niçin duâ edildiğini bildiğim adamın daha kim olduğunu öğrenmeden kesilmişti alenî söyleyişler, takdirkâr yâd edişler, sitayişkâr anışlar. Gerçi yine ezan okunuyor, namaz kılınıyor, çeşme akıyordu, ama köylülerin neşesi kaçmış, huzuru bozulmuş, siyasî içtimaî hususlarda âdetâ ağızlarını bıçak açmaz olmuştu. Hatta bazılarının onun için gizli gizli ağladığını görmüştüm.

Memlekette, ne olduğunu bilmediğim bazı hadiseler vuku bulmuş, köyde devletin yüzü addedilse de sevgiden ziyade korku ile bakılan karakol hareketlenmişti. Evlere âni baskınlar yapan jandarmalar köyün ileri gelenlerini; Menderes’in resmini bulundurdukları, onu öven sözler söyledikleri iddiasıyla tekme-tokat döverek götürmüşlerdi.

Karakolun nezaretine atılanlar günlerce süren işkencelerden sonra hakaretamiz sözlerle kelepçelenerek kasabaya götürülmüşler, geride kalanlarsa susturulup sindirilmişlerdi. Köyde Adnan veya Menderes adlı kimse olmadığından o adamın adı da artık duyulmaz olmuştu.