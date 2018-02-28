Şatafatlı düğün yapmadı

Gençlerin evlenmek için borçlanmaları, daha sonra borçlarını ödemek için hayatlarının en güzel yıllarını harcamalarını doğru bulmayan berrin hanım bunu kendi düğünün de uygulayarak örnek oldu.

Ali Adnan Bey, Çakırbeyli Çiftliği’ne taşınmakla ve zamanının çoğunu orada geçirmekle birlikte, şehir hayatından tamamen kopmadı. Sık sık Aydın’a, arada bir de İzmir’e giderek oralardaki arkadaşları ile vakit geçirdi. Bilhassa İzmir’e gittiği zaman çocukluk ve gençlik arkadaşları ile buluştu. Onlarla oyunlar oynayıp geziler yaparak gençlik hatıralarını yâd etti.

O gezilerden birinde gördü Fatma Berin Hanımı. Yirmi yedi yaşına geldiği, çiftliğin işlerini yoluna koyduğu ve evlenmeyi düşündüğü için o nazarla bakınca beğendi. Onun, çocukluk yıllarında bisiklete binerken arada sırada örgülü saçlarını çektiği küçük kız olduğunu hatırlayınca ilgisi iyice arttı.

Fatma Berin hakkında araştırma yapıp babaannesinin mahalledeki arkadaşlarına sorunca öğrendi onun İzmir’in meşhur ailelerinden Evliyazâdelerin kızı olduğunu, özel hocalardan ders alarak iyi bir eğitim gördüğünü, Fransızca bildiğini ve piyano çaldığını.

Berin Hanım hakkında bilgi öğrendikçe, ilgisi ve sevgisi ile birlikte tereddütleri de arttı. Çünkü öyle meşhur bir aile kızını, kendisi gibi bütün aile büyüklerini kaybetmiş birisine vermeyebilirlerdi. Ailesi verse bile onun, İzmir’e göre kasaba mesabesinde olan Aydın’da yaşamayı kabul etmemesi muhtemeldi.

İhtimalleri düşündükçe endişelerinin artacağını anlayan Adnan Bey, kendine güven hissiyle aştı zihnini işgal eden tereddüt girdaplarını. Yengesi ile gönderdiği tanışıp görüşme talebi aile tarafından makul bulununca, bir pastanede gerçekleşen görüşmede Berin Hanımın üzerinde müsbet kanaat bırakmayı başardı.

Evlilik görüşmeleri

İzmir’in meşhur yerlerinde gerçekleşen diğer buluşmalarda Berin Hanımın Aydın ili, Çakırbeyli Çiftliği, çiftlikte yaşama şartları, çiftlik sakinleri ile irtibat kurma hususundaki endişelerini izale etti. Ancak ondan sonra başladı ciddî mânâdaki evlilik görüşmeleri.

“Mart ile Kasım ayları arası çiftlikte işler yoğun olur. O zaman içinde Aydın’dan ayrılmak yok” dedi Adnan Bey ilk şart olarak.

“Ya sonra?” dedi Berin Hanım.

“Sonra İstanbul’a, İzmir’e, nereye istersen oraya gider gezeriz.”

“Annem, ailem, akrabalarım?”

“Hepsi evin birer ferdidir. Buyururlar gelirler, istedikleri kadar kalırlar.,”

“Kabul.”

“Ya senin şartların.”

“Benim bir tek şartım var.”

“Nedir?”

“Siyasete girmeyeceksin.”

Ortaya koyduğu tek şart, Berin Hanımın, ekser akranları gibi münhasıran kendini düşünen, geçici heveslerle, basit zevklerle meşgul olan bir karaktere sahip olmadığını, neyi niçin istediğini bildiğini ve mutlu, huzurlu, sakin bir gelecek hesabı yaptığını gösteriyordu.

Böyle bir şarta hem şaşıran, hem sevinen Adnan Bey, ilk anda sebebini sormayı düşündü. Fakat Berin Hanımın ailesi hakkında araştırma yaparken Evliyazâde ailesinin yakın akrabalarından ve eski İttihatçılardan, Talat Paşa Hükümeti’nde maarif vekilliği yapan doktor Nazım Beyin, İzmir Suikastı hadisesine karıştığı iddiasıyla 1926 yılında idam edildiğini hatırlayınca, Berin Hanımın siyasete mesafeli duruşunun o elim hadiseden ileri geldiğini anladı ve şartın sebebini sormadı.

“Söz” dedi sadece.

GÖRENEK BELÂSINA KARŞI DERS

Bu kelime ile söz kesilmiş, karar verilmiş oldu ve hemen evlilik hazırlıkları başladı. Ali Adnan Beyle Fatma Berin Hanımın evlenme merasimleri de alışılmışın dışında cereyan etti. Ailelerin maddî imkânları ve içtimaî vaziyetleri, şehrin en lüks yerinde seçkin dâvetliler eşliğinde şatafatlı bir düğün merasimi yapmaya müsait olduğu hâlde onlar öyle yapmadı.

O günün şartlarında devlet de, cemiyet de, aileler de maddî sıkıntı içindeydi. Buna rağmen evlenen gençlerin ekseriyeti, görenek belâsına masraflı düğünler yaparak borçlandıklarından, hayatlarının en güzel ve verimli yıllarını, düğün sırasında yaptıkları borçları ödeme sıkıntısı içinde geçiriyorlardı.

Adnan Bey ve Berin Hanım, cemiyette yaşanan bu yanlışlığa dikkat çekmek maksadıyla şatafatlı bir düğün yapmadılar. İzmir Nikâh Salonu’nda, iki tarafın aile fertlerinden müteşekkil mahdut sayıdaki dâvetlinin iştiraki ile nikâh kıydılar. İzmir’de fazla kalmadan Aydın’a gittiler ve Adnan Beyin yaptırdığı çiftlik evine yerleştiler.

O yıllarda dünya milletlerinin ekseriyeti, içine düştüğü ekonomik buhranlarla boğuşuyordu. Türkiye’de de şiddetli bir kuraklık ve kıtlık yaşanıyordu. Halkın kahir ekseriyeti zor şartlarda kıt kanaat geçiniyordu. Çakırbeyli Çiftliği de ülkede yaşanan kuraklıktan etkilenmiş ve kriz içine girmişti.

BEYAZ ALTIN

Bilhassa 1929 yılında yaşanan şiddetli kıtlıktan sonra, çiftliği içine düştüğü sıkıntıdan kurtarmak için çareler arayan Adnan Bey, sulanabilen tarlalara pamuk ektirmeye karar verdi. Çevrede öyle bir şey görmeyen kâhya Abdi Ağa’nın, sözü geçen bazı çiftlik sakinlerinin itirazlarına aldırmadı ve ovanın yarıdan fazlasına pamuk ektirdi.

‘Beyaz Altın’ tabir edilen pamuğun ekimi zahmetli, bakımı zor, işlenmesi güç de olsa, geliri iyi idi. İlk sene bol ve kaliteli mahsul elde edildi. Adnan Bey’in teşviki ile kurulup geliştirilen kooperatifler vasıtasıyla iyi fiyata satıldı ve çiftlik içine düştüğü krizden büyük ölçüde kurtarıldı.

Her yönden verimli ve bereketli geçen o yıl, Adnan Bey ve Berin Hanım’ın kurdukları yuva da ilk meyvesini verdi. Zira Yüksel dünyaya geldi. Ailenin çiftlikte yaşadığı bu yeni hayat hamlesi, yalnız onları değil, bütün çiftlik sakinlerini sevindirdi.

Karşı çıkmalarına rağmen, ekilen pamuk sayesinde çiftliğin maddî sıkıntılardan kurtulduğunu gören çiftlik sakinleri, o yıl ‘En iyi pamuk yetiştiren çiftçi’ unvanını alan Adnan Bey’in, çiftlikte pamuk ekmek için yeni tarlalar açmasını beklerken, o yine kimsenin tahmin etmediği farklı bir karar verdi.

ARAZİLERİNİ DEVRETTİ

“Sahipsiz kalmış arazinin şurasında, burasında işgaller olmuştu. Tapum olduğu hâlde hiç birisine müdahale etmedim. Komşularımla ve köylülerle tek bir dâvâm olmadı. Civarındaki komşularıma yok denecek bir bedelle ve ne zaman olursa ödenmek üzere arazimin büyük bir kısmını devrettim.” (Şen. s: 57)

Kendisinin bu şekilde de ifade ettiği üzere, çiftliğin büyük bir bölümünü yok denecek bedellerle köylülere dağıttı. Berin Hanım karşı çıktığı hâlde, arkadaşı Ethem 500 dönümlük arazi ile bu dağıtımdan en büyük payı alan kişilerden biri oldu. Neticede, 35 bin dönümlük koca çiftlikten, Adnan Bey’in elinde sadece 2500 dönüm arazi kaldı.

Ali Adnan Bey’in arazi verdiği köylülerin de topraklarına sahip çıkıp itina ile işlemeleri neticesinde Çakırbeyli Çiftliği tarihinin belki de en verimli, en bereketli hasat mevsimini yaşadı. Kurulan kooperatif sayesinde elde ettikleri mahsulü iyi değerlendirince çiftlik sakinlerinin karınları doyurup yüzleri güldü.

Memleketin değişik yerlerinde böyle mevzii mutluluklar yaşansa ve mahallî başarılar sağlansa da ülke perişandı. Halkın ekseriyeti kuraklığın, kıtlığın, fakirliğin yanı sıra hükümetin ağır vergileri ve katı zulmü ile âdetâ boğuluyordu. Bilhassa köylüler çalarcasına, vergi memurları geldiği zaman kendi mallarının bir kısmını dağlardaki taş kovuklarına saklayarak geçimlerini ancak sağlayabiliyorlardı.