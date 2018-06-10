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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Baklava

İsmail Hakkı AVCI
10 Haziran 2018, Pazar 01:05
Vesikalık.... İsmail Hakkı Avcı - ismailhakkiavci@gmail.com

Cağaloğlu'nda Gazete'deyken çalışma arkadaşlarından biri vardı: Ovalı.

İş canlısı değil, yardımlaşmayı sevmez. Herhangi birine menfaati olmadan yaklaşmaz, kimseye de yardımcı olmak istemez, kaytaran cinsten.

Bir yemek zamanı, gazetenin yemekhanesindeyiz. Yemekler yeniyor, yemeğini bitirenler kalkıyor, yeni gelenler oluyor. O gün tatlı olarak baklava var. Herkesin tabağında iki dilim.          

Yemeğin sonlarına doğru bizim Ovalı, masamıza yaklaştı. Elinde baklava tabağı var.

- Yer misiniz, size vereyim, dedi. Ben biraz şaşkın, atıldım:

- Ya hu, sen kimseye hiçbir şeyini vermezdin, n'oldu? Ne mi cevap verdi? İşte:

- Yere düşmüştü de, ziyan olmasın dedim.

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