Vesikalık.... İsmail Hakkı Avcı - ismailhakkiavci@gmail.com

Cağaloğlu'nda Gazete'deyken çalışma arkadaşlarından biri vardı: Ovalı.

İş canlısı değil, yardımlaşmayı sevmez. Herhangi birine menfaati olmadan yaklaşmaz, kimseye de yardımcı olmak istemez, kaytaran cinsten.

Bir yemek zamanı, gazetenin yemekhanesindeyiz. Yemekler yeniyor, yemeğini bitirenler kalkıyor, yeni gelenler oluyor. O gün tatlı olarak baklava var. Herkesin tabağında iki dilim.

Yemeğin sonlarına doğru bizim Ovalı, masamıza yaklaştı. Elinde baklava tabağı var.

- Yer misiniz, size vereyim, dedi. Ben biraz şaşkın, atıldım:

- Ya hu, sen kimseye hiçbir şeyini vermezdin, n'oldu? Ne mi cevap verdi? İşte:

- Yere düşmüştü de, ziyan olmasın dedim.