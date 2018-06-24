Kafiyeli bilmece

ismailhakkiavci@gmail.com

Canlıdır, yer, yutar, içer, söz söyler İşitir, gözleriyle de seyreder. Canlıdır, lâkin hayata delil yok Malı vardır, fakat ister daha çok. Konuşuyor, lâf ediyor fakat boş Seyredip gördüğü sadece nâhoş. Tıpkı adam gibi yürüyor, ama Buna adam denmesi olur hata. Kimi hayvan diyor, kimiyse âdem, Ne desem ben dahi onu bilemem. Âlimler dâim onunla uğraşır, İlim-irfanın yanından uzaklaşır. Kimselere hiçbir hayrı dokunmaz, Zaten hiçbir yerde itibar bulmaz. Arkadaşı olan çok şeyi unuttu, Kim bilirse bunu, ona ne mutlu! Cevap: Cahil

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