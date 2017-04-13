Sınıfta sükûnetin sağlanması

Sınıfta sükûnet ve sessizliğin sağlanması mümkün değildir. Yâni öğrenci ortamında sessizlik ve sükûnet tam ve devamlı olarak sağlanamaz. Ancak, şiddet ve terör estirilerek geçici olarak sağlanabilir.

Zaten talebeler öğrenci; muallimler öğretmen olalı eğitimimiz kalitesizleşti. Yaşı ilerlemiş olanlar, eski okul ve öğrenci - öğretmen hâllerinden misaller vererek günümüzle yaptıkları kıyaslamalarla çok farklılıklar olduğunu nazara vermektedirler.

Evet, sınıfta sükûnet genellikle sertlik, şiddet ve terör estirmekle sağlanabilse de bu tabiî ki, istenilen bir şey değildir. Ama başka türlü de sakinlik ve sessizlik temin edilemez. Bazı öğretmenlerimiz sert, tavizsiz, notu kıt ve hakaretâmiz tavırlarıyla kısmen sessizliği sağlayabilmektedirler. Maarifimizde böyle öğretmenler, beğenilen ve takdir edilenlerdir. Bazı iyi niyetli, mülâyim, insan haklarına saygılı, anlayışlı ve âdilâne bir tutum içerisinde olan öğretmenler beğenilmez ve iyi öğretmen olamadıkları dile getirilir. Bu nevi öğretmenlerden tanıdığım birinin en ağır sözü, öğrencilerin dikkatini çekmek için ‘İnsan yavruları dinlesin!’ şeklindeki ikazı olurdu.

Öğrenciler bu öğretmeni sevseler de, hoşgörülü olması hasebiyle rahat hareket etmelerinden sınıfta sükûnet umumiyetle tam sağlanmaz. Öğrenciler böylesi öğretmenleri devamlı sıkıntıya sokar ve başlarını ağrıtırlar. Hele öğretmenden ‘bana hakaret etti, gururumla oynadı, kulağımı çekti’ vs. şekilde şikâyetçi olurlarsa öğretmenin vay haline. Çoğu defa idarî ve adlî ceza almaları gerçeklerimizdendir.

Sınıfta asayiş ve sessizliği sağlamak için ilk dersten başlayarak şiddet uygulamak gerekir. Meselâ, duvarda tıklayan saati yerinden alıp masanın kenarına çarparak parçalamak, türlü hakaret ve bağırmalarda bulunmak ve problem öğrencilerden birini tokatlamak. Aksi halde -bu geçici ve sevimsiz tedbirler haricinde- sükûnetin sağlanması mümkün olmaz.

‘İnsan yavruları’yla muhatap olan yakın bir öğretmen arkadaşımın, sınıfta sükûneti sağlamak için yukarıda bahsettiğimizden başka iki usûlü vardır: Birincisi; masanın arkasında duran sandalyeyi tutup tavana doğru atar, sonra bir ayağından yakalayarak sınıfa doğru sert bir ses tonuyla; ’bu sandalyeyi kaldırdığım gibi,’ diye bağırır. Sınıf tam bir sessizliğe bürünür, öğrencilerin gözü üzerindedir. Sonra, mülâyim, tatlı ve yumuşak bir sesle; ‘gökteki bulutları da kaldıran var!’ der. Sınıfta sağlanan bu sessizlik ve sükûnetten sonra dersi daha iyi bir şekilde işler.

İkinci usûlü de; yine yüksek perdeden ve sertçe ‘Çık!’ diye bağırır. Öğrenciler, öğretmen acaba kimi sınıftan atacak diye biraz korku ve endişeyle susarlar ve öğretmene dönerler. O ise, daha yumuşak ve tatlı bir sesle devam eder: ‘Çık, bağlara git, tarlaya git, yaylaya git; Gül kokla bugün, yarın kiraz tatmaya git. Karşında açılsın halılardan bir yol, Isparta’dan Isparta’ya git!’ mısralarıyla başlayan Arif Nihat Asya’nın Isparta şiirini okumaya başlar. Evet, sınıfta sessizlik sağlanmıştır. Öğretmen yine fırsatı değerlendirerek dersini daha iyi vermeye devam eder.

Sınıfta sükûneti sağlayarak daha iyi ders yapılabilmesi için neler yapılabilir ve ne gibi tedbirler alınabilir? Eğitimci mesuller ve salâhiyetli unsurlar ne düşünürler bilemem, ama bence öncelikle aileler bu durumda müdahildirler. Davranışları konusunda terbiyesine dikkat edilmeyen ve çocuğunun kabahatini müdafaa ederek arkasında duran ebeveynlerin çoğunlukta olduğu bu vasatta işler iyi ve yerinde gitmemektedir, vesselâm.