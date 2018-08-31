"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mükemmel olamazsın

İsmail TEZER
31 Ağustos 2018, Cuma
Mükemmelliğini ‘mükemmelsizlik’te bil. Kemal sıfatla muttasıf olmak Zat-ı Bârî’ye mahsus.

Nekàisten müberra olmak cinân-ı Cennetin mahsusatından.

Her kemale bir noksan karıştırmak ise bu âlem-i kevn ü fesadın mukteziyatından. 1

Kişisel gelişim furyası -bütünüyle değil, ama bir kısım akımları- İlâha mahsus sıfatları beşere yakıştırmakla insana en büyük kötülüğü yaptı. Ona kendini inkâr ettirdi bir nevî.

Kendi gerçekliğini bilmeyen, mahiyetini tanımayan insan da savruldukça savruldu. Oradan oraya tosladı. Kendini mükemmel gördükçe yoruldu. Bîtap düştü. Yükseklere uzanacağım derken, ulaşabileceklerinden de oldu. Gerçek kemâlâttan uzaklaştı. Sun’î, yapmacık ve kendi gerçekliğini ifade etmeyen hedefler peşinde koşmakla ömrünü heba etti.

Halbuki insan, mahiyetindeki acizliği, zayıflığı ve fakirliği bilmeliydi.

Üzülebilirdi.

Yapamayabilirdi.

Başaramayabilirdi.

Zaten ondan ‘başarması’ da istenmiyordu. Ona düşen, kabiliyetleri doğrultusunda çalışıp çabalamaktı sadece. Başarıyı verip vermeyecek olan Zat, onun en büyük mutluluğunu kendi ‘çabasının’ içine koymuştu zaten. “Faaliyet ayn-ı lezzet” idi çünkü. Dolayısıyla en büyük başarı, çabalayabilmekti belki de.

Fıtrat “çalışmak, çalışmak” derken, İlâhî Kelâm “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” (Necm: 39) deyip onun mutluluğunun bunda saklı olduğunu öğütlerken; gerçekliği ve vahyi kulak ardı eden felsefe en büyük kötülüğü yaptı maalesef.

Tüketimi, konforu, rahatlığı, yan gelip yatmayı, başkasının sırtından geçinmeyi pompalayıp, üstüne üstlük bir de mükemmelliği, kusursuzluğu -bir nevi dünyada Cennet hayatını- idealize etmekten geri durmayan modern zaman, insanın böyle mutlu olacağını telkin ederek en büyük yalanı söyledi.

Ama fıtrat yalan söylemezdi ve söylemedi de.

Yanlış kulvarda koşturan beşer kendi gerçekliğine tosladı eninde sonunda.

O halde insan:

Kendini dinlemeli.

Kendini bilmeli.

Mahiyetini tanımalı.

Kendine haksızlık etmemeli.

İnişlerini çıkışlarını görmeli.

Hayatın tekdüze olmadığını anlamalı.

Hayatın, olumlular kadar olumsuzluklarla da hayat olduğunu bilmeli.

Zıtların içindeki güzelliği fark edebilmeli.

Dünyanın bir imtihan meydanı olduğunun şuurunda olmalı.

Beyhude çabalarla değil, kabiliyetleri yönünde çabalarla yormalı kendini.

Kendisinden istenenin başarmak değil, kendisinin ve başkalarının başını ağrıtmak hiç değil, sadece “başlamak” olduğunu bilmeli.

Evet Kur’ân der:

Çalış ve Allah’a tevekkül et. 2

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, Y.A.N., 2017, s. 186.

2- Bu mealdeki bir kısım âyetler için bkz: Necm Sûresi: 39-40, Enfal Sûresi: 61, Hud Sûresi: 123.

Okunma Sayısı: 1122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    "AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli"

    Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

    TMMOB: Menfez dolgusu inşaat artıklarıyla doldurulmuş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Genel

    Sendikalar: Hatalar tekrar edilmesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.