"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Zıddiyet aynasında

İsmail TEZER
09 Kasım 2018, Cuma 00:10
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Yirminci Mektub’un İkinci Makamı’nın Sekizinci Kelimesi’nde şöyle der:

“Evet, şu mevcudat, âyinelerdir. Fakat zulmet (karanlık) nura âyine olduğu gibi, hem karanlık ne derece şiddetli ise o derece nurun parlamasını gösterdiği gibi, çok cihetlerle zıddiyet noktasında âyinedarlık ederler.”1

Gerçekten de pekçok hususta Cenâb-ı Hakk’ın esma-i hüsnasına “zıddiyet” noktasında “âyinedarlık” yaparız.

Acizliğimiz ile O’nun sonsuz kudretine âyinedarlık ederiz meselâ. Esasen bu hakikat bütün varlık âleminde okunur. Zaten her şeyin manen “Bismillah” demesinin bir manası da budur. Kendi güçlerinin çok üzerinde harika işlere mazhar olan varlıklar, büyük kudret gerektiren bu hallerle “zıddiyet” noktasında âyinedarlık yapmakla “Allah namına hareket ettiklerini” göstermiş olurlar.

Kâinattan bu dersi alan insan da, her işinde “Bismillah” diyerek, Allah’ın sonsuz kudreti karşısında acizliğini ilân etmiş olur. Böylelikle vücudundaki bütün zerrelerin kendi diliyle yaptıkları zikre de uyum sağlamış olur.

Varlık âlemindeki bu esaslı düsturun beşerin şahsî ve sosyal hayatında da iyi okunması gerek. Sözgelimi insanoğlunun acz ve ihtiyaç diliyle kavuştuğu medeniyet harikaları bunun dikkat çekici bir örneğidir.

Öte yandan Bediüzzaman’ın, tırnak kadar bir çekirdekten dağ gibi bir ağacı halk eden Kudret’in, kendisi gibi bir acizden Risale-i Nur gibi harika bir eseri vücuda getirmesinin akıldan uzak görülmemesi gerektiğine vurgu yapması da “zıddiyet noktasındaki ayinedarlık vazifesinin” güzel bir tefekkür örneğidir.

Bu bağlamda Nur Talebelerinin ubudiyet noktasında kendilerini aciz bilip, hatta “acz” ve “fakr”ı birer meslek esası ittihaz etmelerinin ve “ihlâs, sadâkat ve tesanüd” sıfatlarına haiz olmak şartıyla “Ne kadar da az da olsalar, mânen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar.” 2 hükmüne mazhariyetlerinin sırrı da burada yatar.

Evet, insan acizdir, fakat bu acizliğiyle Allah’ın sonsuz kudretine ve eşsiz san’atına “mükemmel bir ayna” olma istidadındadır. Bir cihette ne kadar acizse, o kadar güçlüdür. Kendini nâkıs bildiği ölçüde kâmil; kâmil bildiği ölçüde de nâkıstır. Onun için “Kemâlini kemâlsizlikte, kudretini aczde, gınâsını fakrda bilmeli” 3 denilmiştir.

Bu bakımdan hizmetlerimizde nicelikten (kemiyet) ziyade nitelik (keyfiyet) önemlidir. “Ne kadar” olduğumuz değil, “nasıl” olduğumuz mühimdir. “Güç ve iktidarla gelen âcizliğe” değil “aczini bilmekle gelen hakikî güç ve kudrete” talip olmuşuzdur. “Kuvvet” değil “hak”tır esas olan. Kalıcı olan da budur.

Dipnotlar:

1- Mektubat, Y. Asya Neşriyat, 2018, s. 285. 2- Emirdağ Lâhikası, Y. Asya Neşriyat, 205. mektup, s. 305. 3- Sözler, Y. Asya Neşriyat, 2018, s. 54.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hat şifa vesilesi oldu

    Ülkede adalet açığı var

    Kadınların gerçek saadeti imanda

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur

    İnternete de korku sinmiş

    Türkçe Ezan tartışması 1950’de kapandı

    İslâm âlimlerinden adalet vurgusu

    Böyle yargı reformu olmaz

    'BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor'

    Fenerbahçe üst tura çıkmak için avantaj yakaladı

    Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nden Yunan Bakana cevap
    📷

    Sultân-ı Ezelî’nin vazîfeperver me’murları'ndan büyük kediler Tuzla'da

    Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriye'de siyasi çözüm için vakit kaybedilmemeli

    'Arabistan ile işbirliği yapan bütün ülkelerde endişe hakim'

    'Türkiye, AB'ye üyelikte kararlı olduğunu göstermeli'

    Kamu Başdenetçisi Malkoç: ABD ve Avrupa'da ırkçılık yaygınlaşıyor

    2019 zor geçecek

    ‘Boğaz köprüleri çift taraflı ücretlendirilecek’

    CHP'de olağanüstü toplantı: Erol ve Yılmaz Disiplin Kuruluna sevk edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkçe ezan provokasyonu
    Genel

    Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur
    Genel

    Ülkede adalet açığı var
    Genel

    Medrese-i Yusufiye Seti’ne sahip çıkalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çirkinin yaratılması çirkin değil midir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küresel haydutluk
    Ali FERŞADOĞLU

    Esma-i Hüsna ile kurulan bağlantılar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İsmail TEZER

    Zıddiyet aynasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.