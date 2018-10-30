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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

100’e 5 kala

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Ekim 2018, Salı
Bediüzzaman’ın ifadesiyle uygulamada “istibdad-ı mutlak” şeklini alan cumhuriyetin 95. yılında, bu kavramın ifade ettiği anlamın neresindeyiz?

Yine Said Nursî önce meşrutiyet için yapıp sonra cumhuriyet ve demokrasi için güncellediği tarifte üç esası vurgulamıştı:

Adalet, meşveret ve kuvvetin kanunda olması. Bu açılardan hangi noktadayız?

Önce ilk soruyu cevaplayacak olursak:

Cumhuriyet adı altında uygulamaya konulan istibdad-ı mutlak, başından itibaren bir tek parti ve tek adam rejimi şeklinde tezahür etmişti. Günümüz Türkiye’si de o model referans gösterilerek getirilen bir tek adam rejimine sürüklenmiş durumda.

1950’de geçilip, 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle 28 Şubat sürecinin defaatle kesintiye uğratıp tahrip ettiği parlamenter sistemin kazanımlarını silerek...

İkinci sorunun cevaplarına gelince:

Adalet noktasında karşı karşıya olduğumuz tablo ortada. Yüksek yargı organlarının başkanları bile toplumdaki adalet duygusunu tatmin edip halka güven verecek bir yargı düzeninin hasretini seslendiriyor.

Çünkü hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri işlemiyor.

Derin müdahale ve yönlendirmelerle iktidar çekişmelerinin arenası ve rövanş hesaplarının aracı haline getirilmesi, yargıyı asıl görevi olan adaletten uzaklaştırıyor.

Meşveret esası açısından da durum iç açıcı değil. Tek adam sistemi, meşveretin yapılacağı en önemli kurum olan Meclisi işlevsizleştirdi. Medya, üniversiteler ve STK’lar da ya dalkavukluk yapıyor veya derin bir suskunluğa gömülmüş vaziyette.

Geniş katılımlı müzakerelerle değil, tek adam rejiminin fermanlarıyla yönetiliyoruz.

Kuvvetin kanunda olması esası da yine tek adam rejiminin karakteri gereği, işlemiyor. Bu sistemde işler artık kanunla değil, KHK’larla yapılıyor. Asla KHK konusu olmaması gereken temel hak ve hürriyetlerle ilgili işlemler bile KHK’larla düzenleniyor.

Kurumların ve bürokrasinin işleyişinde kuralların yerini keyfîlik almış. Demokratik denetim mekanizmaları devredışı kalmış.

Bu tablo ve gidişat böyle sürerse, cumhuriyetin 100. yılı çok yönlü ve çok boyutlu kriz ve sorunlarla “kutlanacak” demektir. Cumhuriyete bu haksızlığı yapmayalım.

***

Üstad ve Millî Mücadele

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