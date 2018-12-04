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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

16 yılın özeti

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Aralık 2018, Salı
3 Kasım, 2001 yazında kurulan AKP’nin, 2002’de yapılan seçimde yüzde 36 oy alarak tek başına iktidar olduğu günün yıldönümüydü. Aradan 16 yıl ve bir ay geçti.

Bu zaman zarfında 5 genel, 4 yerel seçim ve 3 referandum yapıldı. AKP 2 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 6 meclis başkanı çıkardı. Değişen bakanların, hele milletvekillerinin sayısını tesbit etmek için özel bir çalışma yapılmasına ihtiyaç var. Çünkü çoğu unutuldu.

Gelinen noktada, Erdoğan’ın bir zamanlar her fırsatta tekrarlayıp son dönemde terk ettiği “Beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda” dizelerine muhatap yol arkadaşlarının çoğu devredışı.

En başta birinci başbakan ve cumhurbaşkanı Gül ile, üçüncü başbakan Davutoğlu.

Önceki meclis başkanlarından Arınç, Toptan, Çiçek ve Şahin de ya tasfiye edilmiş ya da büyük ölçüde kızağa çekilmiş durumda.

AKP kabinelerinde bakanlık yapıp da devredışı bırakılmış isimlerden partide kalmaya devam edenlerin çoğu, herhangi bir iz bırakmadan “nisyan”a terk edilmiş vaziyette.

Partinin kurucu kadrosunda da yer aldıkları halde dışlanan ve yolunu ayıran eski bakanlardan Yaşar Yakış ve Ertuğrul Yalçınbayır gibi isimler muhalefette konumlandılar.

Ama pek etkin olabildikleri söylenemez.

Ali Coşkun ilk dönemdeki birkaç çıkışının ardından derin bir suskunluğa gömülmüş.

Farklı bir gelenekten gelerek bir dönem “vitrin için” değerlendirilen Ertuğrul Günay muhalif çıkışlarda bulunmayı sürdürüyor.

İlk dönem AKP’de yer alıp erken ayrılanlar içinde nisbeten en etkili görünen isim ise, İYİ Parti’nin başında yola devam eden Meral Akşener. (Daha etkili olabilmesi için, ülkücü ve Atatürkçü imajından arınıp münhasıran demokrat bir yörüngeye dümen kırması icab ediyor.)

Örnekler daha da çoğaltılabilir.

Gelinen noktada açıkça görünen o ki, AKP esas itibarıyla Erdoğan’ı başkanlığa taşıma hedefiyle hazırlanan bir projenin adıymış.

Partide bu hedefle uyumlu olanlar konumlarını bir şekilde korurken, “arıza” çıkaranlar tasfiye edilmiş. Dahası, kimi iktidar yorumcularının da yakındığı gibi, dağdakilerin gelip bağdakileri kovduğu, emektarların dışlanıp küstürüldüğü bir tablo oluşmuş.

Geride kalan 16 yılın özeti ve gelinen nokta kısaca böyle...

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