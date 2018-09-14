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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

2. OHAL anketi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Eylül 2018, Cuma
Meş’um 15 Temmuz olayından beş gün sonra 20 Temmuz’da ilan edilen ve iki yıl devam eden OHAL sürecindeki hukuksuz uygulamaların yol açtığı çok yönlü mağduriyetler, geçen yıl Hak ve Adalet Platformu tarafından gerçekleştirilen bir anket ve araştırmaya konu olmuştu.

Ve ankete katılanların verdiği cevaplar üzerinden hazırlanan rapor Aralık ayı sonunda açıklanmıştı. Raporda bir anlamda, OHAL uygulamalarının ve sebep oldukları sıkıntılı sonuçların “fotoğraf”ı çekilmişti.

Bu dönemin iktidar medyasınca karartılan yüzüne ışık tutacak tarihî bir belge niteliğindeki bu rapordan yaklaşık bir yıl sonra, OHAL sürecinin iki seneyi doldurduğu ve geçen yılki mağduriyetlere yenilerinin eklendiği bir merhalede, ikinci bir OHAL araştırması daha devam ediyor.

Mağdurlar için Adalet Topluluğunca gerçekleştirilen “İkinci yılında OHAL’in Getirdiği Bireysel ve Toplumsal Maliyetler Araştırması” ile, “İkinci yılında OHAL’de neler oldu, neler değişti?” sorularının cevapları aranıyor. Çalışma, OHAL Komisyonu, mahkemeler, cezaevlerinde yaşananlar, hapisteki kadın, bebek ve çocuklar vb alanlarda daha detaylı sorular içeriyor.

Her iki araştırmayı da yürüten KHK’zede akademisyen Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, bu seneki katılımın geçen yıla göre çok daha yüksek olduğunu ifade ederken, araştırmanın gücünü ve etkisini pekiştirmek açısından bir miktar daha “takviye”ye ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

Araştırmaya OHAL ve/veya KHK mağdurları; OHAL ve/veya KHK mağduru yakınları ve herhangi bir mağduriyeti olmasa da, katılmak isteyen herkes iştirak edebiliyor.

Çalışma için şu linklere bakılabilir:

https://magdurlar.myfreesites.net/

https://facebook.com/AdaletArayicilari/

https://twitter.com/Magdura_Adalet

Araştırmaya katılım linki ise şöyle:

https://tr.surveymonkey.com/r/OHAL_2

Bu çok önemli çalışmanın haberini 2 Ağustos’ta gazetemizde yayınlamış ve okurlarımıza duyurmuştuk. 

Haber sonrası ankete ciddî bir ilgi ve katılım olduğunu öğrendik. Ama dediğimiz gibi biraz daha iştirak bekleniyor. 

Bunun duyuru ve çağrısını da köşemizden yapmış olalım: 2. anket sizi bekliyor.

***

-Yeni Asya’nın 12 Eylül mücadelesi 

 

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