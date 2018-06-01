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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

2002’nin 2018 izdüşümü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Haziran 2018, Cuma
AKP’yi 2001 yazında kurulduktan 16 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 seçiminde iktidar yapan ortamı, o dönemi yaşayanlar iyi hatırlıyor olmalı.

Bilmeyen gençlere şöyle özetleyelim:

2002 Türkiye’sindeki siyasî ortam 28 Şubat süreci olarak tarihe geçen asker merkezli baskıların zirve yaptığı bir tablonun “kurşun gibi” ağırlığını yansıtıyordu.

İktidarda Ecevit’in başbakan, Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın yardımcıları olduğu Anasol-D koalisyon hükümeti vardı. Asıl görevi “irtica ile mücadele” olan, bunun için kurdurulmuş güdümlü bir hükümetti.

Başörtüsü yasağı imam hatip ve ilahiyat fakülteleri dahil bütün okul ve üniversitelerle kamu kurumlarına yayılmıştı. Öğrencilere  de, öğretmenlere de, öğretim üyelerine de, diğer kamu görevlilerine de yasaktı.

“İrtica” ile suçlanan dindarların üzerine gidiliyordu. En çok uğraşılanlardan biri olan Yeni Asya DGM savcılarınca defaatle toplatılıyor, hakkında davalar açılıyordu.

Mehmet Kutlular’ın “Deprem İlahî ikazdır” dediği için 276 gün hapis yatması ve gazetemizin bir ay kapatılması da o dönemdeki baskıların unutulmaz örnekleri.

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kurtarma ve yardım çalışmalarında inanılmaz bir hantallık sergilemiş olan devletin, depremzedelere yardım için sür’atle seferber olan sivil inisiyatifleri “irtica” ile suçlayıp engelleme derdine düşmesi de.

Halkı iyice bunaltan bu ağır baskı ortamına, dövizi bir anda üçe katlayan 2001 ekonomik krizi de eklenince, bıçağın iyice kemiğe dayandığı bir tablo oluştu.

Ve biriken halk tepkisi 2002 seçiminde “patladı.” Koalisyon partileri de, iyice etkisizleştirilen muhalefet de sandıktan çıkamadı. Buna karşılık yeni bir alternatif olarak görülen AKP tek başına iktidar oldu.

Peki, 16 yıl sonraki tablo nasıl?

28 Şubat’a yönelik tepkilerin önünü açtığı AKP iktidarının 16. yılında ülkemiz 28 Şubat’ta bile yapılamayan baskıların 20 Temmuz OHAL rejimiyle hayata geçirildiği sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Darbe dönemlerinde bile görülmemiş haksız uygulamalarla inanılmaz mağduriyetlere yol açılıyor.

Ve ekonomi de giderek bozuluyor.

2002’nin 2018 izdüşümü böyle.

***

- AKP’nin Trabzon adaylarından biri: “Bizim dışımızdaki partilere verilecek oylar düşmana verilecek cephane olur.” Başındakilerin seçimi “savaş” olarak gördüğü ve muhalefeti “vatan haini, terörist, şer ittifakı, Bizans temsilcisi” olarak nitelediği bir partide gayet normal!!!

- Seçim broşürümüzde neler var? - http://www.yeniasya.com.tr/video/secim-brosurumuzde-neler-var_463171 

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  • Gündüz Alp

    1.6.2018 10:49:36

    Sayın Güleçyüz, herkesin mübarek cuma gününü tebrik ederim. Darbecilerin en çok hoşlandığı ve ellerini oğuşturduğu ortam, kriz ve kaos ortamıdır. Bunu bir darbeci şu şekilde özetlemişti: "Şartların olgunlaşması." Maalesef şartları olgunlaştıranlar da menfi ve menfaatçi siyasetin takip ettiği menfi söylemler ve eylemler ile kötü yönetim ve kötü politikalardır. Faturayı da hep millet ödemiştir. Aynen bugün olduğu gibi. 28 Şubat süreci askeri vesayet ise 20 Temmuz'la başlatılan OHAL süreci de sivil vesayettir. Vesayetçi rejimler malum olduğu üzere "önce devlet" derler. Tekçi, baskıcı, dayatmacı ve statükocudurlar. Vesayetçi rejimlerin iç-dış olmak üzere "düşmanları" çoktur. Öyle ki kendi vatandaşını bile ayrıştırarak, kendine muhalif ve muarız olanları da "düşman" safında olarak görürler. Yine bugün olduğu gibi. Biz "önce insan" diyen hürriyetçi demokrasi taraftarıyız ve kimseyi düşman görmüyoruz.

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