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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

21 yıl sonra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Mart 2018, Perşembe
28 Şubat’ın 21. yılını da geride bıraktığımız bugün itibarıyla karşı karşıya olduğumuz tablo şöyle:

* O sürecin her yere yaydığı başörtüsü yasağı ilkokullar dahil her yerde kalktı. AKP iktidarının 10 yılı dahil seneler boyunca  ciddî mağduriyetlere yol açan bu hukuksuz, keyfî, saçma ve anlamsız yasağın nihayet son bulması büyük bir ferahlık meydana getirdi.

Ama malûm operasyonlarda, içlerinde hâmilelerin veya yeni annelerin de bulunduğu binlerce başörtülü kadının tutuklanması, çok garip bir paradoks oluşturdu:

Başörtüsü serbest, başörtülüler tutuklu!

İktidar taraftarı kimi başörtülülerin toplu Anıtkabir ziyaretleri; başörtüsünü, asıl işlevi olan tesettür bağlamından koparıp içini boşaltan tavırlar diğer garabetlerden bazıları.

* İmam hatiplerin 28 Şubat’ta kapatılan orta kısımları yeniden açıldı. Daha ötesinde gerek okul, gerek öğrenci sayısı çok arttı. Ama nitelik noktasında eğitimcileri de, ebeveynleri de kaygılandıran sorunlar var.

Genel eğitim sistemindeki kalite düşmesinden İHL’ler de olumsuz etkileniyor.

* 28 Şubat döneminde Erbakan önce başbakanlığı bırakmaya zorlanmış, ardından partisi iki defa AYM tarafından kapatılmıştı.

Ama onun yakın kadrosunca kurulan parti, 2002’de girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Erbakan’ın en iddialı haleflerinden biri olan Erdoğan da önce başbakanlığa, sonra cumhurbaşkanlığına geldi. 

Şimdi “başkanlığa” hazırlanıyor.

28 Şubat’ın siyasete yaptığı müdahale, işte böyle bir neticeyi ortaya çıkardı.

* 28 Şubatçılar, “irtica ile mücadele” gerekçesiyle yaptıkları baskılarda, 12 Eylül ürünü DGM’leri ve TCK’nın 1990’da yürürlükten kaldırılan 163. maddesi yerine ikame ettikleri 216. maddesini kullanmışlardı.

AKP döneminde kaldırılan DGM’lerin yerini, o günkü Başbakan Abdullah Gül’ün “üniformasız DGM’ler” olarak nitelediği özel yetkili ağır ceza mahkemeleri aldı. Ve gelinen noktada bunlar, DGM’leri de sollayan hukuksuzluk  ve keyfîliklere imza atıyorlar.

O dönemin 216’sı, yeni madde numarasıyla 312 yine tedavülde, ama yaşadığımız süreçte çok daha katmerli hukuksuzluklar keyfî TMK uygulamalarıyla yapılıyor.

KHK fecaatine ise yarın bakalım.

***

- Zor belâ arayı “düzelttiğimiz” Rusya’dan, Soçi toplantısına kaşla göz arasında nasıl katıldığını hâlâ öğrenemediğimiz Mihraç Ural’ı hemen tutuklayıp bize teslim etmesini istedik, hâlâ cevap alamadık. Ardından Çekya, gözaltına aldığı Salih Müslim’i bir gün sonra salıverdi. Ne iş?!

- Yeni Asya’nın kararlı duruşu - http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-nin-kararli-durusu_454873

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Yorumlar

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  • ozkan

    1.3.2018 16:07:26

    Şahsi fikrim o yıllarda evet başortusu yasakti. Simdi serbest ama nasıl bir nesil oluştu ya da olusturulduysa o gunku basortululer ile gunumuz basortululeri arasinda (istisna kardesler haric )zerre benzerlik yok...

  • Gündüz Alp-3

    1.3.2018 12:26:39

    28 Şubat gibi bir süreci yaşadıktan 21 sene sonra yine ve yeniden aynı şeyleri konuşuyor, aynı keyfilikleri (daha fazlasıyla) yaşıyor olmamız, milletimiz ve ülkemiz adına ne büyük talihsizliktir. Hür, medeni ve demokrat dünyanın, sözü dinlenen, itibarlı ve saygın bir üyesi olmak için çaba harcamamız gerekirken, tam tersine o dünyadan dışlanmamızı netice verecek bir yola girmek akıl kârı mı? Ve böyle bir yönetim tarzı iyi bir idare şekli midir? Hukukun üstünlüğüne ve milletin meclisine istinat eden demokratik sistemin aksayan yanlarını iyileştirerek daha sağlam hale getirmek varken; yaşadığımız çağda ve halkta karşılığı olmayan, tekçi, dayatmacı, otoriter bir sistemi, cilalayarak millete kurtuluş reçetesi gibi takdim etmek ve kabulünü zorlamakta ülke ve milletin ne gibi menfaati vardır? Artık ülkeye maddi-manevi anlamda çok şey kaybettiren, emek ve zaman kaybını netice veren şu gidişattan dönülmelidir.

  • ali

    1.3.2018 12:09:45

    madde 312. - (1) cebir ve şiddet kullanarak türkiye cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.(2) bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur. Bu maddenin öncekilerden hiç farkı yok.... Bu ülkede düşünce suçtu,hep öyle kalacak gibi......

  • ali

    1.3.2018 12:07:09

    Zor belâ arayı “düzelttiğimiz” Rusya’dan, Soçi toplantısına kaşla göz arasında nasıl katıldığını hâlâ öğrenemediğimiz Mihraç Ural’ı hemen tutuklayıp bize teslim etmesini istedik, hâlâ cevap alamadık. Ardından Çekya, gözaltına aldığı Salih Müslim’i bir gün sonra salıverdi. Ne iş? birşeyler alsak ya da versek belki iade ederlerdi...et ,zeytinyagı,bakliyat,s-400 vs vs...

  • Gündüz Alp-2

    1.3.2018 12:04:22

    Benzetmekte hata olmasın, siyasal İslâmcıların mevcut kadrosu "fabrika ayarlarına geri dönmüş" vaziyette. Başlangıçtaki "gömlek değiştirme" söylemi, iktidara gelmek için kullanılan bir taktik yahut strateji miydi? Nitekim geldiğimiz son nokta ve yaşadığımız süreç, bu söylemin, bize bir taktik olabileceğini söylüyor. Peki böyle yanıltıcı bir söyleme niye ihtiyaç duyuldu? Ve en önemlisi halka hayal kırıklığı yaşatmaya ne gerek vardı? 3Y ile mücadele, AB hedefi, demokrasi ve benzeri ciddi vaatler dolayısıyla milletin iktidara getirdiği, dahilden ve hariçten her kesimin destek verdiği şimdiki politik İslâmcılar,; parlamenter demokratik sistemi ve millet iradesinin tecelli ettiği yer olan Millet Meclisini işlevsiz kılacak bir rejime dönüştürme çabalarını anlamak mümkün değil. Böyle bir sistemin neticesi OHAL/KHK , bunun da sonucu keyfilik ve hukuksuzluk, onun da semeresi hak ve hukukun adaletsizliğe alet edilmesiyle zulümdür. Üç günlük iktidar uğruna değer miydi?

  • Gündüz Alp

    1.3.2018 09:43:31

    Sayın Güleçyüz, siz dahil pek çok yazar-çizer kalem, siyasi ve şahıs 28 Şubat süreci ile bugünkü süreci mukayese ederek şu ortak kanaate varıyorlar: "Bugün yapılanlar 28 Şubat'tan daha fazla!" Bizler de buna katılıyor "evet doğrudur!" diyoruz. Yazınızda özet olarak saydığınız konuların ret ve inkarı mümkün mü? Kanun numarasını değiştirmek yapılan haksızlık ve zulümleri yok eder mi? Dün 163. sonra 216. ve bugün 312.madde neyi değiştirir yahut değiştirdi ki? Keyfilik ve hukuksuzluk var mı yok mu? Gerçek anlamda hukukun üstünlüğü ve demokratik sistem olmuş olsaydı, şu maddeler olsa bile haklar ihlal ve hürriyetler gasp edilir miydi? Bize darbe, muhtıra ve süreç yaşatanlar, kanun maddelerinden çok, hukuku ve yargıyı kendi iktidar ve ideolojileri için "sopa" gibi kullanan zihniyettir. Öncelikle ülkenin bu zihniyetten kurtulması gerekir. Elbette kanunlar da hukuka uygun, temel hak ve hürriyetleri esas alan yapıda olmalıdır. Kafa yapısı çok önemli.

Risale-i Nur Külliyatı

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