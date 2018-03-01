21 yıl sonra

28 Şubat’ın 21. yılını da geride bıraktığımız bugün itibarıyla karşı karşıya olduğumuz tablo şöyle:

* O sürecin her yere yaydığı başörtüsü yasağı ilkokullar dahil her yerde kalktı. AKP iktidarının 10 yılı dahil seneler boyunca ciddî mağduriyetlere yol açan bu hukuksuz, keyfî, saçma ve anlamsız yasağın nihayet son bulması büyük bir ferahlık meydana getirdi.

Ama malûm operasyonlarda, içlerinde hâmilelerin veya yeni annelerin de bulunduğu binlerce başörtülü kadının tutuklanması, çok garip bir paradoks oluşturdu:

Başörtüsü serbest, başörtülüler tutuklu!

İktidar taraftarı kimi başörtülülerin toplu Anıtkabir ziyaretleri; başörtüsünü, asıl işlevi olan tesettür bağlamından koparıp içini boşaltan tavırlar diğer garabetlerden bazıları.

* İmam hatiplerin 28 Şubat’ta kapatılan orta kısımları yeniden açıldı. Daha ötesinde gerek okul, gerek öğrenci sayısı çok arttı. Ama nitelik noktasında eğitimcileri de, ebeveynleri de kaygılandıran sorunlar var.

Genel eğitim sistemindeki kalite düşmesinden İHL’ler de olumsuz etkileniyor.

* 28 Şubat döneminde Erbakan önce başbakanlığı bırakmaya zorlanmış, ardından partisi iki defa AYM tarafından kapatılmıştı.

Ama onun yakın kadrosunca kurulan parti, 2002’de girdiği ilk seçimde tek başına iktidar oldu. Erbakan’ın en iddialı haleflerinden biri olan Erdoğan da önce başbakanlığa, sonra cumhurbaşkanlığına geldi.

Şimdi “başkanlığa” hazırlanıyor.

28 Şubat’ın siyasete yaptığı müdahale, işte böyle bir neticeyi ortaya çıkardı.

* 28 Şubatçılar, “irtica ile mücadele” gerekçesiyle yaptıkları baskılarda, 12 Eylül ürünü DGM’leri ve TCK’nın 1990’da yürürlükten kaldırılan 163. maddesi yerine ikame ettikleri 216. maddesini kullanmışlardı.

AKP döneminde kaldırılan DGM’lerin yerini, o günkü Başbakan Abdullah Gül’ün “üniformasız DGM’ler” olarak nitelediği özel yetkili ağır ceza mahkemeleri aldı. Ve gelinen noktada bunlar, DGM’leri de sollayan hukuksuzluk ve keyfîliklere imza atıyorlar.

O dönemin 216’sı, yeni madde numarasıyla 312 yine tedavülde, ama yaşadığımız süreçte çok daha katmerli hukuksuzluklar keyfî TMK uygulamalarıyla yapılıyor.

KHK fecaatine ise yarın bakalım.

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- Zor belâ arayı “düzelttiğimiz” Rusya’dan, Soçi toplantısına kaşla göz arasında nasıl katıldığını hâlâ öğrenemediğimiz Mihraç Ural’ı hemen tutuklayıp bize teslim etmesini istedik, hâlâ cevap alamadık. Ardından Çekya, gözaltına aldığı Salih Müslim’i bir gün sonra salıverdi. Ne iş?!



- Yeni Asya’nın kararlı duruşu - http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-nin-kararli-durusu_454873