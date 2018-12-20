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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

28 Şubat’tan 20 yıl sonra o suçlama yine vizyonda

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Aralık 2018, Perşembe
Türk Ceza Kanununun 163. maddesi, 1990’da Meclis kararıyla kaldırılıncaya kadar, yıllar boyu Nurcular başta olmak üzere dindarlara baskı için kullanılmıştı.

Bu maddeden açılan son dava, o sene Kocatepe Camiinde Bediüzzaman Mevlidi okuttuğumuz için DGM savcılığı tarafından 15 gün gözaltında tutulan Yeni Asya mensupları hakkındaydı. Dava açıldı, ama o madde kalktığı için ilk duruşmada düştü.

Aradan seneler geçti. Türkiye 28 Şubat anaforuna yakalandı. Kemalist paranoya, elinden alınan 163 yerine, TCK’nın 216. maddesini keşfetti ve uygulamaya başladı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçuna yaptırım getiren bu maddenin kapsama alanına kimler sokulmadı ki? O gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan’dan Cübbeli Ahmet Hocaya, Mehmet Şevket Eygi’den Selahaddin Aydar’a, Mehmet Kutlular’dan bu satırların yazarı dahil neredeyse bütün yazarlarımıza kadar...

28 Şubat’ta başörtüsü yasağı ve din eğitimine getirilen kısıtlamalar, irtica bahanesiyle dindarlara yapılan yoğun baskılar gibi uygulamalara yönelik eleştirilerimiz “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” olarak yaftalanıp soruşturma ve dava konusu yapıldı. Baskılar, 17 Ağustos depremi için dile getirdiğimiz “ilahî ikaz” yorumu üzerine zirve yaptı.

DGM’de yargılanıp mahkûm edilen Kutlular 276 gün hapis yattı. Bizler de defalarca DGM’lerde yargılandık ve mahkûm edildik.

Bunlar olup biterken, DGM’lerin ve 216. maddenin bu zulümlere alet edilmesine karşı hukuk içinde amansız bir mücadele verdik. Kararlı ve ısrarlı yayınlarımızla konuyu kamuoyuna mal ettik. AB de meseleyi gündeme alarak yakın takipçisi oldu. Ve sonuçta 216’nın hem muhtevası defaatle değişti, hem de madde numarası 312 oldu.

28 Şubat baskıları böyle bertaraf edildi.

Ama bunca yıl sonra o maddede yer alan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” klişesinin bir defa daha vizyona sokulduğunu ve özellikle basına yönelik baskıları şiddetlendirme aracı olarak yine kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Basın Kartları Yönetmeliğinde yapılan  değişiklikler bunun tezahürü.

20 yıl önce şiir okuduğu için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten hapis yatan Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında bu suçlama, basını susturmak için yeniden tedavülde...

***

50 yıllık okurumuz Necati Görücü’nün ardından

 

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