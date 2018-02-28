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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

28 Şubat ve AKP

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Şubat 2018, Çarşamba
Zaman hızla akıp giderken, 28 Şubat’ın 21. yıldönümüne de eriştik. Bizim kuşağın ve daha yukarı yaştakilerin o kasvetli süreçte yaşanan sıkıntıları unutabilmesi mümkün değil, ama gençlerin bunlardan haberi yok.

Bu süreç 1997 senesinin 28 Şubat’ında toplanan  MGK’nın aldığı “irtica ile mücadele” kararları üzerine bina edilmişti.

O toplantıya katılan dönemin Başbakanı Erbakan, askerin başını çektiği ve YÖK, yargı, STK’lar gibi farklı kesimleri dahil edip medyayı etkin şekilde kullanarak adım adım tırmandırdığı yoğun bir kampanya neticesinde, yaklaşık 4 ay sonra çekilmek zorunda bırakılmış, ardından partisi AYM kararıyla kapatılmıştı.

Yerine kurulan parti de, 18 Nisan 1999 seçimi sonrasında yine aynı akıbete uğramıştı.

O süreçte kurdurulan hükümet döneminde İHL’lerin orta kısımları kapatılmış; Kur’an kurslarına ve hafızlık eğitimine başlamak için 5. sınıfı bitirme şartı getirilmiş; İHL’ler dahil bütün orta öğretim, ilahiyatlar dahil bütün yüksek öğretim kurumlarıyla devlet dairelerinde başörtüsü yasaklanmış; bu uygulamaları eleştiren basın organları baskı altına alınmıştı.

Ve bunların başında, DGM’ler eliyle birçok sayısı toplatılıp hakkında davalar açılan, yazarları yargılanıp mahkûm edilen, bir ay kapatılan, imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular 276 gün hapis yatırılan Yeni Asya vardı.

28 Şubat’ın yapabildikleri, ana hatlarıyla bunlardı. Bir de yapamadıkları vardı. Devletteki dindar kadroların tamamını tasfiye etme hedefiyle hazırlanan düzenlemelerin kamuoyu ve Meclis engelini aşamayarak akamete uğraması gibi.

Yeni Asya’nın bunda da büyük rolü oldu.

Öte yandan, özellikle, Aralık-99’da Türkiye’nin AB adaylığının kabul ve ilanıyla başlayan süreç de, 28 Şubat’ın tavsayıp güç kaybetmesinde etkili olan en önemli faktörlerden biriydi.

28 Şubat’ın fena halde yıprattığı siyasî aktörleri sandığa gömen 2002 seçiminde AKP’yi öne çıkaran konjonktür de AB rüzgârıyla şekillenmişti. AKP, iktidarının ilk iki yılında bu rüzgârı arkasına alarak askerî vesayete “karşı” durabildi.

Ne var ki, şimdi aynı AKP’ye, 16. iktidar yılında, 28 Şubat’ın yapmak isteyip de yapamadığı şeyler ve çok daha ötesi yaptırılıyor!

Rabbimizin, can emanetini münhasıran Allah rızasını kazanmak niyet ve düşüncesiyle ve ihlâsla Kendi yolunda feda veren bahtiyarlara bahşettiği çok ulvî bir mertebe olan şehitliğin, siyasetçi diliyle yapılan “hamasî” konuşmalara mevzu yapılması son derece rahatsız edici.

49. yıl programımızın ardından - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/49-yil-programimizin-ardindan_454770

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  • umut akkurt

    28.2.2018 16:55:19

    28 şubatı yaşayan ve iyi hatırlayan biri olarak şunu diyebilirim: yazı çok güzel, hele sonu müthiş olmuş. "Ne var ki, şimdi aynı AKP’ye, 16. iktidar yılında, 28 Şubat’ın yapmak isteyip de yapamadığı şeyler ve çok daha ötesi yaptırılıyor!"

  • Gündüz Alp-3

    28.2.2018 14:50:16

    Şu gerçeği artık anlamış olmamız gerekiyor: Ülkenin ve milletin menfaati de geleceği de hürriyetçi demokrasidedir. Bataklık haline getirilen Orta Doğu benzeri tekçi otoriter rejimlerde değil.Vesayet ha askeri ha sivil olmuş hiç fark etmez. Neticesi OHAL/KHK olmakla antidemokratiktir. "Unutkanlık" illetinden yakamızı kurtarmalıyız. Hürriyetçi demokrasi hedefini (adı siyasal İslâmcılık bile olsa) Cemil Meriç'in "deli gömleği" dediği "-izm'li" ideolojilere feda etmemeliyiz. 28 Şubat bir süreç olmakla birlikte bir zihniyetin adıdır. Tekçi, katı devletçi, jakoben/dayatmacı, tasfiyeci, devleti ve milleti ve iradesini kendisi bilen ve gören bir zihniyetin tecessüm etmiş halidir 28 Şubat. Hak ve hukuk, hürriyete ve adalet gasplarını aynen 16 yıllık tek parti iktidarında da yaşıyor isek, bu bize, 28 Şubat'ın isim, cisim ve resim değiştirerek devam ettiğini göstermez mi? Cevap "hayır" ise, biz, demek ki 28 Şubat'ı çoktan unutmuşuz demektir.

  • Gündüz Alp-2

    28.2.2018 14:10:02

    Bugün için toplumun belli bir kesimine yönelik tasfiye ve ihraçlarla yapılan "temizlik" harekâtının, yarın tek adam tek parti rejimi tam anlamıyla tesis edildiğinde bütün muarız ve muhalif kesimlere yönelmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bugün için temel hak ve hürriyetlerin gasp edilmesi karşısında sessiz kalmayı tercih edenler aynı akıbeti yaşaması halinde kendilerine sahip çıkacak kesim kalmış olacak mı? Eğer nihai hedef "dindar kadroların tasfiyesi" ise (ki gidişat ona işaret etmektedir) ona engel olacak bir Meclis ve kamuoyu olmaz ise bir kez daha 28 Şubat benzeri süreç yaşamakla "unutkanlığın" faturasını ödemiş olmaz mıyız? 28 Şubat ve benzeri süreçleri yaşamak istemiyor ve hürriyetçi demokrasinin ülkeye gelmesini istiyor isek, menfi ve menfaatçi siyasetin hamasi nutuklarına değil, hak ve hakikate, dünya gerçeklerine kulak vermek zorundayız. Hak ve hukuk nerede, adalet ve hürriyetçi demokrasi kimin yanında ve elinde ise ona destek çıkmak mecburiyetindeyiz.

  • Gündüz Alp

    28.2.2018 13:46:21

    Sayın Güleçyüz, "devlet biziz!" diyen o günün muktedirleri, bin yıl ömür biçtikleri 28 Şubat sürecine "Allah'ın (cc) hesabını" hesaba katmamış olacaklar ki; hesapları tutmadı. Ne var ki, toplumda ciddi tahribat yaptılar. Ve maalesef yarım kalan projelerini tamamlamak görevi ve daha ötesinde belki onların düşünüp de ihtimal bile vermedikleri şeyleri yapmak da "dindar iktidar" döneminin siyasal İslâmcılarına düştü. AB rüzgârını arkalarına alarak, darbe ve süreçlerden bir çıkış yolu arayan milletin de desteğiyle iktidara gelen, yine AB'nin desteği ve milletin gayretiyle askeri vesayete ciddi anlamda geri adım attıran (mı acaba?) politik İslâmcı kadrolar; 16. iktidar senesinde darbe ve süreçlerin bile cesaret edemediği şeyleri yapmakla onları bile geride bıraktılar. Meselâ, "dindar iktidar" döneminde müfrit bir Kemaliste "hayatının en mutlu dönemini" yaşatan olaylar nelerdir, hiç düşündük mü?

  • İsmail

    28.2.2018 00:16:22

    Sayın Güleçyüz, tarih 28 Şubat'ı yazdığı gibi, bugünleri de yazacak. 28 Şubatta yapılamayanları şimdi yapanların torunlarının, bugünleri hatırlatan her bir haberde yüzü kızaracak.

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