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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Mart 2018, Cuma
28 Şubat döneminde, önce Mesut Yılmaz’ın başbakanı olduğu Anasol-D, sonra Ecevit’in kurduğu Anasol-M hükümetleri eliyle Meclisten çıkartılmak istenen düzenlemelerden biri, devlette “irtica” ile suçlanan dindar kadroların tasfiyesini öngörüyordu.

(Son zamanlarda partisini AKP’ye stepne yapan Bahçeli’nin lideri olduğu MHP’nin o zaman her iki hükümette de koalisyon ortağı olarak yer aldığını hatırlayalım.)

Söz konusu tasfiye paketleri Meclis komisyonları ile Genel Kurula ne zaman getirildiyse, Yeni Asya olarak kampanyalar açtık. 

İlgililerin telefon ve faks numaralarını yayınlayıp halkı tepki vermeye çağırdık.

Yarım asır önce İttihad’ın, o günkü hükümete MGK üzerinden yapılan yoğun baskıyla Meclisten geçirilmek istenen Anayasa Nizamını Koruma Kanunu tasarısına karşı açtığı kampanya nasıl başarılı olduysa, Yeni Asya’nın bu düzenlemelere gösterdiği tepki de sonuç verdi.

Hiçbiri Meclisten geçemedi.

Son bir deneme, Ecevit hükümetinin KHK yolunu işletmeye kalkmasıyla yapıldı. Ama o da dönemin Cumhurbaşkanından döndü. Ahmet Necdet Sezer söz konusu düzenlemeleri, KHK ile değil, kanunla yapılmaları gerektiği gerekçesiyle geri gönderdi.

Sonrasında konu gündemden kalktı.

Tâ 20 Temmuz 2016 OHAL’ine kadar.

Bu OHAL sürecinde peş peşe çıkarılan KHK’larla, vaktiyle 28 Şubat’ın yapmak isteyip de yapamadığı tasfiyeler çok daha fazlasıyla gerçekleştirildi. 100 binden fazla kamu görevlisi, sorgusuz, sualsiz, neyle suçlandığını dahi bilmeden ve savunması da alınmadan atıldı.

Yargıdan TSK ve emniyete, üniversitelerden MEB’e, diğer bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere kadar her yerde çok geniş çaplı tasfiyeler yapıldı.

İhraç edilenlerin iki katı kadar açığa alınanlar oldu. 50 bini aşkın kişi de tutuklandı.

Perinçek’e “Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum” dedirten bu ibretamiz tablo, 28 Şubatçıların o dönemde başaramadıklarının şimdi AKP iktidarı eliyle hayata geçirildiği bir neticeyi gözler önüne seriyor.

Ama asla pes etmek yok. Hukuk içinde ve müsbet hareketle mücadeleye devam...

Son dönemde Said Nursî’ye hakaret ve iftiraların çıkış adresi haline gelen Yeni Çağ’ın bir yazarı daha haddini aşarak müptezellik kervanına dahil olmuş. Kem söz sahibine aittir. Yazıklar olsun. İğrenç ve aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz.

 

28 Şubat süreci ve Yeni Asya’nın ödediği ağır bedeller - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/28-subat-sureci-ve-yeni-asya-nin-odedigi-agir-bedeller_454949

 

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Yorumlar

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  • Gündüz Alp-4

    2.3.2018 15:31:19

    Hak ve hukukun gasp edildiği AYM'den sonra bir de ve bir daha AİHM tarafından hem de "açık biçimde hak ihlali" olarak tescil edildi, (GriHat, 2.3) Bu demek oluyor ki, ülkede yargı tarafsız ve bağımsız değildir. 18 yy.daki bir Alman vatandaşı kadar bile hak ve hukukun gasbı karşısında "Ankara'da hâkimler var!" diyemiyor yahut deme cesareti bulamıyor isek, hangi yargının tarafsız ve bağımsızlığından söz edilebilir? Yeni Asya'nın dünkü "HSK bir yargı organı mı?" başlıklı haberinde hukukçu yazar Taha Akyol, Adalet bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün hakim ve savcılara nasıl davranacağıyla ilgili dağıttığı kitapçıktan bahisle şu soruyu soruyor: "HSK Bir Yargı Organı mı?" Şu olay bile ülkede yargının siyasal otoritenin emri altında ve siyasallaştığını göstermiyor mu? Vatandaşın temel hak ve hürriyetlerin korunması ve adaletin tahakkuku için yargı, keşke, siyasi otoriteye karşı öncelikle âdil, cesur ve hür vicdanıyla kendi tarafsız ve bağımsızlığını koruyabilseydi.

  • Gündüz Alp-3

    2.3.2018 11:55:04

    Bir türlü suni gündemden kurtulup, gerçek gündem olan öncelikle ve acilen OHAL'in kaldırılması ile demokratik hukuk devlete dönüşümü gerçekleştiremiyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü siyasal İslamcı kadroların önceliği hukukun üstünlüğü, hürriyet, adalet ve demokrasinin tesis olmadığından hem gecikme hem de temel hak ve hürriyetlerin gasp edildiği gayri hukuki bir süreç yaşıyoruz. Suni gündemin kanaatimce birinci sebebi budur. Kamuoyunun dikkatini asli meselelerden kaçırmak. Fakat böyle bir taktik, iktidarın menfaatine hizmet etse de millet ve memlekete faydası yoktur. Önce kendi ikbal, iktidar ve menfaatlerini düşünen şu siyasal ideoloji ve zihniyetten ve kafa yapısından kurtulmamız icap ediyor. Tercihimizi, milletin ve ülkenin ikbalini de istikbalini de hürriyetçi demokraside gören gerçek demokratların ülke yönetime gelmeleri yönünde kullanmak mecburiyetindeyiz. İttifaklar da "hürriyetçi demokrasi" merkezli olmalıdır. İsimler aldatmamalıdır. Meselenin aslına ve esasına bakmalıyız.

  • Gündüz Alp-2

    2.3.2018 10:07:57

    Dün Meclisten ve CB'dan geçemeyen düzenlemeler, bugün, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL ile işlevsiz hale getirilen Meclis ve CB tarafından kolaylıkla geçirildi. Ve neticesinde yüz binleri geçen ve zulüm derecesine varan mağduriyetler. Bu süreci nasıl ve neden yaşadık? Bir defa 15 Temmuz gibi zulümlere kapı aralayan darbe girişimini ilk dakikalarından itibaren araştırmak ve gerçek failleri, müsebbipleri ile azmettiricilerini bularak hesap sormak yerine, bunu bahane ederek, ilgili-ilgisiz yüz binleri geçen insanı sorgusuz-sualsiz tasfiye ve ihraç yetmemiş gibi hapse koymak gibi gayri hukuki yolu -bile bile- tercih ettiler. Bunun için de OHAL/KHK'ların, OHAL/KHK'lar için de 15 Temmuz gibi bir meşum darbe teşebbüsünün olması gerekiyordu. Bütün bunların peş peşe ve tesadüfi olması mümkün değildir. Böyle gayri hukuki ve gayri insani bir süreçten ve icraatlardan bir insanın "hayatının en mutlu günlerini" yaşamasını neyle izah edeceğiz? Şu söz bile bize şu süreç için bize bir şey söylemiyor mu?

  • Gündüz Alp

    2.3.2018 09:31:22

    Sayın Güleçyüz, herkesin mübarek cuma gününü tebrik ediyorum. 28 Şubat sürecinin üzerinden uzunca bir 21 yıl geçti. Geldiğimiz noktada 28 Şubat'ın da gerisinde bulunduğumuz ortak ve genel kanaattir. Ne talihsiz ve ibretlik bir dönem ki; darbeci, muhtıracı ve süreçcilerin yapmak isteyip de yapamadıklarını "dindar iktidar" olduğu söylenen siyasal İslâmcı kadrolar (fazlasıyla) yapmakla tarihe geçtiler. Bu bir iftira veya itham değildir. Arşivin tozlu raflarına el atanlar yahut parmaklarını o günlerin internet sayfasında gezdirenler bu gerçekleri göreceklerdir. Ve benim gibi yaşı elliyi çoktan geçmiş pek çok kimse, yaşı itibariyle böylesine bir sürece şahit olmadıklarını (sorarsanız) söyleyeceklerdir. Dini ve milli her şeyin bu kadar siyasete alet, iktidara basamak yapıldığı bir dönem var mıdır (doğrusu) bilmiyorum. Maalesef askeri vesayetten ciddi anlamda hesap sorulamadığı için bugün, sivil vesayeti yaşama talihsizliği yaşıyoruz.

  • Şahinoğlu

    2.3.2018 06:55:12

    Evet, Perinçek'in çizgisine geldiler, icraatlar, birlikte oldukları kesimler çok değişti 15 yılda, ama söylemler aynı sadece. Lafla milleti aldatmaya çalışıyorlar,sahip oldukları medya gücü sayesinde haberlerle her şeyi iyi, kendilerini hep haklı, üstün gosteriyorlar.Her yaptıkları hikmetli, hakikatli imiş gibi lanse ediyorlar. İyi işler hep onlardan, olumsuz gidişatlardan ise iktidarın hiç dahli, sorumluluğu yok, tuzaklar, tezgahlar, kumpaslar, lobiler var diyerek kamuoyunu yanıltıyorlar. Ama duvara toslamaya az kaldı.

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