28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor

28 Şubat döneminde, önce Mesut Yılmaz’ın başbakanı olduğu Anasol-D, sonra Ecevit’in kurduğu Anasol-M hükümetleri eliyle Meclisten çıkartılmak istenen düzenlemelerden biri, devlette “irtica” ile suçlanan dindar kadroların tasfiyesini öngörüyordu.

(Son zamanlarda partisini AKP’ye stepne yapan Bahçeli’nin lideri olduğu MHP’nin o zaman her iki hükümette de koalisyon ortağı olarak yer aldığını hatırlayalım.)

Söz konusu tasfiye paketleri Meclis komisyonları ile Genel Kurula ne zaman getirildiyse, Yeni Asya olarak kampanyalar açtık.

İlgililerin telefon ve faks numaralarını yayınlayıp halkı tepki vermeye çağırdık.

Yarım asır önce İttihad’ın, o günkü hükümete MGK üzerinden yapılan yoğun baskıyla Meclisten geçirilmek istenen Anayasa Nizamını Koruma Kanunu tasarısına karşı açtığı kampanya nasıl başarılı olduysa, Yeni Asya’nın bu düzenlemelere gösterdiği tepki de sonuç verdi.

Hiçbiri Meclisten geçemedi.

Son bir deneme, Ecevit hükümetinin KHK yolunu işletmeye kalkmasıyla yapıldı. Ama o da dönemin Cumhurbaşkanından döndü. Ahmet Necdet Sezer söz konusu düzenlemeleri, KHK ile değil, kanunla yapılmaları gerektiği gerekçesiyle geri gönderdi.

Sonrasında konu gündemden kalktı.

Tâ 20 Temmuz 2016 OHAL’ine kadar.

Bu OHAL sürecinde peş peşe çıkarılan KHK’larla, vaktiyle 28 Şubat’ın yapmak isteyip de yapamadığı tasfiyeler çok daha fazlasıyla gerçekleştirildi. 100 binden fazla kamu görevlisi, sorgusuz, sualsiz, neyle suçlandığını dahi bilmeden ve savunması da alınmadan atıldı.

Yargıdan TSK ve emniyete, üniversitelerden MEB’e, diğer bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere kadar her yerde çok geniş çaplı tasfiyeler yapıldı.

İhraç edilenlerin iki katı kadar açığa alınanlar oldu. 50 bini aşkın kişi de tutuklandı.

Perinçek’e “Hayatımın en mutlu günlerini yaşıyorum” dedirten bu ibretamiz tablo, 28 Şubatçıların o dönemde başaramadıklarının şimdi AKP iktidarı eliyle hayata geçirildiği bir neticeyi gözler önüne seriyor.

Ama asla pes etmek yok. Hukuk içinde ve müsbet hareketle mücadeleye devam...

Son dönemde Said Nursî’ye hakaret ve iftiraların çıkış adresi haline gelen Yeni Çağ’ın bir yazarı daha haddini aşarak müptezellik kervanına dahil olmuş. Kem söz sahibine aittir. Yazıklar olsun. İğrenç ve aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz.

28 Şubat süreci ve Yeni Asya’nın ödediği ağır bedeller - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/28-subat-sureci-ve-yeni-asya-nin-odedigi-agir-bedeller_454949