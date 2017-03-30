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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

3 kızkardeşin acı öyküsü (1)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Mart 2017, Perşembe
Anne ve babaları bylock ve ihbar kurbanı

Bugün de yürek yakıcı bir mesaj:

18 yaşındayım. Balıkesir Havran’da yaşıyorum ve Mimarlık Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim.  Çaresizliğimizi sizinle paylaşmak istiyorum.

Biz üç kız kardeşiz ve en büyükleri benim. Ortanca kardeşim 14, en küçük kardeşim 9 yaşında. Babam inşaat mühendisi, annem mesleği elinden alınana kadar 19 yıl bu vatan evlatlarına hizmet etmiş bir din kültürü öğretmeni. Ağustos başında sabah 9’da annemin ‘Kızım kalk, polisler geldi’ demesiyle başladı herşey. 

Annem için gelen polisler yıllardır kullanmadığımız, varlığını bile unuttuğumuz tuşlu telefonları bile alarak evimizi iyice aradılar. Biz olan biteni anlayamadan ve Allah’tan hayırlısını dileyerek o günü noktaladık. Ama ertesi sabah polisler yeniden geldi ve annemi götürmeleri gerektiğini söyleyerek benim melek annemi vatan haini suçlamasıyla çocuklarının gözü önünde alıp götürdüler. 

Babam evde değildi, telefonlarımızı aldıkları için ona ulaşmam zaman aldı. O gece Akçay Karakolunda tutulacağını öğrendik, zaten kesinlikle görüştürmüyorlardı. Hayatımın en zor gecesi sanmıştım, ama beni bekleyenlerden henüz haberim yokmuş...

Ertesi gün annem hâkim karşısına çıktı ve denetimli gözetimle haftanın bir günü imza atmak şartıyla salındı. Ben onun için şükür namazı kılamamışken ertesi günün sabah namazı vakti aşağıdan sesler duydum. Bu sefer de babam için gelmişlerdi. Babam beni öptü, ‘Beni de götürmeleri gerekiyormuş kızım, üzülmeyin, kendinize dikkat edin‘ diyerek gitti, iki gün gözaltında tutulduktan sonra o da denetimli gözetimle salındı.

Bu olayların son olmasını bekleyerek o yazı noktaladık, ama her kapı çalışı bizim için arkasından ne geleceğini bilmediğimiz bir korkuydu artık. 4 Ekim’de ailem beni okuluma bıraktıktan sonra ilk hafta sonu ben malzeme almak için İstanbul’a arkadaşımın yanına gittim, ama yolda bir türlü babama ulaşamıyordum. Annemin telefonunu kardeşim açıyor, kaçamak cevaplar veriyordu. Kâbus yine başlamıştı. Babamı yine almışlardı ve içimden bir ses “Bu sefer kötü” diyordu. 

Babam bir hafta gözaltında tutulduktan sonra Burhaniye Cezaevine götürüldü. Ben o sıralar okuldaydım evime 9 saat uzakta tek başıma. Kimseye birşey anlatamaz, kimseyle derdimi paylaşamazdım.      

(Devamı yarına)

Üstad: “Receb-i Şerifinizi ve Leyle-i Regaibinizi ruh-u canımızla tebrik ederiz.” Biz de Nur’u Recep’ten de ayıran esaretin artık bitmesi için dualarımıza devam ediyoruz.

Nur Ener ile ilgili son durum... - http://www.yeniasya.com.tr/video/nur-ener-ile-ilgili-son-durum_427581

Gelecek yarınlar Nur’un ışıltısı olacak, parlayacak - http://www.yeniasya.com.tr/gundem/gelecek-yarinlar-nur-un-isiltisi-olacak-parlayacak_427587

 

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  • Serdar

    30.03.2017 18:53:57

    Yaşananları duydukca insanligimdan utanıyorum.

  • Sena

    30.03.2017 15:46:26

    Ah ah içim yanıyor.Bu kızlarımız şimdi ne halde.

  • Özcan Erkiş

    30.03.2017 12:52:15

    (1) Binlercesine şahit olduğumuz bu ve benzeri zulümler için, mübarek 3 ayları vesile yaparak, hem acıların hem de esaretlerin bitmesi için duâ ediyoruz. Darbe dönemleri ve 28 Şubat benzeri süreçlere rahmet okutan şu zulümlü mağduriyet sürecinin toplumda açtığı yaralar öyle derin ki, tedavisi yıllarımızı alacaktır. Siyasal İslâmcı ideolojinin 15 yıldır tek başına yönettiği Türkiye manzarası hiç ama hiç de iyi değil. Dışarıda kavga içeride kavga. Ne uğruna? Tek adam iktidarı, gücü ve yetkileri için. Bin türlü mugalata, çarpıtma ile hakikati gizleyerek. Darbelerin, vesayetin ve 28 şubat benzeri zulümlü süreçlerin suçlusu ve sebebi sanki Demokratik Parlamenter sistemmiş gibi, "yeni" diye köhnemiş bir tek adamlık sistemi ikâme etmek istiyorlar. Sn.Battal'ın da bugünkü yazısında (ki mutlaka okunmalıdır) ifade ettiği gibi "Sıtmayı gösterip 'ölüme razı ol' diyenler" in menfi siyaset tavrı, tarzı ve söylemleriyle. "El-mevtü hakkun!" Fakat gösterdikleri "sıtmaya" katiyen "Hayır!"

  • Mehmet Albayrak

    30.03.2017 10:09:30

    Hasbunallahi venilmen vekil Yüce Rabbim sen çok büyük sün

  • özdemiroğlu

    30.03.2017 08:36:30

    Allahım; şu mübarek üç Aylar ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib hürmetine mazlumları kurtar Ya Rabbi! Memleketimiz de bu karabasandan kurtar. Gafillere uyanış, zalimlere de hak ettikleri cevabı ver Yüce Mevlam. Allah encamımızı hayretsin.

  • Omer

    30.03.2017 04:24:21

    Allahim sen goruyorsun!

  • neredesiniz

    30.03.2017 00:12:59

    Hocam anlatılmayıp yurek yakan oyle cok öykuler var ki... mahşer de herkes görür neler yaşanmış ne diyeyim artik...

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