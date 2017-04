3 kızkardeşin acı öyküsü (2)

Anne ve babaları bylock ve ihbar kurbanı.

Dünden devam:

Annem “Kızım sen iyi olursan biz de iyi oluruz güçlü ol” dedi. Güçlü olmak zorundaydım. Babam içeri gireli iki ay olmuş, ben de vizelerden sonra ailemin yanına dönmüştüm. Bir Çarşamba günü ikindi vakti kapımız yine çalındı ve iki polis savcılık kararıyla annemi götürmeleri gerektiğini söylediler.

Annem yine bir geceyi nezarette geçirdikten sonra hâkim kararıyla Burhaniye Cezaevine gönderildi. Karardan sonra annemi götürürlerken de güçlü olmak zorundaydım, benim iyi olduğumu bilmeliydi, ama dayanamadım, ağladım arkasından. “Seni çok seviyorum” diye bağırabildim sadece. Keşke her gün söyleseydim, keşke yanımda olduğu her an sarılsaydım, ama işte insan elindekinin kıymetini gidince anlıyor.

Hayatımın en zor günü işte o gündü, eve gelip anneannemlere durumu anlatırken herkes bir köşede ağlıyordu. Dedemi ilk kez ağlarken gördüm. 78 yaşında kalp hastası ve üç tane engelli çocuk annesi babaannem bayılmak üzereydi ‘Kızımdan ne istediniz!‘ diye bağırıyordu. Küçük kardeşim o günden sonra hep annemin yatağında yattı, oradan kaldırmak istediklerinde asla kalkmadı ve günlerce uykusunda “anne” diye ağladı.

Ben okulu bırakmaya hazırdım, ama babam avukata asla bırakmamamı söylemiş. O yüzden olaydan hemen sonra okula dönmek zorunda kaldım. Ama ruhum buradaydı, aklım kardeşlerimdeydi. Ortanca kardeşim zaten hassas bir yapıya sahipti ve antidepresan kullanıyordu, bu da onu sürekli uyutuyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Annem gideli iki ay oldu ve artık tükendim. Ama kardeşlerimin, anneannemlerin ve babannemin karşısında iyi görünmek zorundayım, çünkü tek umutları ben kaldım.

Dosyalarda ne olduğunu kesinlikle söylemiyorlar, gizliymiş, babamı şikâyet etmişler, annemi ise bylock dedikleri birşey yüzünden almışlar. Asılsız suçlamalarla annemi de, babamı da kopardılar bizden. Annem de, babam da dünya iyisi insanlar, değil vatana ihanet, kalp kırmaktan korkarlar. Bu insanlar nasıl terörist olabilir, biri bunu açıklasın.

Bunları size bu aralar az bulunan birşey olan vicdana sahip olduğunuz için yazıyorum. Umarım yazdıklarım güzel şeylere vesile olur. Rabbim yardımcımız olsun inşaallah.