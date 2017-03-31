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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

3 kızkardeşin acı öyküsü (2)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Mart 2017, Cuma
Anne ve babaları bylock ve ihbar kurbanı.

Dünden devam:

Annem “Kızım sen iyi olursan biz de iyi oluruz güçlü ol” dedi. Güçlü olmak zorundaydım. Babam içeri gireli iki ay olmuş, ben de vizelerden sonra ailemin yanına dönmüştüm. Bir Çarşamba günü ikindi vakti kapımız yine çalındı ve iki polis savcılık kararıyla annemi götürmeleri gerektiğini söylediler. 

Annem yine bir geceyi nezarette geçirdikten sonra hâkim kararıyla Burhaniye Cezaevine gönderildi. Karardan sonra annemi götürürlerken de güçlü olmak zorundaydım, benim iyi olduğumu bilmeliydi, ama dayanamadım, ağladım arkasından. “Seni çok seviyorum” diye bağırabildim sadece. Keşke her gün söyleseydim, keşke yanımda olduğu her an sarılsaydım, ama işte insan elindekinin kıymetini gidince anlıyor. 

Hayatımın en zor günü işte o gündü, eve gelip anneannemlere durumu anlatırken herkes bir köşede ağlıyordu. Dedemi ilk kez ağlarken gördüm. 78 yaşında kalp hastası ve üç tane engelli çocuk annesi babaannem bayılmak üzereydi ‘Kızımdan ne istediniz!‘ diye bağırıyordu.  Küçük kardeşim o günden sonra hep annemin yatağında yattı, oradan kaldırmak istediklerinde asla kalkmadı ve günlerce uykusunda “anne” diye ağladı.

Ben okulu bırakmaya hazırdım, ama babam avukata asla bırakmamamı söylemiş. O yüzden olaydan hemen sonra okula dönmek zorunda kaldım. Ama ruhum buradaydı, aklım kardeşlerimdeydi. Ortanca kardeşim zaten hassas bir yapıya sahipti ve antidepresan kullanıyordu, bu da onu sürekli uyutuyor ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Annem gideli iki ay oldu ve artık tükendim. Ama kardeşlerimin, anneannemlerin ve babannemin karşısında iyi görünmek zorundayım, çünkü tek umutları ben kaldım.

Dosyalarda ne olduğunu kesinlikle söylemiyorlar, gizliymiş, babamı şikâyet etmişler, annemi ise bylock dedikleri birşey yüzünden almışlar. Asılsız suçlamalarla annemi de, babamı da kopardılar bizden. Annem de, babam da dünya iyisi insanlar, değil vatana ihanet, kalp kırmaktan korkarlar. Bu insanlar nasıl terörist olabilir, biri bunu açıklasın. 

Bunları size bu aralar az bulunan birşey olan vicdana sahip olduğunuz için yazıyorum. Umarım yazdıklarım güzel şeylere vesile olur. Rabbim yardımcımız olsun inşaallah.

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Yorumlar

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  • Yusuf ATMACA

    01.04.2017 18:26:55

    Rabbim tüm vatanseverleri yar ve yardımcısı olsun zalimlerin zulmünden kurtarsın İNŞALLAH

  • ÖmerY

    01.04.2017 12:35:07

    Allah bütün masum ve mazlumların yardımcısı olsun. Büyük bir bedel ödüyorlar. Mükafatı da büyük olacaktır mutlaka. Hem de bu dünyada inşallah

  • Ali Tam

    31.03.2017 21:40:27

    Burada biraz agir ve müsebbiblere tezyifkarane hitaplarimiz yayinlanmiyor. Ama sunu kesinlikle biliyorum ki bizim cemaatimiz failleri cok iyi taniyor kalpleriyle onlara bugz ediyor. Onlar da coluk cocuk sahibi. Vicdanlari bu denli tefessüh etmis olamaz. Cogumuz neredeyse telin edecek raddeye geliyoruz. Yeter!

  • KHK ihraç mağduru

    31.03.2017 21:07:06

    Ey Bacım Yüreğimiz yandı yine Ey Bacım Gözümüz yaşardı yine Ey Bacım Dün Gece Camiide yürekten dua ettim sizlere RABBİM"iz Ana Babanızı kurtarsın sizlere kavuştursun diye Ey Bacım RABBİM"ize inanıyorum onlar gelecekler sağ salim siz okumanıza bakın Ey Bacım RABBİM sizi kavuşturacak yine seni seviyorum Anne Baba deyip sarılacaksınız söyle kardeşlerine kişi sevdiği ile beraberdir. RABBİM"e emanet olun ALLAH emanetlere en iyi sahip çıkandır.

  • CESUR ADAM

    31.03.2017 19:12:50

    Cesur adama muhalif kardeşim HAKSIZLIĞA,HUKUSUZLUĞA-ADALETSİZLİĞE,DİN İSTİSMARINA KARŞI OLMADA Ülkemizin neslinin alkol,uyuşturucu,ve fuhuş bataklığına düşmeme mücadelesinde benimle beraber isen var muhalifim ol.Amma yanlışlarımıda söyle,nefsime beni esarette görür ve anlarsan ikaz et.HAK için bana muhalif isen ben seni can-ı gönülden seviyor ve muhabbetle kucaklıyorum.Rabbim hakiki dostlardan razı olsun.

  • Mektubun Sahibine;

    31.03.2017 15:53:56

    Allah sabir versin kardesim. Allah in izniyle bu gunler gececek sevdiklerine kavusacaksin. Rabbim aciz bedenine saglik ,sihhat, guc kuvvet versin. Sen bu acilarini kaleme alip bizle paylasirken okuyup gecemez, korkup senin icin bir seyler yazmamazlik yapamazdim. Yaralar acimadan iyilesmiyor. Bu gunleri de acilarimizla arkamizda birakacagiz insallah.

  • Özcan Erkiş

    31.03.2017 15:40:03

    (4) Tarih sayfalarına, adında "Adalet" olan Siyasal İslâmcı bir partinin 15 yıllık tek başına iktidar olduğu "ustalık"dönemi, acı ama maalesef "Adaletsiz mağduriyet dönemi" olarak geçecek ve öyle yâdedilecektir. "Su bile yok! " ile başlatılan "Ağaç kökü yesinler! " söylemiyle zirve yapan ve hâlen devam ettirilen bu süreçte , Arş'a çıkan feryat ve çığlıkları yine maalesef Yeni Asya'dan başka kimse duymadı ve duyurmadı. Tarih bunu da yazacak, nesl-i âti okuyacak ve muhtemelen "Tuh o gayretsizlerin yüzüne!" diyecektir. Zalimin zulmünü artıran ve cesaretlendiren onun gücü değil, zulüm karşısında 3 maymunu oynayan insanların suskunluğudur. Yâni "canavara muhabbet onun iştahını arttırır! " hakikati. Hakikatlere karşı gözümüzü ve kulağımızı kapatmakla yalnızca kendimizi aldatmış oluruz. Aldatmaya da aldanmaya da "Hayır!"....

  • alim bal

    31.03.2017 13:43:17

    mazlumun duası ile ALLAH arsında perde yoktur. sakınmak lazım.zalimlik dünyada da ahirettede kaybettirir

  • Bir vatandas

    31.03.2017 12:49:25

    Bu her zaman böyle olmustur malesef "üstte filler tepinir altta çimler ezilir' Müslüman bir ulkede devletinde zamaninda deslekledigi bir dini yapıya tamamen yine dini duygularla giden insanlara fatura kesildi malesef. 15 temmuz darbesini bilen zaten darbe olmadan Turkiyeden kacmis bu da ortada. Ama bu durum cumhurun baskaninin da dedigi tabani ibadet olan kesime yikildi. Ust tarafta ne pislikler dondugunu bilmeyen gariban güruha yani. Ama ben bu ulkeye ge3cek hukuk geldiginde bu masumlarin haklarinin vetilecegine yurekten inanıyorum. Çunku Hak Allah in adidir hicbir zaman adını yerde koymaz yaradan. Bu yaralari, birgun gelir Yaradan İNS kapatir. Tüm magdurlara selamlar...

  • Özcan Erkiş

    31.03.2017 12:44:27

    (3)Geçmiş dönemlerde dine mesafeli idarecilerin bile haksız hukuksuz uygulamara, adaletsizliği ve zulmü netice verir diye, "Ben böyle bir kararnameyi imzalamam!" demesine mukabil, sözde "dindar"ve Siyasal İslâmcı ideoloji mensubu şimdiki iktidar, emsali şeflik döneminde bile rastlanmayan zulümlü bir mağduriyet sürecinin mimarı olarak tarihe geçtiler. Şimdi de bunun hesabını vermemek için, ülkenin asırlık, zaten kör topal işleyen Parlamenter sistemini dengesiz, denetimsiz ve frensiz tek adamlık sistemine dönüştürmek istiyorlar. "Evet" dememizin gerekçesi olarak da "Kandil hayır diyor. O zaman siz de 'evet 'diyeceksiniz!" Yoksa "Hayır!" diyenler terörist, hain, darbeci olurmuş! Ne hainiz, ne darbeci ne de terörist. Bu ülkenin vergi veren 1.sınıf vatandaş ve sahibiyiz. Hür irâdemizle de millet ve memkeket hesabına, mağdur ve mazlumlar lehine "Hayır!" diyeceğiz....

  • Özcan Erkiş

    31.03.2017 12:25:33

    (2) Bugün hem 3 kızkardeşin dramını hem de Sayın İ. Ersoylu beyin "İhraç mağdurlarının dramı" başlıklı yazısını, yine mağdur bir aile ortamında okuduk. Hepsi gözyaşlarına boğuldular. Ve tabiki Yeni Asya'nın zulümlü mağduriyet sürecinde yaşanan acıları, "hakkın hatırını âli tutarak " haklının, mağdurun, mazlumun ve masumun yanında olması dolayısıyla duâlar ediyorlar. Bir yanda size hayır duâları öte yanda zulmedenlere binler bedduâlar. Yetmez mi?

  • Özcan Erkiş

    31.03.2017 12:12:21

    (1) Sayın Güleçyüz, herkese hayırlı cumalar temenni ediyorum. Dün birincisi okuduğumuz ve binlerce ailenin benzer acıları karşısında vicdan azabı çekmeyen ve yaşarmayan bir göz yoktur zannederim. Çünkü şefkatsiz ve merhametsiz bir vicdana sahip bir Müslümanın var olabileceğini düşünmek daha da acı bir olay. Fakat gerçek olan şu ki toplum, bilhassa 17-25 Aralık'tan başlayarak çok ciddi ve yoğun algı operasyonu ve kara propagandaya maruz kaldığından, vicdani duyarlılık ve hassasiyeti çok ciddi tahribata uğradı. Onun için bunca zulüm karşısında âdeta hipnoz olmuş vaziyette. Duâmız, hayra alamet olmayan bu hâlin bir an evvel sona ermesidir.

  • Khk 672

    31.03.2017 12:06:11

    Rabbim tez zamanda selamete çıkarsın inşallah. Sabır versin...

  • alim bal

    31.03.2017 12:05:34

    Ya Kahhar zalimleri mübarek günler hürmetine kahret. mazlumlara yardım et.

  • Edremitli

    31.03.2017 11:22:50

    Dünya kadar yükün altında ezilen gencecik yürekler, yaşlı anne babalar ve ne olduğunu dahi anlayamayacak kadar küçük masum yavrulara oldu olan..Allah hepsini hususi himayesine alsın, sabır versin ve tez zamanda feraha çıkarsın. Mektup yazılalı biraz zaman geçmiş sanırım, şu an bahsedilen anne tutuklanalı 5 ay dolmak üzere. Rabbim bütün sucsuzları evlatlarına ve ailelerine kavuştursun bu mübarek zaman dilimi hürmetine. (Amin)

  • cesur adamın muhalifi

    31.03.2017 09:39:37

    Allah yardımcınız olsun. Mazlumun ahı indirirmiş şahı

  • özkan

    31.03.2017 08:43:47

    Allah mazlumların yardımcısı olsun üç aylar hurmetine Ya Rabbi

  • özdemiroğlu

    31.03.2017 06:50:45

    Üzülme kardeşim (bunu da nasıl yapacaksan) eninde sonunda hak yerini bulacak! Hak şerleri hayır eyleyecektir. C. Allah sabır ve metanet versin!

  • Omer

    31.03.2017 02:53:46

    Allah cc havale ediyorum. Sorumlulari

  • ozkan

    31.03.2017 01:15:40

    Binlerce onbinlerce sebep olduklarindan biri... ahiret var hesap var ne diyeyim...

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