"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Şubat 2017, Cuma
2008’de Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın sorularına cevaplarımız

Dünden devam:

AK Parti’nin AB politikasını genel hatları ile nasıl görüyorsunuz?

3 Kasım 2002 seçiminin, tek başına anayasayı değiştirmeye yetecek sayıya çok yakın bir Meclis çoğunluğuyla iktidara getirdiği ve hattâ sonraki süreçte bir ara Meclis içi transferlerle o sayıyı da yakalamış olan AKP, ne yazık ki, demokrasinin önünü açmak için son derece değerli olan ve bir daha ele geçmesi pek kolay olmayan eşsiz ve tarihî bir fırsatı kullanamadı. Eğer seçmenin verdiği bu gücü, AB’nin de ısrarla üzerinde durduğu yeni ve demokratik bir anayasayı yürürlüğe koymak ve sonrasında diğer reformları gerçekleştirmek için değerlendirebilmiş olsaydı, ne kendisi son iki yılda yaşadığı sıkıntılara maruz kalırdı, ne de Türkiye bu sıkıntılardan böylesine etkilenerek hem zaman, hem de enerji kaybederdi. 

AKP, iktidar olur olmaz öncelikle ve asıl yapması gerekeni yapmayarak, bilâhare atmak istediği adımların da önünü kesmiş oldu. Çünkü Türkiye’de çeyrek asırdır yürürlükte olan ihtilâl anayasasını tamamen devredışı bırakıp onun yerine AB kriterlerine uygun, demokratik ve çağdaş bir anayasayı ikame etmeden, hiçbir yapısal ve kalıcı reformu başarabilmek mümkün değildir. Nitekim AKP iktidarının altıncı yılının da geride kaldığı Türkiye’nin bugün geldiği nokta, bunu açıkça göstermektedir. 2009 Türkiye’sinde hâlâ asker-sivil ilişkileri AB kriterlerine uygun bir çerçeveye oturtulamadıysa, askerin siyasete ve topluma müdahaleleri farklı yöntemlerle hâlâ devam ediyorsa, aynı şekilde yargı da bir müdahale aracı olmayı sürdürüyorsa, en önemli sebeplerinden biri anayasa reformunun gerçekleştirilememiş olmasıdır.

Konunun bir diğer boyutu da şu: AKP, iktidarının ilk iki yılında yaptığı kısmî AB reformlarıyla, çok farklı toplum kesimlerinin desteğini arkasına almışken, 2004 Aralık’ından sonra reform sürecinde frene bastı. Ve akabinde Türkiye her alanda sıkıntılı gelişmelere sahne olmaya başladı. Onun için AKP’nin AB reformlarını askıya alması, bindiği dalı kesmekten farksız bir davranışın ifadesi. Ve ilginçtir, bütün bu yaşananlara rağmen AKP’nin AB konusundaki rehaveti hâlâ sürüyor. Aylar süren bir belirsizlikten sonra nihayet yürürlüğe konulan yeni Ulusal Programda yıl sonuna kadar yapılması öngörülenlerin siyasî reformlardan ziyade ekonomik içerikli olması ve yeni Başmüzakereci Egemen Bağış’ın AB için “Türkiye’nin diyetisyeni” gibi “hafif ve gayriciddî” ifadeler kullanması, bunun son göstergeleri.

Yarın: Reformları destekledik, vazgeçilmesini eleştirdik

Okunma Sayısı: 592
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’a en güzel cevap

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Trump'tan İran'a 'askeri müdahale' açıklaması

    Yıldırım: Adalet içerisinde muamele yapacağız.

    'İmam günde beş defa namaz kıldıran memur değildir'

    Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

    Abdullah Gül: Trump'ın vize kararı ucuz bir şov

    Suriye sınırının 367 kilometresine duvar örüldü

    Erdoğan'dan Merkel'e 'İslamist terör' eleştirisi!

    "Ezan''a yasak, ''Şofar''a onay!

    ''Merkel'e konuyu açacak mısınız?"

    Amerika halkından en anlamlı destek...

    Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle!

    Trump ülke liderine kızıp telefonu kapattı

    Erdoğan'dan gurbetçilere 'düğün' çağrısı

    Aralarında ihraç edilenler de var: 177 polis hakkında gözaltı kararı!

    Dışişleri Bakanlığından İsrail'e tepki

    Mezarı 102 yıl sonra bulundu

    Boydak Holding yönetiminde değişiklik yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB’yi askıya alan AKP bindiği dalı kesiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fırsatçı İngiltere ve Kıbrıs Gàilesi
    Cevher İLHAN

    Yargıya vesâyet
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı ateşe atan adam
    Genel

    Trump’a en güzel cevap
    Süleyman KÖSMENE

    Sabrı güçleştiren cerbezeler
    Zekeriyya KOCA

    Hıristiyanların Müslümanca tavırları; Müslümanların...
    Ali FERŞADOĞLU

    Rüyanın tanımı
    Rifat OKYAY

    “Ot” olma bahtsızlığı veya bahtiyarlığı
    Abdil YILDIRIM

    Tam insan olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.