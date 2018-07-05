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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Adaletin bu mu eyy Bakanlık?!!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Temmuz 2018, Perşembe
Yeni Asya’nın dünkü manşeti, OHAL sürecinde zirve yapan hukuk tanımaz zihniyetin cezaevlerinde de keyfîlikte sınır tanımayan uygulamalarının vardırıldığı son noktayı gözler önüne seriyor.

Bu süreçte bazı cezaevlerinden bize ulaşan “Diyanet baskısı Kur’an’a bile izin verilmiyor” şikâyetlerinde bahse konu uygulamaların çıkış adresinin Adalet Bakanlığı olduğunu da.

Ve bu durum, adında adalet kelimesi olan bir bakanlığın nasıl bir zihniyet tarafından teslim alındığını ortaya koyuyor.

Manşet haberimizin özeti şu:

f.ö tutuklusu bir hâkim, bulunduğu cezaevinde sadece bir adet Kur’an-ı Kerim bulunduğundan bahisle, kendisi için özel bir Kur’an talebinde bulunuyor. Ama bu isteği geri çevriliyor. Ve tutuklu hâkim diğer kademelerden sonuç alamayınca konuyu bireysel başvuru yoluyla AYM’ye götürüyor.

Başvuruyu kabul edip gündemine alan AYM, Adalet Bakanlığından görüş istiyor.

Bakanlıktan gelen cevap dehşet verici:

“Örgüt üyeleri Kur’an-ı Kerimin ayetlerini şifre gibi kullanarak haberleştikleri için, onlara Kur’an verilmesine yasak koyduk!”

Şu hale bakın: Önünüze geleni f.ö’cü diye içeri tıkıp bütün haklarını gasp edeceksiniz. Katillere, canilere, hırsızlara, sapıklara, mafya çetelerine... cömertçe bahşettiğiniz hakları onlardan esirgeyeceksiniz. Çocuklarına bile ayrımcılık yapacaksınız.

Ve bunları da yeterli görmeyip, Kur’an okumalarına dahi izin vermeyeceksiniz!!!

Kur’an’ı bile yasaklayan zihniyetin gazete ve kitap yasaklarına artık şaşır(a)mıyoruz...

Aynı zihniyetin, ellerini kelepçeleyip gözaltına aldığı ve tutukladığı tesettürlü hanımlara, nezarethanelerde ve sorgu odalarında zorla başlarını açtırıp, dahası kimi yerlerde “Siz bu başörtüsünü takmaya lâyık değilsiniz” gibi aşağılayıcı sözlerle hakaretler yağdırdığına ilişkin duyumlarımıza da...

Bu nasıl bir adalet ve nasıl bir insanlık!!!

Kur’an’daki “Bir topluluğa olan kin ve düşmanlığınız sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin” ikazı ortadayken, keyfîlik ve zulümde sınır tanımayan zihniyetin, üstelik “dindarlar”ın iktidarında işi buralara kadar vardırması nasıl bir fecaattir yâ Rabbî!!!

Neyse ki, Kur’an yasağı AYM’den dönmüş. 

Darısı diğer bilumum keyfîliklere...

***

- Tek parti devri CHP’sinin Kur’an’ı yasakladığını her fırsatta hatırlatanlar, kendi iktidarlarında f.ö’cü yaftası vurup içeri tıktıkları insanlara Kur’an verilmesine yasak koyuyorlar. Oysa Kur’an, dua, dinî telkin, idam mahkûmlarından bile esirgenemeyecek haklar. Yazıklar olsun!!!

- Şaban Döğen’in kitabında Prof. Dr. Fuat Sezgin https://youtu.be/HNKnc33k4ag  @YouTube aracılığıyla

 

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