Âdil yargılanma ve savunma hakları

Âdil yargılanma, savunma ve hak arama hakkı, hukuk devletinin en temel ve olmazsa olmaz şartlarından.

Yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, iktidar ve başka güç odaklarınca yönlendirilip baskı altına alındığı bir yerde âdil yargılanma hakkı da ortadan kalkar.

Yargı bir rövanş aracına dönüşür. Ve hedefe konulan kişi ve kesimlere yönelik toplu tasfiye ve kıyım operasyonlarında en çok masumların hukuku zarar görür.

Oysa adaletin birinci şartı ve yargının aslî görevi, suçluları tesbit edip hukukun temel ilkeleri ve kanunun öngördüğü sınırlar çerçevesinde cezalandırırken, masumların haklarını koruyup gözetmektir.

Özellikle siyasî konjonktürün etkisi ve gölgesi altında yapılan yargılamalarda adalet terazisinin çok daha hassas olması daha zor, ama o derece de önemlidir.

Ancak at izinin it izine karıştığı olağanüstü ortamlardaki çok yönlü baskı ve müdahaleler ne yazık ki adaletin ayarını da bozar ve meselâ yargılamalar mahkemelerden önce medyada yapılır hale gelir.

İhbar ve iftiralarla “terörist, hain” ilân edilen kişiler, önceden TV ekranlarında ve gazete sayfalarında teşhir ve mahkûm edilip yargısız infaza maruz bırakılır, linç edilir.

Halbuki kim olursa olsun ve neyle suçlanırsa suçlansın, âdil yargılanmak herkesin temel hakkıdır. Bunun en önemli şart ve gereklerinden biri de savunma hakkıdır.

İtham edilen kişiye kendisini savunma hakkı verilmediği veya yaptığı savunma umursanmayıp dikkate alınmadığı, ön yargılı yaklaşımlarla itibar edilmediği takdirde, görevi hiçbir tarafgirlik ve hissiyata kapılmadan münhasıran adaleti tecellî ettirmek olan mahkemenin tarafsızlığı ile bağdaşması imkânsız bu tavır, dehşetli zulüm ve haksızlıklara ve bunların getireceği çok ağır mağduriyetlere yol açar.

Bunlara meydan vermemek, suçlamaları ve delillerini kılı kırk yaran bir dikkat ve duyarlılıkla değerlendirmek, savunma hakkını zihinlerde hiçbir şüphe ve istifham doğurmayacak şekilde kullandırmak, hariçten gelecek yönlendirme ve baskılara itibar etmemek, yargılamaları yapan mahkemelerin sorumluluğunda.

Bu sınavı verebilenlere ne mutlu.



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