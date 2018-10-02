Af meselesi

MHP’nin seçimden önce gündeme getirip geçen hafta başında Meclise sunduğu “ceza indirimi” teklifi, ilk telaffuz edilen şekliyle “af” adı altında tartışılmaya devam ediyor. Geldiği gibi yasalaşırsa, teklif kapsamındaki suçlardan tutuklu 163 bine yakın kişinin, ceza sürelerinden 5’er yıl düşürülüp tahliyeleri öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, evvelce ifade ettiği, “Kişilere karşı işlenmiş suçları af yetkisi olmayan devlet, ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir” yaklaşımını tekrarladı.

İktidar partisi konuyu değerlendirirken, Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Adalet Bakanlığının bir çalışma yaptığını söyledi.

Bu çalışmadan, bilâhare AKP ile MHP arasında yapılacak görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı ve muhalefetin ne yapacağı şu aşamada belirsiz. Ama genel kanaat şu:

“Artık cin şişeden çıktı. Bu adımın arkası getirilmek zorunda. Af gibi hassas bir konu ortaya atılıp bir beklenti oluşturulduktan sonra rafa kaldırılması mümkün olmaz.”

Burada ilk dile getirilen endişelerden biri, “Hırsızlar, kapkaççılar, torbacılar, insan kaçakçıları, mafya, organize suç örgütü ve çete mensupları serbest mi kalacak? Suçlular tekrar aramıza mı dönecek?” sualinde ifadesini buluyor. Yersiz bir kaygı değil.

Bir başka kritik ve önemli konu, malûm davalarda “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanan ve bir kısmı mahkûm edilen, ama terörle hiçbir alâkaları bulunmayan insanların durumunun ne olacağı.

MHP’nin teklifinde “terör suçları” kapsam dışı. “Devlete karşı işlenmiş suçlar”ın affına kapı aralar tarzda anlaşılmaya müsait bir yaklaşım sergileyen iktidar, o kategoride yer alan bu suçlar için ne düşünüyor?

Sert söylemlerin aynı dozda tekrarlanıyor olmasına bakılırsa, niyet, cezaevlerinde adi suçlardan hükümlü ve tutuklu olan neredeyse herkesi tahliye edip, içeride sadece “terör suçluları”nı bırakmak olabilir mi?

Ama gazete aboneliği, okul, sohbete gitmek, hattâ “örgüt lideri”ne sempati duymak ve tek başına Bylock’un varlığı gibi kriterlerin “terör örgütü üyeliği” iddiasını ispata yeterli sayılmadığı Yargıtay kararlarıyla da sabit iken, bu ithama dayalı tutukluluk ve mahkûmiyetlerin kapsam dışı bırakılması kamu vicdanında kabul görür mü?

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