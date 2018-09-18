"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Ağır bilanço

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Eylül 2018, Salı
Beş yıla yakındır devam eden ve 15-20 Temmuz sonrasında yapılanlarla çok farklı boyutlar kazanan süreçte yaşananların her alanda ortaya çıkardığı maliyet bilançosu giderek daha da ağırlaşıyor.

Bunları madde madde özetlersek:

* Demokratik hukuk devleti kriterlerinden iyice uzaklaştık. Seçilmiş Meclisin ağırlığı ve işlevi neredeyse tamamen kayboldu. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sıfırlandı.

* Masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, âdil yargılanma ve savunma hakları, fikir, ifade, basın, seyahat ve teşebbüs özgürlükleri, mülkiyet ve mesken dokunulmazlığı gibi en temel hak ve hürriyetler görülmemiş şekilde ihlal edilip çiğnendi.

* Gasp edilen hak ve hürriyetler aynı zamanda tırmandırılan kutuplaşma ortamına da kurban edildi. Toplumun bir kesimi, siyasî tarafgirlik psikolojisi ve hedefe konulan kesimlere yönelik “ihanet” suçlamalarıyla, demokrasi, adalet, hukuk, hak ve özgürlük konularında alabildiğine duyarsızlaştırıldı.

* Tasfiyelerle eşzamanlı olarak yürütülen algı operasyonlarıyla toplumun barışı, huzuru, güveni ve birliği darma dağın edildi.

* Üniversiteler susturulup etkisizleştirildi.

* Medya tek sesli hale getirildi.

* Fikir hayatı tamamen çoraklaştırıldı.

* STK’lar iktidara endekslendi.

* Gözaltı, tutuklama ve ihraç furyasıyla yapılan tasfiyeler, kurumlarda ciddî bir “yetişmiş kadro” zaafiyetine yol açtı. Her alandaki tecrübe birikimi harcandı ve tüketildi.

* Demokrasi ve hukuktan uzaklaşılması ekonomiyi ve iş dünyasını da son derece olumsuz etkiledi. Çok sayıda firmaya ve malvarlığına kayyım darbeleriyle el konulması, yerli ve yabancı yatırımcıları ürküttü.

* Döviz kriziyle kendisini gösteren kırılganlığın oluşmasında bunlar da çok etkili oldu.

* Meclisin, medyanın, üniversitelerin, STK’ların ve kamuoyunun bypass edilip devredışı bırakılması, dış politikayı da çıkmaza soktu.

* Neredeyse günlük değişen tercih ve kararlar, diplomasi dilinin yerini alan ölçüsüz rest ve meydan okumalar hem çok kritik ve önemli dış ilişkileri zora soktu, hem de Türkiye’nin dünyadaki imajını tahrip etti.

Bu listeye sıkıntılı daha birçok madde ilave edilebilir.

Türkiye’nin bu kasvetli tablodan çıkması için hukuk ve demokrasiye dönmesi şart.

***

Neşriyatımızın hazırladığı özel okuma setleri

Okunma Sayısı: 623
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ve esnaf da zorda

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    Bir mesaj göründüğü gibi olmayabilir

    Sigara inmeyi tetikliyor

    Müslümanlar için ‘çekiyor’

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek

    Suriye'nin Lazkiye kentine füze saldırısı

    Rusya: 2014 yılında düşen Malezya uçağını Ukrayna düşürdü

    A Milli Basketbol Takımı Dünya Kupası elemelerinde Slovenya'yı 86-77 yendi

    BM'den rejim ve muhaliflere: Türkiye ve Rusya'nın kararına saygı duyun

    Makedonya referandumunda NATO-Rusya çekişmesi

    Şırnak'ta hain tuzak son anda farkedildi

    Akraba evliliği nedeniyle köyün yüzde 35'i görme engelli

    Rusya: İdlib'e askeri operasyon olmayacak

    'İdlib'de Rusya ile birlikte koordineli devriye yapılacak'

    İsrail, Esad'ın Şam'daki sarayının uydu görüntülerini yayınladı

    Vatan gazetesi haftasonu sayfa sayısını azalttı, Business HT de kapandı...

    Türk Lirası ucuz kaldı

    Şener: Demokrasi olsa 10 tane hükümeti devirirdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır bilanço
    Genel

    Bu şekilde giderse 2019 çok ağır geçecek
    Faruk ÇAKIR

    Fırtınada kapılar kapatılır
    Mustafa Göknur

    Adalette ve ibadette ihmal musibetleri celbeder
    Süleyman KÖSMENE

    Kendinize zulmetmeyin!
    Genel

    Çiftçi ve esnaf da zorda
    Genel

    Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’a soruldu: Bireysel silahlanma neden artıyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman bedelli askerliğe nasıl bakıyor
    Genel

    12 Eylül en büyük darbeyi bize vurdu
    Genel

    Böyle bir zulüm insanlığa yakışmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.