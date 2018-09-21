"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

AİHM’in başörtüsü açılımı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Eylül 2018, Cuma
28 Şubat sürecinde RP AYM kararıyla kapatılıp bu karar AİHM’de de onaylandığında uzun yıllar bu mahkemede Türkiye’nin avukatlığını yapmış olan Prof. Dr. Aslan Gündüz, sonrasında AİHM’e götürülecek başörtüsü ve YAŞzede davalarının da zora girdiğini ifade etmişti. Dediği gibi oldu. Başörtüsü davalarında da AİHM’den olumlu bir karar çıkmadı.

Leyla Şahin kararı bunun en bilinen örneğiydi. Hattâ Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken eşinin AİHM’e açmış olduğu davayı geri çekmesi de kaybedeceğini görmesindendi.

AİHM’in bu tavrının sebebi, din eksenli siyasete Avrupa’nın da karşı olması ve o günün konjonktüründe Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da başörtüsünün “siyasal İslamcılığın simgesi” olarak görülmesiydi.

Ama “din eksenli siyaset”in gündemden kalktığı bir ortamda AİHM’in konuyu temel hak ve özgürlükler açısından değerlendirebildiğini gösteren ilginç bir örneği, geçen gün Yeni Asya’da çıkan haberde gördük:

Belçika’da kardeşinin öldürülmesiyle ilgili davada başörtülü olduğu için heyetin salondan çıkardığı kadının açtığı davada AİHM, mahkemenin bu tasarrufunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. maddesine aykırı olduğuna hükmetmiş.

Dahası mahkemenin bu davranışıyla “dinî aidiyetini özgürce gösterme hakkını” kısıtladığı tesbitini kayda geçirerek, Belçika’yı 1000 euro tazminata mahkûm etmiş.

AİHM’in “dinî aidiyetini özgürce gösterme hakkı”na yaptığı bu özel vurgu, başörtüsünü “din propagandası” gerekçesiyle yasaklamaya çalışan zihniyete kapıyı kapatması açısından da son derece önemli.

Mahkeme bu tarihî kararıyla, Avrupa’da Müslümanlar için de dinî hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu göstermiş oldu.

Yeter ki, bu hassas konulara siyasetin gölgesi düşmesin.

AİHM’in başörtüsü açılımının, Rusya’daki Risale-i Nur yasağını mahkûm eden kararından sonra gelmesi de manidar bir tevafuk oldu ve Risale-i Nur’un Türkiye’de olduğu gibi dünyada da hukukun, hak ve özgürlüklerin önünü açan bir misyona sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ve Üstadın geçen asrın başındaki “Fazilet, hürriyet, adalet galebe çalacak” öngörüsünü tekrar teyid etti.

***

AİHM’in başörtüsü kararı 

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Yemen'i unuttu

    Kepekli besin diyabet riskini azaltır

    Öğretmen açığı 117 bini geçti

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor

    El uzatılmayan yoksul kalmasın

    Çıray’dan Erdoğan’a: Manipülasyonun kralını yapıyor

    İdlib uzlaşmasından Suriye de memnun

    İsrail Gazze'de uçurtma uçuran gençlere hava saldırısı düzenledi

    Yeni Program ne diyor; ekonomistler nasıl değerlendiriyor?

    Fenerbahçe'den Avrupa'ya kötü başlangıç

    ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

    Beşiktaş, Avrupa Ligi Grubu'nda ilk sıraya yerleşti

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    MGK toplantısı sona erdi

    'İdlib'de 1 milyonu çocuk 3 milyon sivil felaketten kurtulabilir'

    Bereket ve paylaşmanın simgesi: Aşure günü

    Macron: AB’de derin bir reformdan yanayım

    İsrail'in Orta Doğu'da savaş korkuları devam ediyor

    Enis Berberoğlu'na tahliye

    BİK Genel Kurulunda gazetelerle ilgili yeni düzenleme

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Öğretmen açığı 117 bini geçti
    Genel

    Dünya Yemen'i unuttu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in başörtüsü açılımı
    Genel

    Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
    Genel

    El uzatılmayan yoksul kalmasın
    Genel

    Stoklar tükenmek üzere: Dövizdeki artış sebebiyle 101 ilaç piyasada bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın kullarını, Allah’tan korumak mı?
    İsmail TEZER

    Seni ilgilendirmeyeni terk et gitsin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlim, teknoloji, san’at, yönetim, bile cemaatlerle yürütülüyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.