AKP’den başkanlığa “Atatürklü savunma”

Meclis kürsüsünde bu lafları söyleyen kişi bir CHP’li değil, AKP’nin Adalet Bakanı sıfatına da sahip önde gelen bir ismi: Bekir Bozdağ.

Kayıtlara geçsin diye aktarıyoruz:

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.

İsmet İnönü partili mi? Partili. Milletvekili mi? Milletvekili. Genel Başkan mı? Genel Başkan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı.

Ne oldu? Tarafsızlıklarına halel mi geldi?

Şimdi bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir. (CHP’lilere:) Siz Atatürk’ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz.

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Bozdağ’ın sözlerini, hemen her kademedeki AKP’lilerin Kemalizme nasıl hararetle sahip çıktıklarına dair hayli zengin örneklerin aktarıldığı Müflis Proje: Kemalizm kitabımızdan bir anekdotla tamamlayalım:

AKP’lilerin Atatürk tutkusu zoraki değil, içselleştirilmiş bir bağlılık...

Ve AKP, Kemalistlik tekelini ellerinde tutan elitlere bir türlü kabul ettiremese de, Atatürkçülük yarışını bırakmamakta kararlı.

Foreign Affairs dergisinde çıkan bir yorum, AKP’nin bu noktadaki konumunu iyice netleştiriyor.

Bu yoruma göre: “AKP, sivil Kemalizmin savunucusu haline gelerek, Kemalizmin gereklerini yerine getiriyor...”

Prof. Dr. Şerif Mardin, “AKP iktidarı Kemalizmin başarısıdır” derken boşuna konuşmuyor... (s. 114)

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Yeni Akit’in haberine göre (10.1.17), Açık Öğretim Lisesi 2016-17 Öğretim Yılı 1. Dönem sınavı Çağdaş Türk Dünya Tarihi dersinin 18. sorusunda “Oylarınızı Atatürk ve İnönü’nün başkanlığını yaptığı partiye veriniz!” şeklinde bir afiş kullanılarak CHP propagandası yapılması tepkiyle karşılanmış.

AKP iktidarının 15. yılında böyle bir sualin sorulabilmesi elbette ayrı bir skandal.

Ama bu suale ateş püskürülürken, söz konusu afişte sözü edilen uygulamayı günümüze taşımak isteyen bugünkü iktidar partisinin bu girişimine, o tepkiyi gösterenlerce de alabildiğine destek verilmesinin makul ve mantıklı bir izahı var mı?!

Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim; reisimiz ancak hükümettir, hükümet de Meclisin ve milletin emrindedir http://www.yeniasya.com.tr/video/riyaset-i-sahsiyenin-katiyen-aleyhindeyim-reisimiz-ancak-hukumettir_418965 …

Bediüzzaman’ın “tek adamlık” anlayışına bakışı - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/bediuzzaman-in-tek-adamlik-anlayisina-bakisi_415820 … @yeniasya aracılığıyla

Bediüzzaman’ın “Kış niye şiddetlendi?” sualine cevabı... - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/bediuzzaman-in-kis-niye-siddetlendi-sualine-cevabi_420676 … @yeniasya aracılığıyla