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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

AKP devletleş(tiril)ince

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Mayıs 2018, Çarşamba
AKP 16 yıla yaklaşan iktidarı boyunca, yapması beklenip de yap(a)madıklarını hep birtakım mazeretlere bağladı.

İlk dönem, 28 Şubat’ın devam eden etkileri, asker ve yargı vesayeti, cumhurbaşkanlığında farklı dünya görüşüne sahip birinin oturuyor olması bunların en fazla öne çıkanları ve haklı görünenleriydi.

Zaman içinde çoğu aşıldı. Vesayetler  önemli ölçüde kırıldı. 2007’de cumhurbaşkanlığına AKP içinden bir isim seçildi, böylece Çankaya da engel olmaktan çıktı.

Buna rağmen 2008’de açılan kapatma  davası vesayet sisteminin en son atraksiyonuydu ve kıl payıyla “direkten döndü.”

Sonrasında AKP’nin, devletin bütün kilit noktalarına “hâkim olmuş gibi” göründüğü, ama bu durumla paralel ve eşzamanlı olarak “devlet”le bütünleştiği bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası, AKP “devletleşti(rildi.)”

Bunu hem söylemlerinde, hem icraatlarında görmek mümkün. Artık MGK’yı ve “gizli anayasa, kırmızı kitap” olarak maruf MGSB’yi sahiplenen, “devlet dili”yle konuşan, terörle mücadelenin başarısını “etkisiz hale getirilmiş terörist sayısı” ile ölçen, 2004 MGK kararının hedef gösterdiği cemaati “terör örgütü” olarak ilan edip 28 Şubatçıların bile yapamadığı antidemokratik, hukuk dışı ve insafsız operasyonlarla masum insanların üzerine giden, “Atatürkçülük” yarışını kimselere bırakmayan bir AKP var.

Gelinen noktada asker ve istihbarat iktidarın kontrolünde gibi görünse de, gerçek durum için, iktidarın bu kurumlar aracılığıyla “derin devlet” tarafından teslim alındığı yorumunu yapmak da pekâlâ mümkün.

Özellikle menhus 15 Temmuz kalkışması gerekçe gösterilerek ilan edilen 20 Temmuz OHAL sürecinde yaşananlar, bu yorumdaki tesbiti doğrulayıp pekiştiriyor.

AKP’nin tek adam sistemine rampalamış olması, bu sürecin en son aşaması.

Böylece AKP, daha doğrusu başındaki “reis” gücü elinde topluyor göründükçe daha çok bütünleştiği statüko tarafından teslim alınıyor ve bu durum onu halktan, hattâ kendi seçmeninden, tabanından ve dahası partinin kurucu kadrolarından bile uzaklaştırıyor.

Toplumdaki alternatif arayışının güçlenmesi ve Millet İttifakına gösterilen ilgideki artış, AKP’deki bu değişimin de bir sonucu.

***

- Atatürkçü Düşünce Derneğinin 27 Mayıs’ı TSK’nın “anayasa ve hukuk dışına çıktığı”nı iddia ettiği bir siyasal iktidara karşı “direnme hakkını kullanması” ve “yönetime el koyması” olarak övmesine niye şaşırıyorsunuz ki? Atatürkçülük budur zaten. Atatürkçülük=darbecilik. Nokta...

- Seçim broşürümüz daha çıkmadan birilerini niye rahatsız etti?http://www.yeniasya.com.tr/video/secim-brosurumuz-daha-cikmadan-birilerini-niye-rahatsiz-etti_463070

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Yorumlar

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  • HÜSEYİN İLHAN

    30.5.2018 13:07:29

    SEÇİM BROŞÜRÜMÜZ ile ilgili farklı sitelerde menfi görüş belirtenlere seslendim. M.MARMARA ŞEHİTLERİNİN HAKLARINI KORUYAMIYANLARIN,MİLLETİN HAKLARINI YANDAŞ FİRMALARA PEŞKEŞ ÇEKENLERİN,ÇÖZÜM SÜRECİ DİYEREK PKK'ya OPERASYON TALEBİNİ REDDEDİP,şehirlerin içine kamyon kamyon silah sokulmasına,hendekler kazılılıp,tuzaklar kurulmasına seyirci olanların nedeni ile 1000 civarında masum hayatını yitirdi.Bunlar sizin iz'an,insaf ve vicdanınıza sığıyormu. DİNDAR hükümet diyorsunuz amma DİNİMİZİN 7 B.GÜNAHTAN OLAN FAİZİ DESTEKLEYEN,RABBİMİZİN AYET İLE MEN ETTİĞİ İSRAFI YAPANLARI,KUL HAKKINA GIRTLAĞINA KADAR DALIP MİLYONLARCA MASUM VE MAĞDURUN AHINI ALANLARA HANGİ HAK-HUKUK VE ADALET düşüncenizle destek oluyorsunuz. ŞEYTANI MELEK ZANNEDEN,NUR GÖSTERİP TOPUZU İNDİREN e destek olanlar aynı suçlara ortak olduklarını idrak etmeleri dileğimle.

  • Ebubekir

    30.5.2018 10:32:56

    Bazıları kendini kurtarmak ve biraz daha iktidarda kalmak için mücadele ettikleri görünen davaları bile unuttular.Belkide başkası yapamazdı içinden çıkan biri yapmalıydı...

  • Gündüz Alp-3

    30.5.2018 10:07:30

    Bizler gerçeklerin peşine düşersek, tuzağa düşme ihtimalimiz de (yok denecek kadar) azdır. Bunun için de doğru haber veren, yazan, söyleyen (Yeni Asya ve emsali) medyayı takip etmemiz, onlara kulak vermemiz, itibar etmemiz gerekiyor. Yalan-yanlış haber veren, tek taraflı ve tek sesli medyanın propagandalarıyla toplumu yanlış yönlendiren sese kulak verirsek; dünya ve ülke gerçeklerinden koptuğumuz gibi sağlıklı ve doğru karar sa veremeyiz. Doğru ve eksiksiz bilgi ve toplumu aydınlatma doğru karar için şarttır. Bu anlamda Yeni Asya gazetesi ve değerli kalemleri olarak takdir ve teşekkürü fazlasıyla hak etmektedirler. Hak ve hakikat adına, hürriyetçi demokrasi için uyarıcı, uyandırıcı ve aydınlatıcı haber, yazı ve manşetleriyle "doğru gazeteciliğin" Türkiye'de güzel bir örneğini göstermektedirler. Dördüncü kuvvet olduğu söylenen basının, özellikle şu hukuksuz ve keyfilik sürecinde ne anlama geldiğini öğrenmiş olmamız gerekir.

  • Gündüz Alp-2

    30.5.2018 09:52:55

    16 yıllık tek başına iktidarda oldukları dönemde -ne hikmetse- yapamadıkları "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" projesini yapacaklarını vaat ederek yeniden görev ve yetki isteyen özellikle partili CB ve iktidar cenahı, bunun için ne öneriyor: Tek adamlık rejimi. O zaman "beka sorunu" söylemi bu proje ve teklifin neresinde yer alacak? Tekçi yönetimle beka sorununu çözmüş, toplumsal barış ve huzuru sağlamış, hürriyet, adalet, hukuk meselesini halletmiş devlet var mı? Artık şu sanal söylemleri terk ederek gerçekçi olalım lütfen. Beka sorununun çözümü, "Adalet mülkün temelidir" gerçeğinde, bu gerçeğin çözümü de hürriyetçi demokrasidedir. Ötesi mugalata, demagoji, cerbeze, laf ebeliğidir. "OHAL sürecek" diyen bir bir iktidar belli ki, yakasını "derin devletin"kaptırmış demektir. Dayatılan tekçi yönetim de "derine" yakasını kaptıran iktidarın devleti, iktidarı, gücü elinden kaçırmamak için kendini devlet zannetmesinden ve öyle davranmasından, empoze etmesinden başka ne olabilir?

  • Gündüz Alp

    30.5.2018 09:16:20

    Sayın Güleçyüz, iktidar partisinin "devletleştiği" konusunda çoğunluk itibariyle hem fikiriz. Gelinen nokta ve dayatılan tekçi sistem bunun en büyük kanıtı olsa gerek. İleri sürülen bahane de buna işaret etmiyor mu? Devletin (mi acaba?-GA) "Beka" sorunu! Hatta ekonomik anlamda duvara toslamaya ramak kalmış ülkeyi erken seçime götüren gerekçe "beka sorunu" gibi gösterilmiş ise de bu bir kamuflajdı. Muhtemel bir kriz iktidarı koltuğundan edecek olduğundan, iktidarın bekası ile devletin bekası özdeş hale getirildi ve kitlelere öyle takdim edildi. Hâlâ aynı argüman, dini-milli motiflerle süslenerek kullanılmaktadır. Yani bir partinin 16 yıllık iktidarının sonunda resmen devletin kendisi olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu, güç zehirlenmesinden öte bir durumdur. Bu zehirlenme, hâliyle ve kâliyle "Devlet biziz!" diyen bir iktidar olgusunu sonuç verdi. Yoksa millet, Millet İttifakına neden bu kadar ilgi göstersin.

Risale-i Nur Külliyatı

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