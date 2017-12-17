Ali Demirel’i, 1979’da Cağaloğlu Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan (Yerebatan) Caddesindeki binamızın alt katında Yeni Asya personelinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan markette tanıdım.

Askerî pilotluktan emekli olduğunu, Üstadla görüşen son şahitler arasında yer aldığını ve Yeni Asya’nın kurucu kadroları içinde bulunduğunu sonra öğrendim. Üstadın talebelerinden Konyalı Sabri Halıcı’nın oğlu ve yakınlarda vefat eden Feyzi Halıcı’nın kardeşi şehit pilot Ömer Halıcı vasıtasıyla Risale-i Nur’u tanıdığını... Eskişehir Muttalip köyündeki Halidiye Şeyhi Hilmi Efendinin teşvikiyle Üstadı ziyaret ederek hizmete dahil olduğunu... İlk okuduğu ve “Ne harika bir kitap” dediği Asa-yı Musa ile Risaleleri benimsedikten sonra Ankara’da Atıf Ural ve Mustafa Türkmenoğlu, İstanbul’da “kıyak arkadaşım” diye andığı Hakkı Yavuztürk gibi isimlerle birlikte eserlerin teksir makinasıyla çoğaltılması hizmetinde aktif görevler üstlendiğini... Bu Risaleleri, pilot olarak kullandığı askerî uçaklarla mahallere nakledip ulaştırdığını... Bu hizmetlerde Zübeyir Gündüzalp, Refet Barutçu, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Ali İhsan Tola, Bekir Berk, Kemal Ural, Muzaffer Arslan, Mustafa Birlik gibi hizmetin mümtaz isimleriyle birlikte çalıştığını... 27 Mayıs’tan sonra kendisiyle uğraşan amirinin üç gün içinde emekli edildiğini... 1969’da, Yeni Asya çıkmadan bir sene önce İstanbul’dan “Emekli ol, gel, gazetede çalışacaksın” şeklinde bir davet aldığını... Eşi Şükran Hanımla birlikte ailecek bütün hayatlarını hizmete vakfettiklerini de... 2005 Mayıs’ında Konya’da Mustafa Sungur, Mustafa Türkmenoğlu, Mehmet Kutlular, Mehmet Emin Birinci, Hilmi Doğan, Said Gecegezen, Halil Uslu gibi seçkin isimlerin iştirakiyle gerçekleşen muhteşem buluşmaya torunuyla birlikte o da katılmıştı. Geçen sene gazetemizde tertiplenen 47. yıl buluşmasına da gelmiş ve 92 yaşın getirdiği fizikî zorluklarıyla makusen mütenasip pırıl pırıl zekâ ve hafızası ve akıcı anlatımıyla hizmet hatıralarını paylaşmıştı. Tayyareci Ali Ağabey, 2001’de vefat eden oğlu Hüseyin’e, geçen yıl göçen eşi Şükran Teyzeye, dostlarına ve Üstada kavuştu. Nur içinde yatsın. Mekânı Cennet olsun. *** - Son şahitlerden ve Yeni Asya’nın kuruluş döneminde hizmet eden emektarlardan Rahmi Erdem’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrendik. Geçmiş olsun diyor, Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyoruz. - İİT toplantısı ve alınan kararlar - http://www.yeniasya.com.tr/video/iit-toplantisi-ve-alinan-kararlar_448602

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