"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Ali Demirel

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Aralık 2017, Pazar
Ali Demirel’i, 1979’da Cağaloğlu Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan (Yerebatan) Caddesindeki binamızın alt katında Yeni Asya personelinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan markette tanıdım.

Askerî pilotluktan emekli olduğunu, Üstadla görüşen son şahitler arasında yer aldığını ve Yeni Asya’nın kurucu kadroları içinde bulunduğunu sonra öğrendim.

Üstadın talebelerinden Konyalı Sabri Halıcı’nın oğlu ve yakınlarda vefat eden Feyzi Halıcı’nın kardeşi şehit pilot Ömer Halıcı vasıtasıyla Risale-i Nur’u tanıdığını...

Eskişehir Muttalip köyündeki Halidiye Şeyhi Hilmi Efendinin teşvikiyle Üstadı ziyaret ederek hizmete dahil olduğunu...

İlk okuduğu ve “Ne harika bir kitap” dediği Asa-yı Musa ile Risaleleri benimsedikten sonra Ankara’da Atıf Ural ve Mustafa Türkmenoğlu, İstanbul’da “kıyak arkadaşım” diye andığı Hakkı Yavuztürk gibi isimlerle birlikte eserlerin teksir makinasıyla çoğaltılması hizmetinde aktif görevler üstlendiğini...

Bu Risaleleri, pilot olarak kullandığı askerî uçaklarla mahallere nakledip ulaştırdığını...

Bu hizmetlerde Zübeyir Gündüzalp, Refet Barutçu, Mustafa Sungur, Ceylan Çalışkan, Ali İhsan Tola, Bekir Berk, Kemal Ural, Muzaffer Arslan, Mustafa Birlik gibi hizmetin mümtaz isimleriyle birlikte çalıştığını...

27 Mayıs’tan sonra kendisiyle uğraşan amirinin üç gün içinde emekli edildiğini...

1969’da, Yeni Asya çıkmadan bir sene önce İstanbul’dan “Emekli ol, gel, gazetede çalışacaksın” şeklinde bir davet aldığını...

Eşi Şükran Hanımla birlikte ailecek bütün hayatlarını hizmete vakfettiklerini de...

2005 Mayıs’ında Konya’da Mustafa Sungur, Mustafa Türkmenoğlu, Mehmet Kutlular, Mehmet Emin Birinci, Hilmi Doğan, Said Gecegezen, Halil Uslu gibi seçkin isimlerin iştirakiyle gerçekleşen muhteşem buluşmaya torunuyla birlikte o da katılmıştı.

Geçen sene gazetemizde tertiplenen 47. yıl buluşmasına da gelmiş ve 92 yaşın getirdiği fizikî zorluklarıyla makusen mütenasip pırıl pırıl zekâ ve hafızası ve akıcı anlatımıyla hizmet hatıralarını paylaşmıştı.

Tayyareci Ali Ağabey, 2001’de vefat eden oğlu Hüseyin’e, geçen yıl göçen eşi Şükran Teyzeye, dostlarına ve  Üstada kavuştu. 

Nur içinde yatsın. Mekânı Cennet olsun.

***

- Son şahitlerden ve Yeni Asya’nın kuruluş döneminde hizmet eden emektarlardan Rahmi Erdem’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü öğrendik. Geçmiş olsun diyor, Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyoruz.

 

- İİT toplantısı ve alınan kararlar - http://www.yeniasya.com.tr/video/iit-toplantisi-ve-alinan-kararlar_448602

Okunma Sayısı: 717
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    292. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortadoğu barışı için Avrupa modeli

    13 Filistinli daha yaralandı

    'Maaş' iddiaları hakkında Aile Bakanlığından açıklama

    Trump’a dur deyin

    Kiliseden cami açılımı

    ''Yargıda hesabını vereceksin''

    23 yıldır ‘UNESCO’lu

    ‘Faiz yasal olsa da haramdır’

    Filistinli engelli şehit İbrahim Ebu Süreyya ebediyete dualarla uğurlandı

    Ataşehir Belediye Başkan Vekilli İlhami Yılmaz oldu

    ''Herhangi bir şikayette bulunmaya hakkı yok"

    'Aradan sıyrılanlar İsrail gibi devlet terörü uygulayan ülkelerdir'

    Meteoroloji'den İstanbul'a ''sağanak'' uyarısı!

    'Kudüs'te ikamet eden büyükelçimiz Filistin nezdindeki büyükelçimizdir'

    Eski yüksek yargıçlar hakim karşısında

    Yunanistan'dan 'müftü' açıklaması

    'Bugün İbrahim'in düğün günü'

    Huzur için hukuk üstünlüğü şart

    Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu

    "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ali Demirel
    Genel

    Ortadoğu barışı için Avrupa modeli
    Alperen Bekkaya

    Aldanmakta fayda yok!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatler homojen midir?
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Gençlere mikrofon tutulursa
    Sait Can

    Akıllı insan ders alır
    Seher Ceylan

    Namaz
    Durmuş Ali İnci

    Bi cıgara içimlik yol
    Selahattin Altıntaş

    Kazanmak veya kaybetmek
    Cevher İLHAN

    Filistin ve Kudüs davasında samimiyetin gereği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.