Yeri geldikçe kullanageldiğimiz “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” deyişindeki anlama tam denk düşen hukuk, ahlâk ve insanlık dışı hal ve tavırların “pik” yaptığı bir süreçteyiz.

Aile ve yakınlarıyla birlikte milyonlara ulaşan bir kitlenin haksız ve keyfî gerekçelerle maruz bırakıldığı mağduriyetler inanılmaz bir duyarsızlıkla geçiştiriliyor.

İktidar bloku ve dalkavukları, ülkede hiç böyle bir sorun yokmuş havasında.

Dahası, darbeyle de, terörle de hiçbir alâkaları olmadığı halde gözaltına alınıp tutuklanan veya ihraç edilen insanlara bir de “hain, terörist” damgası vuruluyor.

Hatta bunlarla da yetinilmeyip, doğumhanede gözaltına alınan yeni anneleri “kumpas doğurmak”la suçlayan iğrenç ve alçakça manşetler dahi atılabiliyor.

Masumiyet karinesini de, suç ve cezanın şahsîliği prensibini de, savunma, âdil yargılanma ve lekelenmeme haklarını da, insanlık onurunu da “iplemeyen” insanlık dışı “linç” kampanyalarıyla tüyler ürpertici hukuk cinayetlerine imza atılıyor.

“İnsan” olanın asla yapmayacağı şeyler bunlar. Ama ne yazık ki 2017 Türkiye’sinde, “dindar” siyasetçilerin iktidarında olup bitenler herkesin gözü önünde.

Bunların gerek icracıları, gerek destekçileri, gerek kol kanat gericileri, gerekse örtbas edicileri, hem kuldan utanmıyor, hem Allah korkusundan nasipleri yok.

Olsa bunların hiçbiri yaşanmaz.

Peki, Türkiye bu utanç verici tabloyu daha zamana kadar taşıyıp sürdürecek? Bu halin ilânihaye devamı mümkün mü?

Eğer hukuk, adalet ve vicdan tamamen ölmediyse—ki biz öyle olduğuna inanıyor ve inanmak istiyoruz—bu durum daha fazla devam edemez. İllâ ki kollektif vicdan ve hukuk bilinci bir yerden sonra harekete geçer ve gereğini yapar.

Burada önemli olan, doğru tarafta, hak, hukuk, adalet, vicdan ve insanî değerlerden yana bir duruş içinde olabilmek, kararlılığını asla gevşetmeyen bir sabırla, müsbet hareket prensibiyle ve hukuk zemininde mücadeleyi sürdürebilmek.

“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” zihniyete boyun eğmeden ve teslim olmadan hukuk ve adalet için çabalamayı sürdürmek.

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- Adalet Kurultayında Said Nursî'den satırlar okumamız ve CHP'lilerin ilgiyle dinlemesi Aydınlıkçıları çileden çıkarmış. Bu öfke sağlığa zarar.

- CHP'nin milletle ve değerleriyle barışma noktasında attığı olumlu adımları, şok istifalarla sarsılan Vatan Partisine de tavsiye ederiz...

- Kurban haftasına girerken kurbanlarınız için bir hatırlatma daha - http://www.yeniasya.com.tr/video/kurban-2017-yeni-asya-vakfi_441132