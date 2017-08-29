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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Ağustos 2017, Salı
Yeri geldikçe kullanageldiğimiz “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” deyişindeki anlama tam denk düşen hukuk, ahlâk ve insanlık dışı hal ve tavırların “pik” yaptığı bir süreçteyiz.

Aile ve yakınlarıyla birlikte milyonlara  ulaşan bir kitlenin haksız ve keyfî gerekçelerle maruz bırakıldığı mağduriyetler inanılmaz bir duyarsızlıkla geçiştiriliyor.

İktidar bloku ve dalkavukları, ülkede hiç böyle bir sorun yokmuş havasında.

Dahası, darbeyle de, terörle de hiçbir alâkaları olmadığı halde gözaltına alınıp tutuklanan veya ihraç edilen insanlara bir de “hain, terörist” damgası vuruluyor.

Hatta bunlarla da yetinilmeyip, doğumhanede gözaltına alınan yeni anneleri “kumpas doğurmak”la suçlayan iğrenç ve alçakça manşetler dahi atılabiliyor.

Masumiyet karinesini de, suç ve cezanın şahsîliği prensibini de, savunma, âdil yargılanma ve lekelenmeme haklarını da,  insanlık onurunu da “iplemeyen” insanlık dışı “linç” kampanyalarıyla tüyler ürpertici hukuk cinayetlerine imza atılıyor.

“İnsan” olanın asla yapmayacağı şeyler bunlar. Ama ne yazık ki 2017 Türkiye’sinde, “dindar” siyasetçilerin iktidarında olup bitenler herkesin gözü önünde.

Bunların gerek icracıları, gerek destekçileri, gerek kol kanat gericileri, gerekse örtbas edicileri, hem kuldan utanmıyor, hem Allah korkusundan nasipleri yok.

Olsa bunların hiçbiri yaşanmaz.

Peki, Türkiye bu utanç verici tabloyu daha zamana kadar taşıyıp sürdürecek? Bu halin ilânihaye devamı mümkün mü?

Eğer hukuk, adalet ve vicdan tamamen  ölmediyse—ki biz öyle olduğuna inanıyor ve inanmak istiyoruz—bu durum daha fazla devam edemez. İllâ ki kollektif vicdan ve hukuk bilinci bir yerden sonra harekete geçer ve gereğini yapar.

Burada önemli olan, doğru tarafta, hak, hukuk, adalet, vicdan ve insanî değerlerden yana bir duruş içinde olabilmek, kararlılığını asla gevşetmeyen bir  sabırla, müsbet hareket prensibiyle ve hukuk zemininde mücadeleyi sürdürebilmek.

“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” zihniyete boyun eğmeden ve teslim olmadan hukuk ve adalet için çabalamayı sürdürmek.

***

- Adalet Kurultayında Said Nursî'den satırlar okumamız ve CHP'lilerin ilgiyle dinlemesi Aydınlıkçıları çileden çıkarmış. Bu öfke sağlığa zarar.

- CHP'nin milletle ve değerleriyle barışma noktasında attığı olumlu adımları, şok istifalarla sarsılan Vatan Partisine de tavsiye ederiz...

- Kurban haftasına girerken kurbanlarınız için bir hatırlatma daha - http://www.yeniasya.com.tr/video/kurban-2017-yeni-asya-vakfi_441132

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Yorumlar

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  • Özcan Erkiş

    29.08.2017 14:28:36

    ( 3 ) 1971 yılında Stanford Üniversitesi Psikoloji Prof.u Philip Zimbardo tarafından üniversitenin psikoloji bölümünün bodrum katında inşâ ettikleri yapay bir hapishanede 24 denek öğrenci ile yapılan bu deneyin neticesinde, "her bir insanın, gerekli şartlar oluştuğunda ve kontrolsüz bir güç verildiği zaman nasıl zalimleşeceğini"gösteren ibret ve ders alınacak bir deney. "9 maddede tarihe düşen kara bir leke : Stanford Hapishane Deneyi" diye yazarak internete girip mutlaka okumanızı tavsiye ederim.Bir mağdurun roller değiştiği vakit nasıl mağrurlaşıp zulüm yapabileceğini ibretle okuyabilirsiniz. Yazının sonunda Dostoyevski'nin şu sözü de yer alıyor :"Dünyanın en gereksiz işe yaramaz adamını alın, bir gişe memuru yapın. Kendini önemli biri zannedip hemen sizi aşağı görecektir." İnsan iyiliğe de kötülüğe de meyyal yaratılmıştır. Mahiyet-i insaniye budur.

  • Özcan Erkiş

    29.08.2017 14:10:30

    ( 2 ) 16 yıl önce millî görüş gömleğini sırtından çıkararak, AB hedefi, ileri demokrasi, 3Y ile (ki yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla) mücadele gibi ciddi ve büyük vaatlerle işbaşına gelen ve ülkeyi 15 yıldır tek başına idare eden Siyasal İslâmcı iktidar kadrosu bugün o vaatlerin gerisine düşmüş vaziyettedir. AB ile olan ilişkiler herkesin mâlumu. Bırakın ileri demokrasiyi şu an normal bir demokratik hukuk devleti bile olduğu söylenemez. 3Y ile mücadele bahsini açmaya bile lüzum yok. Asıl tuhaf olan okudukları bir şiir yüzünden kısa bir mağduriyet yaşayanlar, bu mağduriyeti her fırsatta dile getirerek siyasetlerine malzeme iktidarlarına basamak yaptılar. Iktidara gelip güç, yetki ve otoriteyi ellerine geçirince de mağdur pozisyonundan mağrur vaziyete geldiler ve bugün şahit olduğumuz zulümlü mağduriyet sürecini yaşatıyorlar."Neden böyle oluyor?"deyince Psikoloji üçüncü sınıfta okuyan oğlum, 'Stanford Hapishane Deneyi'ni okumamı tavsiye etti.

  • Hasibe Uysal Baba

    29.08.2017 13:56:54

    “MÜMİNİN FERASETİNDEN SAKININ !. ÇÜNKÜ O ALLAH'IN NURUYLA BAKAR.” Hadis-i Şerif . Allah (CC) razı olsun.

  • Özcan Erkiş

    29.08.2017 11:23:42

    Sayın Güleçyüz, Adalet Kurultayında birkaç başlık altında yapmış olduğunuz konuşmayı Yeni Asya'da okuduk. Teşekkür ediyor, Allah (cc) ebeden razı olsun diyoruz. Milli şairimiz M.Âkif diyor ki;"Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır /Fâzilet hissi insanlarda Allah korkusundandır." Evet bu süreçte vicdan- ı umumi de öyle darbe aldı ki umumi bir vicdan körelmesi yaşıyoruz. Zira vicdan; fitri ve şuurlu bir his olarak, sahibini kötülük yaptığında yahut yapıldığında müteellim etmesi iktiza ediyor. Fakat bunca hak ve hukuk gaspı ve zulüm karşısında toplumun çok az bir kısmı hariç, sanki ülkede hukuksuz ve keyfî uygulamalar yokmuş gibi davranabiliyor. Demek mahiyetinde elem çekmek veya lezzet almak var olan mânevî his dumura uğramış. Bediüzzaman "Risale-i Nur vicdan - ı umumiyi tedavi ediyor"diyor. Demek ortada, tedaviye muhtaç umumi bir vicdan var.

  • Fatma

    29.08.2017 08:00:24

    Allah CC yardımını bekliyoruz

  • Özkan

    29.08.2017 07:42:53

    Kazım Bey gerçekten eli öpülecek adamsınız sizinle bu dünyada görüşmek nasip olmaz belki ama inşallah ahirette komşu oluruz

  • Furkan

    29.08.2017 01:56:59

    Sayın Güleçyüz,eğip bükmeden,tam onikiden,on numara bir yazı olmuş.Allah ebeden razı olsun MAZLUM VE MASUMLARIN SESİ ,NEFESİ oldunuz.Tarih bunu kaydetti.Rabbim dünya ahiret ecrini versin inşallah.

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