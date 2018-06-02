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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ANAP’tan AKP’ye

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Haziran 2018, Cumartesi
ANAP, 12 Eylül ürünü bir partiydi.

Dört eğilimi birleştirme iddiasıyla ortaya çıktıysa da, esas itibarıyla darbecilerin kapattığı AP’nin yerine, onun seçmen tabanının üzerine oturmak üzere dizayn edilmişti. İhtilalcilerin verdiği icazetle kuruldu ve sekiz yıl iktidarda kaldı.

İktidarı boyunca, 12 Eylül’ün kurduğu düzene hiç dokunmadı. Tam tersine, onların anayasa zoruyla koyduğu siyasî yasakların devamı için canhıraşane çaba gösterdi.

Kenan Evren’in musallat ettiği başörtüsü yasağı da ANAP’ın basiretsiz ve beceriksiz politikalarıyla AYM kararına dönüşerek iyice tahkim edildi ve yaygınlaştırıldı.

Yeni Asya’nın 3 Ocak 1990’da maruz kaldığı iç darbede kimi ANAP’lı bakanların da aktif dahli vardı. Keza aynı yılın güzünde Kocatepe Camiinde okuttuğumuz ilk Bediüzzaman Mevlidinin ardından Kutlular dahil 10 arkadaşımızın 15 gün gözaltında tutulması yine ANAP iktidarında olmuştu.

Gerçi bu olay yıllardır dindarlara baskı için kullanılan TCK 163’ün Meclis kararıyla kaldırılması gibi bir hayra da vesile oldu.

Ama ANAP’ın hukuk, demokrasi, özgürlükler karnesi genelde zayıflarla doluydu.

Ve 1991 seçimini bu karneyle kaybetti.

ANAP’ın izinden yürüyen AKP ise mağduru gibi göründüğü 28 Şubat’ın ürünü bir parti. İçinden çıktığı RP ve FP’yi kapatan o süreç, AKP’nin önünü açtı. Ve gelinen noktada bu partinin iktidarında, 28 Şubatçıların çok yapmak isteyip de yapamadıkları büyük kıyım ve tasfiyeler gerçekleştiriliyor.

Başörtüsü yasağı her yerde kalktı, ama çoğu başörtülü olan 20 bine yakın kadın, bazıları bebekleriyle beraber cezaevinde.

Çok sayıda yayın kuruluşu, okul, üniversite, şirket, vakıf ve dernek vs kapatıldı.

28 Şubat’ın devlet kadrolarında önce kanun, sonra KHK yoluyla yapmaya çalışıp da başaramadığı tasfiyeler, OHAL KHK’larıyla çok daha geniş çapta gerçekleştirildi.

Yeni Asya yine hedefe konuldu; Kocatepe Mevlidine bir kez hariç müsaade edilmedi; resmî ilan ambargoları uygulandı; BYEGM kaynaklı keyfîliklere muhatap oldu ve çalışanı Nur Ener Kılınç 357 gün hapis yattı...

Giderayak verdiği demokrasi, hak ve özgürlük mesajları ANAP’ı kurtaramamıştı.

AKP de onun yolundan gidiyor...

***

- Seçime “hain ve zalimler için son durak” diyen bir iktidar yazarına göre, “AKP seçimden sonra muhalefetin de yeniden inşasının kapısını açacak.” Yani: Bu memlekete muhalefet lâzımsa onu da biz yaparız !!! Uymazsa Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Fırka örnekleri tekrarlanır !!!

- Yeni Asya mı “anarşist,” ona bu iftirayı yapanlar mı?http://www.yeniasya.com.tr/ video/yeni-asya-mi-anarsist-ona-bu-iftirayi-yapanlar-mi_462763 

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Yorumlar

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  • Eyüp

    2.6.2018 11:34:45

    "Risale-i Nurları 666 gün Yasklayanlar Uzaylılarmıydı?🤔"

  • Özdemiroğlu

    2.6.2018 11:25:23

    Bu gün yazınızı okurken ANAP Dönemi ile karşılaştığımız muameleler , (yazınızı okumadan önce sahurdan sonra) kalbe gelmişti.Demek ki böyle bir mukayeseye ihtiyaç vardı. Allah razı olsun.Dayan Kardaşım, fırtına ne kadar şiddetli ise, demek ki hedefe o derece isabetli yaklaşılıyor.C. Hak, muvaffak eylesin!

  • Gündüz Alp-3

    2.6.2018 10:53:53

    24 Haziran seçimi bir iman-küfür mücadelesi olmadığı gibi iki düşman tarafın kavgası da değildir. İki tercihten birine mühür vuracağız. Ya hürriyetçi demokrasi veya tek şahsa istinat eden diktacı bir yönetim. Mesele bu kadar basit. Bu kadar basit bir konuyu yani seçimi, "hain ve zalimlerin son durağı" gibi görmek ve göstermenin bu ülkeye ve insanına ne gibi olumlu katkıları vardır? Böyle bir şiddet ve hiddetin, öfke ve nefretin gerçek sebebi nedir? Bu tür nefret söylemleriyle seçim kazanılsa bile, toplumsal barış ve huzuru sağlamak mümkün mü? "Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz" diyen jakoben zihniyetin her dönemde değişik versiyonu olmuştur. İsim önemli değildir. "İsimlerin değişmesi ile hakikat değişmez" gerçeği bize bir mesaj vermiyor mu? Gerçek daha ne desin?

  • Gündüz Alp-2

    2.6.2018 10:30:31

    Verdiğiniz anap örneğinde olduğu gibi siyasal oluşumun kimler tarafından ne için kurulduğuna bakmak gerekiyor. Acaba amaç vatan-millet mi yoksa ne olursa olsun sırf "iktidara" gelmek mi? Çünkü bizim gibi vesayetten yakasını kurtaramamış, darbeler ve süreçlerle tam yüzleşememiş, darbecilerden hukuk içinde hesap soramamış ülkelerde, kurulmasına izin verilen siyasal oluşumlar, bir müddet sonra kendisine icazet yahut izin veren "muktedirlerin" borazanı olmakta, onların yapmak isteyip de yapamadıkları icraatları yapmak suretiyle onların düşüncelerini gerçekleştirme yoluna sapmaktadır. Bunun istisnası hürriyetçi demokrasiye inanmış gerçek demokratlardır. Kanıtı da üç vatan evladının bu uğurda idam edilmiş olmasıdır. Tek parti devrini (1923-1950) saymazsak, ülkeyi 16 yıl gibi uzun bir süre yöneten bir iktidarın, gider ayak, 16 yıl önce vaat ettiği halde yapmadığı aynı şeyleri vaat etmesi, acaba bizleri ciddi anlamda bir sorgulamaya sevk etmeyecek mi?

  • SERDAR

    2.6.2018 10:28:06

    FATİH MEHDİ YAMANEL@ sanki güzel ülkemde her sorun bitti Ayasofyanın ibadete açılması kaldı. din siyaseti altında bilinçsiz insanlar yetişiyor. ..... dini ni yaşamaya çalışan insanlara yapılan zülümlerden bahsetmiş yazar. sen neden bahsetmişsin..... . AYASOFYA ibadete açıldığı zaman içinde ibadet edecek gençlik kalmayacak gibi..

  • Gündüz Alp

    2.6.2018 10:09:32

    Sayın Güleçyüz, yazınızdan anlıyoruz ki, benzer şekilde kurulan ve benzer şeyleri yapan partilerin aynı kaderi, benzer akıbeti yaşayacak olmaları gerçeğidir. "Dört eğilimi birleştirme iddiası" gece ile gündüzün cem edilmesi, bir araya getirilmesi kadar gerçekten ve realiteden uzak, gerçekleşmesi hayal olan bir şeydir. Her bir siyasal parti kendi misyonu ve vizyonu üzerinden prensip ve ilkelerini içeren ve bugün çok ihtiyaç duyulan hürriyet, adalet, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile ilgili projelerini halka takdim etmeli ki, tercihler ona göre yapılsın. Kavga değil ilke ve prensiplere istinat eden siyasi, ekonomik, toplumsal projeler istiyoruz. Meselâ, iki ikramiyeden önce acilen OHAL'in kaldırılmasıyla birlikte hürriyet ve adaletin olduğu demokratik hukuk devletinin tesisiyle toplumsal barış ve huzurun teminini istiyoruz. Peki bunu darbe ve süreçlerin türevi olan siyasal oluşumlar bunu yapabilir mi?

  • FATİH MEHDİ YAMANEL

    2.6.2018 00:09:26

    sayın yazarımız yazdıklarımız yazıları gazetemizde görmek istiyoruz. kabe nasıl birinci kıymetli mescidimizse ikinci mescidi aksa 3.cüsü ayasofya camidir. ve ayasofyanın gerçektena açlılması islam birliği devletinin vazgeçilmezidir. türkiye cumhuriyeti dahil. islamın vazgeçilmezleridir.

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