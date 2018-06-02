ANAP’tan AKP’ye

ANAP, 12 Eylül ürünü bir partiydi.

Dört eğilimi birleştirme iddiasıyla ortaya çıktıysa da, esas itibarıyla darbecilerin kapattığı AP’nin yerine, onun seçmen tabanının üzerine oturmak üzere dizayn edilmişti. İhtilalcilerin verdiği icazetle kuruldu ve sekiz yıl iktidarda kaldı.

İktidarı boyunca, 12 Eylül’ün kurduğu düzene hiç dokunmadı. Tam tersine, onların anayasa zoruyla koyduğu siyasî yasakların devamı için canhıraşane çaba gösterdi.

Kenan Evren’in musallat ettiği başörtüsü yasağı da ANAP’ın basiretsiz ve beceriksiz politikalarıyla AYM kararına dönüşerek iyice tahkim edildi ve yaygınlaştırıldı.

Yeni Asya’nın 3 Ocak 1990’da maruz kaldığı iç darbede kimi ANAP’lı bakanların da aktif dahli vardı. Keza aynı yılın güzünde Kocatepe Camiinde okuttuğumuz ilk Bediüzzaman Mevlidinin ardından Kutlular dahil 10 arkadaşımızın 15 gün gözaltında tutulması yine ANAP iktidarında olmuştu.

Gerçi bu olay yıllardır dindarlara baskı için kullanılan TCK 163’ün Meclis kararıyla kaldırılması gibi bir hayra da vesile oldu.

Ama ANAP’ın hukuk, demokrasi, özgürlükler karnesi genelde zayıflarla doluydu.

Ve 1991 seçimini bu karneyle kaybetti.

ANAP’ın izinden yürüyen AKP ise mağduru gibi göründüğü 28 Şubat’ın ürünü bir parti. İçinden çıktığı RP ve FP’yi kapatan o süreç, AKP’nin önünü açtı. Ve gelinen noktada bu partinin iktidarında, 28 Şubatçıların çok yapmak isteyip de yapamadıkları büyük kıyım ve tasfiyeler gerçekleştiriliyor.

Başörtüsü yasağı her yerde kalktı, ama çoğu başörtülü olan 20 bine yakın kadın, bazıları bebekleriyle beraber cezaevinde.

Çok sayıda yayın kuruluşu, okul, üniversite, şirket, vakıf ve dernek vs kapatıldı.

28 Şubat’ın devlet kadrolarında önce kanun, sonra KHK yoluyla yapmaya çalışıp da başaramadığı tasfiyeler, OHAL KHK’larıyla çok daha geniş çapta gerçekleştirildi.

Yeni Asya yine hedefe konuldu; Kocatepe Mevlidine bir kez hariç müsaade edilmedi; resmî ilan ambargoları uygulandı; BYEGM kaynaklı keyfîliklere muhatap oldu ve çalışanı Nur Ener Kılınç 357 gün hapis yattı...

Giderayak verdiği demokrasi, hak ve özgürlük mesajları ANAP’ı kurtaramamıştı.

AKP de onun yolundan gidiyor...

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- Seçime “hain ve zalimler için son durak” diyen bir iktidar yazarına göre, “AKP seçimden sonra muhalefetin de yeniden inşasının kapısını açacak.” Yani: Bu memlekete muhalefet lâzımsa onu da biz yaparız !!! Uymazsa Terakkiperver Cumhuriyet ve Serbest Fırka örnekleri tekrarlanır !!!

- Yeni Asya mı “anarşist,” ona bu iftirayı yapanlar mı? - http://www.yeniasya.com.tr/ video/yeni-asya-mi-anarsist-ona-bu-iftirayi-yapanlar-mi_462763