Ankara oyalamasın, Brüksel bırakmasın

AB ile epeyce bir zaman tıkalı kalan iletişim kanallarını tekrar açıp çalışır hale getirmek üzere düşünülüp takvime bağlanan diyalog toplantılarının sonuncusu, AİHM’in Demirtaş için verdiği karara Ankara’dan çekilen restlerin hemen sonrasına denk geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Konseyi Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüler. Cumhurbaşkanı ise, talep etmelerine rağmen randevu bile vermedi.

Yapılan açıklamalarda AB tarafı da, bizim cenah da bilinen görüşlerini tekrarladılar.

AB yöneticileri her zamanki gibi “hukukun üstünlüğü, hak ve özgürlükler” vurgusu ve uyarısı yaparken, bizimkiler yine savunma pozisyonda polemikçi sözler söylediler.

Ama toplantıdan sonra yapılan açıklamada kayda geçirilen hususlarda şunlar vardı:

“Türk tarafı, AB’ye katılım yönündeki bağlılığını ve hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında hızlı bir şekilde reformları yapma kararlılığını vurguladı. Avrupa Konseyinin standartları ve AB normları, bahse konu reformlar için çıpa işlevi görecek.

“AB tarafı Türkiye’nin, AB tarafından kınanan 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklanan, hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanındaki gelişmeleri tersine çevirecek adımlar atma ihtiyacına atıfta bulundu.

“İşleyen demokrasinin önemli unsurlarından biri olan kapsayıcı, açık bir sivil topluma sağlanan alanı genişletmek ve korumak için işbirliği yapacağız.” (Milliyet, 24.11.18)

Medya, görüşmelerin daha çok vize muafiyeti faslını ve bizim cenahın tribünlere yönelik bildik “rest”lerini öne çıkardı; ama resmî belge Ankara’nın bir kez daha hukukun üstünlüğü ve temel haklarda hızlı reform yapma sözü verdiğini yine kayda geçiriyor.

AB’nin, Türkiye’ye “Hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanında 15 Temmuz sonrasında yaşanan gerilemeleri tersine çevirecek adımlar atın” çağrısını tekrarlamasını da.

Bunların yine kâğıt üzerinde kalmaması için, Ankara’nın reform sözü verip restlerle top çevirmeye dayanan oyalama siyasetlerinden vazgeçmesi, Brüksel’in de gelişmeleri dikkatli ve kararlı bir tavırla son derece yakın bir takip altında tutması gerekiyor.

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Âdil yargılama olsa affa gerek kalmaz