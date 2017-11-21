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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Aşı tutmayınca...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Kasım 2017, Salı
Türkiye’de devletin halkla, toplumla ilişkilerinde ciddî sorunlar bulunduğu, herkesin üzerinde mutabık olduğu bir tesbit olsa gerek.

Çünkü bu ilişkiler halkın gönlünü kazanma esasına değil, halkı halka rağmen yönlendirip biçimlendirmeyi öngören “toplum mühendisliği” projelerine dayandırıldı.

12 Eylül’den sonra yıllar boyu MGK bünyesinde faaliyet gösteren ve AB reformları çerçevesinde lağvedilen Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığınca yürütülen psikolojik harekât operasyonları bunun bir neticesi. Ve MGK’daki söz konusu birimden ayrı olarak, MİT ve emniyet başta olmak üzere, diğer devlet kurumları içinde kamuoyunca bilinmeyen başka psikolojik harekât birimleri de vardı. Psikolojik harekât için kullanılan bir başka tabir de, psikolojik harp.

Ve bu harekât, çoğu zaman dış tehditlerden ziyade, iç tehdit konseptleri çerçevesinde halka karşı uygulandı. (...)

Bunun çerçevesi de, MGK Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığının yönetmeliğinde çiziliyordu:

“Türk toplumunu Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları, millî ülkü ve değerler etrafında birleştirerek, millî birlik ve bütünlüğü sağlamak. Anayasa düzenine, millî birlik ve bütünlüğe, Türk milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları  doğrultusunda ve millî ülkü ve değerler etrafında birleştirerek millî hedeflere yönlendirmeye karşı yurt içi ve yurt dışında oluşan tehdidi etkisiz kılmak.”

Bu hedefler çerçevesinde MGK Genel Sekreterliği her türlü psikolojik harekâtı yaptı. 

Bu uğurda bilhassa TRT ve AA’yı yoğun şekilde kullanıp onlar üzerinden diğer medya organlarını da yönlendirdi.

Bakanlıkları, kamu kurumlarını ve özel kuruluşlarıkapsama alanına aldı. Bütçelere dahi müdahale etti. Peki, bütün devlet imkânlarının sonuna kadar kullanılarak gerçekleştirilen bunca operasyonla arzu  edilen netice elde edilebildi mi?

Cevabı, MGK’nın en son asker kökenli Genel Sekreteri Org. Tuncer Kılınç, görevi bırakırken yaptığı devir-teslim konuşmasında şöyle verdi:

“Çağdaşlaşmanın temeli olan Atatürkçü düşünce istemini toplumun her katmanına yayamadığımız bir gerçektir.”

Müflis Proje Kemalizm, s. 25-7

İttihad heyecanı dalga dalga Anadolu’yu sarıyor. Son olarak Konya Ereğli’de aynı coşkuyu paylaştık. Çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımla gerçekleşen programa hanım ve çocukların iştiraki ayrı bir renk kattı. Muhteşem bir aile olmanın hazzını bir kez daha yaşadık. Teşekkürler.

Yeni Asya; Risale-i Nur’u anlama, yorumlama ve anlatma gayreti içindedir - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-risale-i-nur-u-anlama-yorumlama-ve-anlatma-gayreti-icindedir_446538

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