Avrupa Kültür Mirası ve İslam

Önceki akşam AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve eşi Ms. Marilena Georgiadou-Berger’in davetiyle, 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında hazırlanmış olan “Seeds (Tohum)” belgeselinin Venedik Sarayındaki özel gala gösterimine katıldık.

Öncelikle itiraf edelim: Bu yılın Avrupa Kültür Mirası Yılı olduğunu orada öğrendik.

Bunun sebebi bizim dikkatimizden kaçması mı, yoksa konunun kamuoyuna mal edilememiş olması mı deyip devam edelim.

Galası yapılan belgeselde, buğday tarımının Kuzey Mezopotamya bölgesinde başlatılıp oradan Akdeniz ve Trakya yoluyla Avrupa’ya taşındığı anlatılıyor. Bölgenin belli başlı arkeolojik kazı bölgelerindeki bulgular ve bu kazıları takip eden değişik ülkelerden uzman isimlerin anlatımları eşliğinde.

Buğday başağındaki tohum, toplumlardaki tarım, yerleşim, şehirleşme, ticaret gibi gelişmelerin çıkış noktası olarak niteleniyor.

Ve ekmeğin bile çıktığı yer olarak Kuzey Mezopotamya, yani Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Irak ve Kuzey Suriye’nin, yüzyıllara yayılan bir süreçte Avrupa’yı da derinden etkileyen bir “medeniyet beşiği” olduğu gerçeği, bu arkeolojik verilerle de teyid ediliyor.

Berger de konuşmasında bunu ifade etti.

Bu tesbitlerle ortaya konulan gerçeklerin diğer bütün boyutlarıyla birlikte bölge ve Avrupa halklarının gündemine taşınıp zihinlere iyice nakşedilmesi lâzım ki, bilgisizliğe dayalı önyargı ve çatışmalar sona erdirilebilsin.

Diğer boyutlar deyince altını çizme gereği duyduğumuz birkaç hususu ifade edelim.

Birincisi, Bediüzzaman Said Nursî’nin “Avrupa’nın üstadı” olarak vasfettiği Endülüs İslam devletinin, bugünkü Avrupa medeniyetinin oluşumuna sağladığı tarihî katkılar.

Nobel ödüllü ilk Müslüman olan Pakistanlı fizikçi Prof. Abdüsselâm, 13. yüzyılda Endülüs’teki ilim merkezlerinde Suriye, Mısır, İran ve Afganistan’ın yanı sıra İskoçya ve İskandinavya’dan da bilgin ve öğrencilerin buluştuğunu yazarken bu gerçeğin bir örneğini vermişti (İdealler ve Gerçekler, s. 120).

Ve İsveç’in eski İstanbul Başkonsoloslarından Ingmar Karlssson’un sözleri: “İslamın yeşil rengini dışlayan bir AB düşünülemez. AB, Elhamra modeline benzer bir toplum yapısı oluşturmalı.” (İslam ve Avrupa, s. 10)

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