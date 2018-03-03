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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ayrıştırıcı “ittifak”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Mart 2018, Cumartesi
16 Nisan referandumunda çok az bir farkla kabul edildiği açıklanan, ama tartışması hâlâ bitmeyen “başkanlık” paketinin seçim barajını yüzde 50’nin üzerine çıkarması, “Reis”in o çok övünülen “popülarite”sinin de tek başına bu oranı yakalamasına yetmeyeceğini gören iktidar partisini ittifak arayışına yöneltti ve son dönemde zaten buna dümen kıran MHP ile kader birliğine götürdü.

Artık yerinde yeller esen “çözüm süreci”nde HDP ile o dönemde kurduğu yakınlığı dışlama ve tasfiyeye çevirip, onun yerine MHP’yi ikame eden AKP, devlet ve statüko ile iyice bütünleşirken aynı zamanda MHP’leşti.

Sıkı ve hararetli OHAL savunuculuğu, terörle mücadelede başarının “etkisiz hale getirilen terörist sayısı”yla ölçülmesi, “yerlilik ve millîlik” muhabbetleri, Kızılelma söylemleri, iktidar medyasındaki “Başbuğ Erdoğan” nitelemeleri, bu yakınlaşma ve benzeşmenin tezahürlerinden yalnızca birkaçı.

Hesap, iki partinin ittifakıyla yüzde 50+.

Ancak görünen o ki, bu da yetmiyor, onun için üçüncü bir parti olarak BBP’nin de ortaklığa dahil edilmesi öngörülüyor.

Dahası, bunun da kâfi gelmemesi ihtimali için de SP alternatifi üzerinde çalışılıyor. Ve belki daha gün yüzüne çıkmamış başka hazırlık ve temaslar yürütülüyor. Ve çetin pazarlıklar daha da kızışacağa benziyor.

16 Nisan’da, uzun yıllar sonra İstanbul ve Ankara’da inişe geçmiş olmanın tedirginliğini yaşayan ve kendi içindeki tasfiye ve çekişmelerin körüklediği derin ayrışmalarla hayli güç kaybeden AKP de, Akşener hareketiyle içi boşalan MHP de çok endişeli. 

Ve medyaya yansıyan anket sonuçları, iki partinin toplamının da yüzde 50’nin altında kaldığı bir tabloyu gösteriyor. Bu  yüzden, işi garantiye alabilmek için 3., hattâ 4., olursa 5. ortak arayışına girmiş durumdalar.

Bu ittifakı da son yıllardaki bütün seçimlerde ortaya koydukları dışlayıcı, ötekileştirici ve kutuplaştırıcı yaklaşıma bina ediyor; kendilerini “en hakikî vatansever” ilan ederken, karşılarındakileri yine “terör destekçiliği ve hainlik”le suçlamaya hazırlanıyorlar.

Buna karşı hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlükler ekseninde samimî, yapıcı, toparlayıcı, bütünleştirici, güven verici bir ittifak ve dayanışmaya ihtiyaç var. Böyle bir alternatif arayan toplum, bunu gördüğü an oraya yönelir.

***

- CB: “Biz bu ülkenin dertleriyle hemdert olan, bu ülkenin değerlerini benimseyen insanlarla cumhurun ittifakını kuruyoruz.” Bu ülkenin dertleriyle dertlenip değerlerini benimsemek de sizin ittifakınızın tekelinde, öyle mi? İttifakı bile ayrıştırma ve kutuplaşma aracı yapmak ne iş?

- Kamplaştırıcı siyasi ‘ittifak’ların toplum üzerindeki etkileri - http://www.yeniasya.com.tr/video/kamplastirici-siyasi-ittifak-larin-toplum-uzerindeki-etkileri_455049

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