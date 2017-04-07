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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Baskı ve tehditle buraya kadar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Nisan 2017, Cuma
Uzun tutukluluk sürelerinin yargısız infaza dönüşüp telafisi imkânsız mağduriyetlere yol açtığı tesbit ve uyarısı, Ergenekon ve Balyoz davalarının son aşamasında sıkça dile getirilmiş ve sonuçta yapılan yasa değişiklikleri ile tüm sanıklara tahliyelerin yolu açılmıştı.

O davalarda tutuklanan, yargılanan, hattâ mahkûm olan kişilerden bazıları, tahliyeler ve ardından gelen beraat kararları sonrasında açtıkları davalarda milyonluk tazminatlar alırken, bazıları da F..ö operasyonlarını rövanşa çeviriyorlar.

Üç yıl önce başlatılıp 15 Temmuz’dan beş gün sonra ilan edilen OHAL’de iyice hız verilen gözaltı ve tutuklama dalgalarında 50 bine yakın insan hapse tıkıldı.

Hep ifade ettiğimiz gibi, darbeciler, işbirlikçileri ve destekçilerinden hukuk içinde hesap sorulsun; buna kimsenin bir itirazı yok ve olamaz. Ama darbeyle ilgisi olmayan masumların hedefe konulup, aileleriyle birlikte mağdur edilmesi niye?

Gözaltı, tutuklama ve ihraçlara gösterilen gerekçelerin hukukî geçerliliği yok.

Ancak bakıyoruz, tasfiye ve kıyım operasyonları özellikle asılsız ihbarlar ve MİT tarafından hazırlandığı açık açık ifade edilen Bylock listeleri esas alınarak yapılıyor.

Nur’un durumunda da aynı şey geçerli. 

Sendika üyeliği, banka hesabı, gazete aboneliği, özel okul irtibatı gibi gerekçelerin başından beri vârit olan temelsizliği ortaya çıktığında tedavüle sokulmak üzere hazırlanan Bylock efsanesinin çürüklüğü de ortaya çıkmaya başlayınca, bu hukuksuz sürecin mimar ve tetikçileri zora girdi.

Akıllarınca yine güce yaslanarak, gözdağı ve tehditlerle ve yanlış yönlendirmelerini devam ettirerek vaziyeti kurtarmaya çalışıyorlar; ama yaptıkları bütün baskılara rağmen tesir altına alamadıkları hukukçuların varlığından yakınıyorlar.

Kesin delil diye sundukları Bylock’a inanmayan “bazı hâkim ve savcılar”ın “Biz bu Bylock bağlantısını çözemedik, delil olamaz, Bylock nedeniyle tutuklananlar serbest kalmalı” dediğinden dertleniyorlar.

Görünen o ki, baskı ve tehditler buraya kadar, ötesi yok. Bundan sonra hukukun evrensel kurallarıyla işleyip kendine geleceği bir süreç başlayacak inşaallah.

Yeni Asya ailesi olarak, Nur’un artık özgürlüğüne kavuşup, 38 gündür koparıldığı hizmet ve katkılarına kaldığı yerden devamını bekliyoruz.

Nur ile ilgili son karar ve Neden Hayır broşürüne devam - http://www.yeniasya.com.tr/video/nur-ile-ilgili-son-karar-ve-neden-hayir-brosurune-devam_428290

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Yorumlar

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  • kardasim yusuf

    09.04.2017 19:38:35

    Sayin Gulecyuz yazilarinizi ilgiyle takip ediyorum.Vatanima milletime bayragima sonuna kadar bagli bir ogretmen iken bir gecede 18 yillik emegim sorgusuz sualsiz cope atildi.Yasalarin disinda hicbir isimiz olmadi.Anayasayla guvence altinda olan bir Sendika uyeligi ihrac nedenim oldu.Bu sendika Mars'ta kurulmadi.Aidatini devletim odedi.3 cocugumla bir basimayim.Dilerim adaletsizlikler tez zamanda giderilir hak yerini bulur.Bu kadar masumun canini yakmak Allah'tan reva mi?Sucun sahsiligi ilkesi nerede kaldi?

  • Özcan Erkiş

    07.04.2017 16:47:36

    (3) Baskı, tehdit, gözdağı yalnız yargıya münhasır değil ki. OHAL ile zaten ülke sathı baskı altına alınmış vaziyette. İktidarın referandum kampanyasında bu baskıyı alenen görüyoruz. Başka söze ve delile hâcet yoktur. En üst seviyede CB. referanduma hayır oyu vererek tek adam sistemine karşı çıkanların "hem dünyamızı hem àhiretinizi tehlikeye atmayın! " demek suretiyle hür vicdanları baskı altına almış olmuyor mu? Dünyayı anladık da tek adamlık sistemiyle "âhiretin" ne alâkası var? Hep tekrar ettiğimiz duâyı bir kez daha edelim: Allah akıl, fikir, iz'an, insaf versin. Menfi ve menfaatçi siyaset, söylem ve eyleminde âlet edeceği şeylerde sınır tanımıyor. Makyavelist politikacılar için herşey mübah.

  • Özcan Erkiş

    07.04.2017 16:26:03

    (2) Hukuksuz işler yaptığımız AİHM tarafından bile tescil edilmiş durumda.Yeni Asya'nın bugünkü haberinde de verdiği gibi Türkiye 2016 yılında "Tazminat birincisi!" Yâni hukuku çiğnemenin ceremesini yine vatandaş olarak hepimiz çekiyoruz. Tıpkı geçmediğimiz köprünün bedelini ödediğimiz gibi. Böyle demokratik hukuk devleti mi olur? Dahilde ve hariçte takip edilen yanlış politikaların faturasını ya canıyla ya malıyla bizzat vatandaş ödüyor. Yazık ve günah değil mi? Gündem referanduma kilitlendiğinden âcil çözüm bekleyen meseleler 16 Nisan'a ertelendi. Sanki 16 Nisan'dan sonra uçuşa geçiyoruz. İktidar öylesine bir hava oluşturdu ki şayet evet çıkarsa, dünyanın "en iyi" ve "en mutlu" ülkeleri sıralamasında ilk 10'a gireceğiz. "Lâfızperestlik" nasıl bir hastalık ise "hayalperestlik"de öyle bir hastalıktır. Bu hastalığın çaresi şimdilik "Hayır!" demekten geçiyor.

  • Özcan Erkiş

    07.04.2017 15:51:10

    Sayın Güleçyüz, hukukun, adaleti sağlamak yerine, iktidarın baskı ve tehditleri ile"peşin ceza veren"bir müessese hâline getirildiği cümlenin mâlumu. Hukukun evrensel ve temel kurallarından ziyade, "yukarıdan " gelen emir ve talimatlarla yönlendirilen yargı mekanizması maalesef dünyada örneği olmayan haksız, hukuksuz, adaletsiz kararlara imza atarak, mağduriyeti zulme çeviriyorlar. Gerekçe işe yaramaz ise yedekte tuttukları "Bylock listesi " gibi hukuki geçerliliği olmayan bir şeyi "delilmiş"gibi devreye sokarak süreci devam ettirmeye çalışıyorlar. Asıl garabet ise, Ergenekon ve Balyoz'da hızlı karar veren Yüksek Yargının hukuksuz süreçte sesinin çıkmaması. Adaleti felç eden de bu suskunluk.

  • Tolstoy

    07.04.2017 14:35:23

    Hocam mazlumların sesi oluyorsunuz her dönem. Böyle bir gazeteyi ve böyle yazarları tanıdığım için şanslı ve mutluyum.

  • alim bal

    07.04.2017 12:42:55

    yasa adalet hukuk yok edildi. Amam Allah hepsıni en acı soracak

  • Mehmet Albayrak

    07.04.2017 12:18:03

    Yabunca zulüm haksızlığı bunları yapan yapanlar müslüman öyle mi bir gerçek Müslüman asla yapamaz birde destekçileri yalancı şahitlerine ne demeli Yüce Rabbim tezzamanda bu ümmet e kış uykusundan uyanmayı nasıp eder nice inşallah

  • İnsanlık öldü mü?

    07.04.2017 09:52:45

    Kazım bey aileler dağılma noktasına geldi.Çocukların boynu bükük.İnsanlar inançlarıyla ayakta.Her şeye rağmen vatanımız milletimiz sağolsun.Ben ne olduğunu anlamadan yargısız sualsiz 1Eylül 672 khk ile atıldım.18 sene hizmetim zor okunan 1 satırla son buldu.Rabbime güveniyorum.Sizin gibi zor günlerde doğruları korkmadan söyleyebilen kardeşlerime güveniyorum.Hergün saatlerce gazetelere bakıyorum.Bizim için bir gelişme var mı diye.Sizi ve gazetenizi mutlaka okuyorum.Bana bir kuru ekmek soğan yeter.Ancak birisi 2 yaşında 3 çocuğumun karşısında eriyorum.Antidepresan kullanıyorum.Nasıl bir kin nefret ki devlet büyüklerimiz bunları görmeyip evet hayır oyunu oynuyorlar.Allah büyüktür.Rabbim iyi dürüst kullarını korusun. Vatanımız sağolsun.

  • HÜSEYİN İLHAN

    07.04.2017 08:36:38

    NUR'dan YARASALAR KORKAR.

  • Omer

    07.04.2017 07:22:47

    Allahim goruyorsun

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