Bayramınız mübarek olsun

Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Aylardır zulmen zindanlarda tutulup Ramazan’ı da, bayramı da sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda bırakılan bütün masumların da artık hürriyetlerine kavuşmaları için dualarımıza devam ediyoruz. K. G. Yazılara kısa bir ara veriyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle. *** İletişimci gençlerle Yeni Asya üzerine bir sohbet - http://www.yeniasya.com.tr/video/iletisimci-genclerle-yeni-asya-uzerine-bir-sohbet_435959

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