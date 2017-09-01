Bayramınız mübarek olsun

Buruk bayramınızı, zulüm ve mağduriyetlerin sona erdiği, bu günleri de demir parmaklık arkasında sevdiklerinden ayrı geçirmek durumunda bırakılan masumların gasp edilen hak ve özgürlüklerine kavuştukları gerçek bayramlara bir an önce ulaşmak niyazıyla tebrik ediyoruz.

Not: Yazılara bayram sonundaki haftayı da kapsayan kısa bir ara veriyoruz. Tekrar buluşmak dileğiyle. K.G. *** - Haksız yere zindanlara tıktıkları masum insanlara Ramazan ve Bayramından sonra Kurban Bayramını da zehir edenlere lânet olsun... - Yavuz hırsızın ev sahibini bastırdığı devirler geçti. Gönüllerin Kur’an nuruyla aydınlandığı bir iklimde nurdan kaçan huffaşlar barınamaz. - Adalet Kurultayında yaptığımız konuşmanın devam eden yankıları - http://www.yeniasya.com.tr/video/adalet-kurultayi-nda-yaptigimiz-konusmanin-devam-eden-yankilari_441525

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