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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Mart 2018, Cumartesi
Din adına yapılan uluorta, dengesiz ve yanlış konuşmalar hem dine zarar veriyor, hem de özellikle din hakkında bilgisi olmayan ve yetiştiği çevre itibarıyla dine mesafeli, uzak, hattâ yabancı ve karşıt bir duruşu olan insanlarda yol açtığı yanlış algı sebebiyle onların dine büsbütün sırt çevirmelerine sebep oluyor.

Bu, vebali çok ağır olan bir sorumluluk.

İslam toplumunun hastalıklarını geçen asrın başında vukuf ve isabetle teşhis etmiş olan Bediüzzaman’ın da dikkat çektiği bir mesele.

İstanbul gazetelerine yazdığı makalelerde, Hürriyete Hitap nutkunda ve Toptaşı’ndaki doktorlarla muhaveresinde, “Vaizleri dinledim, nasihatleri bana tesir etmedi” diyerek, sebeplerini tahlil ve çözümünü ortaya koyma babında yaptığı açıklamalar bunun örneği.

Orada diyor ki: “Kasavet-i kalbimden (kalbimin katılığından) başka üç sebep buldum.”

(Burada, önce nefsini sorgulama disiplininin çok güzel bir örneğini daha görmekteyiz.)

Üç sebebi ise şöyle aktarabiliriz:

Bir: Vaizler, eski devirlerde geçerli ve tesirli olan anlatım tarzını bugün de devam ettiriyorlar. Oysa bugünün şartları çok farklı. Eskiden taklit ve teslime dayanan bir dindarlık vardı. Onun için, yapılan tebliğlerin parlak tasvirlerle dillendirilmesi insanlar üzerinde etkili oluyordu. Ama bugün akıl ve bilim çağı. Tasvir yetmiyor, anlatılan şeylerin muhatabı ikna ve tatmin etmesi gerekiyor.

İki: Dinin emirlerine teşvik eder ve yasaklarından sakındırırken, dinin getirdiği dengeyi bozacak tarzda mübalâğalı söylemler kullanıyorlar. Bir gece iki rekât namaz kılmayı hacca ve gıybeti zinaya denk göstermek ya da çok sonra sıra gelecek birtakım detayları öne çıkarmak gibi.

Üç: Halin ve zamanın gereğine riayet etmiyor, muhatabın durumunu dikkate almıyorlar. İnsanları eski zaman köşelerine çekiyorlar.

Üstad bu tesbitleri yaptıktan sonra diyor ki:

“Vaizlerimiz hem âlim-i muhakkik (araştırıcı âlim) olmalı, tâ ikna ve ispat etsin; hem hakîm-i müdakkik (dikkatli ve hikmet sahibi) olmalı, tâ muvazene-i şeriatı (dindeki dengeyi) bozmasın; hem beliğ-i muknî (ikna gücüne sahip) olmalı; tâ mukteza-i hal ve ilcaat-ı zamana muvafık (hal ve zamana uygun) söz söylesin.”

(Eski Said Dönemi Eserleri, s. 97 ve 143)

Maalasef hâlâ güncelliğini koruyan bu kronik sorunu çözmek için göreve çağrılan Diyanet’in ve ilahiyatçıların dikkatine sunuyoruz.

***

- Bugün CNR Kitap Fuarında olacağız inşaallah. Önce “Basın özgürlüğü ve Yeni Asya” konulu söyleşimiz var: 11:00. Ardından Yeni Asya Neşriyat standında imza programımız. Bekliyoruz.

- “Bediüzzaman ve Gençlik” broşürümüz - http://www.yeniasya.com.tr/video/bediuzzaman-ve-genclik-brosurumuz_456134

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