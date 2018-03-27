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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Bediüzzaman paneli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Mart 2018, Salı
Hafta sonu İstanbul’da gerçekleşen son Risale-i Nur kongresi ve Bediüzzaman paneli de yine çok yönlü ve çok boyutlu mesajların verilmesine vesile oldu.

Bunlardan biri, “Hürriyet ve demokrasi ekseninde İslam kardeşliği ve dünya barışı” başlığı altında yapılan masa çalışmalarıyla hazırlanan sonuç bildirilerinde günümüz Türkiye’si ile İslam dünyasının son derece ihtiyaç duyduğu çok önemli ve temel hakikatlerin vurgulanmasıydı.

Uzun ve detaylı müzakereler neticesinde ortaya çıkan bildirilerdeki her bir madde, konu başlığı kapsamına dahil olan birbirinden önemli hususlara açıklık getiriyordu.

Ve Risale-i Nur’un hürriyet, demokrasi, hukuk, adalet, insanî değerler, kardeşlik, barış konularında da ufuk açıcı ve kronik sorunlara sağlam çözümler getirici bir perspektif sunduğunu tekrar gözler önüne seriyordu.

Tebliğleri ve müzakerelere  aktif katılımlarıyla bu bildirilerin oluşmasına katkı sağlayan bütün ilim ve fikir erbabını tebrik ediyoruz.

Bildirilerde verilen değerli mesajlar panel konuşmalarıyla tamamlandı ve pekiştirildi.

Böylece İslam kardeşliğinin malûm sebeplerle alabildiğine tahrip edilip barışın da ciddî şekilde örselendiği kasvetli bir ortamda, bir anlamda, bu yürek yakıcı durumdan bir an önce çıkılarak manevî bir “restorasyon” seferberliği başlatılmasının çağrısı yapılmış oldu.

Bunun yolunun da ibreyi en kısa zamanda vahim bir şekilde uzaklaşılmış bulunan hukuk ve adalet istikametine çevirmekten, demokrasiye dönmekten, kardeşlik şuurunu tekrar ihya etmekten geçtiği mesajı verildi.

Panelin bu manalarla iç içe geçmiş şekilde ortaya koyduğu bir başka mesaj, söz konusu değerleri içselleştiren bir camianın, sergilediği kardeşlik, dayanışma ve kucaklaşma tablosu ile, meşru zeminde müsbet hareket prensibinden asla ayrılmadan verdiği mücadeleyi her hal ve şartta devam ettirme kararlılığını bir kez daha dosta düşmana göstermiş olmasıydı.

Önceki devirlerde ülkeyi 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat anaforlarından çıkarmayı başarmış olan bu dinamik kararlılık, son dönemde bütün kasvetiyle üzerimize çöken 20 Temmuz heyulâsını da bertaraf edip; hukuk, adalet ve demokrasinin önünü yine açacak inşaallah. 

Yeni Asya ile Risale-i Nur Enstitüsünün İstanbul’da yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen Bediüzzaman paneli, şahs-ı manevînin dimdik ayakta olduğunu ve hizmetine daha da artan bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam ettiğini bir defa daha gösterdi. Tebrikler ve teşekkürler.

Avrupa’dan ahz u iktibasa muhtacız, dinimizin emriyle. - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/avrupa-dan-ahz-u-iktibasa-muhtaciz_456553

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