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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bozdağ’ın çağrısı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Haziran 2017, Çarşamba
Üslûp ve tarzını Ahmet Taşgetiren’in de “sorun çözücü” olarak görmediği Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, f.ö’nün, üyelerini rüyalarla uyuttuğunu ve aldattığını iddia ederek şöyle demiş:

“Ailelere sesleniyorum, çocuklarınıza sahip çıkın. Cezaevindekilere sesleniyorum, oyuna gelmeyin, bu örgütün sizleri hipnotize etmesine izin vermeyin. Bildiklerinizi paylaşın.”

Evvelâ, Bakanın esas odaklanması gereken konu, bundan çok daha önce şu olmalı:

“Örgüt üyesi” diye içeri tıkılan anneler, genç kızlar, yaşlılar... gerçekten terörist ve darbeci mi?! Hedefe konulup darbecilik ve silahlı terörle suçlanan örgüte atfedilen suçların, cemaat tabanındakilere de teşmil edilmesi suç ve cezanın şahsîliği prensibiyle bağdaşır mı?

Bunu bir kez daha ifade ettikten ve sorduktan sonra Bakanın iddia ve çağrısına geçelim:

Eğer bazıları için gerçekten dediğiniz gibi birşey varsa, bu durumdakilerin rüyalarla hipnotize edilmesini ve aldatılmasını önlemenin yolu, özellikle masumiyetleri çok belli ve aşikâr olanları bir an önce tahliye etmektir.

Hipnotize aracı olarak kullanıldığı iddia edilen o rüyalarda “Serbest bırakılacaksınız” mesajları veriliyor diye, onları hukuksuz şekilde hâlâ içeride tutmaya devam etmek değil.

Bu insanların haksız tutukluluğunu inat ve ısrarla sürdürerek neyi amaçlıyorsunuz?!

“Bildiklerinizi paylaşın” sözüyle açığa vurduğunuz üzere itirafçı olmaya zorlamayı mı?

Zaten mağdur edilen masum insanlara, bir de başkalarına iftira suçu işlemeleri için baskı yapmak hukuk ve ahlâkın neresinde var?

Bir diğer nokta; eğer rüya ile hipnotize edilmelerini ve uyutulmalarını önlemek gibi bir niyetiniz varsa, zulmettiğiniz insanlara böyle afakî çağrılar yaparak bunu sağlayamazsınız.

Hele başından beri “Rüya ile amel edilmez” anlayışında olan ve yayınlarında bu tarz şeylere asla yer vermeyen Yeni Asya’nın tutuklulara erişmesini engelleyerek hiç sağlayamazsınız.

Yeni Asya ölçülü ve dengeli muhtevası ile onlara ulaşsın ki, okuyarak hem moral bulup kendilerine gelsinler; hem de duruş ve konumlarını gözden geçirerek, bu sıkıntılar için kadere fetva verdiren birtakım yanlışları görsünler ve düzeltsinler. Gazetemiz bunu sağlar.

Yeni Asya’yı uyduruk bahanelerle engellemek suretiyle hem kanunu ihlal ediyor, hem de böyle bir hayırlı neticeye mani oluyorsunuz.

***

Kadir gecesinin arefesinde de dualarımız, hak ve özgürlükleri gasp edilen tüm masumların bir an önce sevdiklerine kavuşmaları için.

 

Teröristlere gösterilen şefkatin, terörist iftirasına maruz kalıp zindanda tutulmaya devam edilen masumlardan esirgenmesi ne yaman çelişki!

 

DGM’ler gibi çalışan Ağır Ceza Mahkemeleri - http://www.yeniasya.com.tr/video/dgm-ler-gibi-calisan-agir-ceza-mahkemeleri_435729

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