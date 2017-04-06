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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bu ortamda herşeye rağmen adaleti beklemeye devam ediyoruz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Nisan 2017, Perşembe
Anayasa “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” der ve yargı bağımsızlığının en önemli şartlarından biri olarak hâkim güvencesini öngörürken, Türkiye bu en temel prensiplerin vahim şekilde defalarca ihlal edildiği son derece sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşma iddiasıyla başlatılan süreç çok kısa sürede geniş kapsamlı bir cadı avına dönüştü.

Aralarında AYM, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu binlerce hâkim ve savcı meslekten atıldı ve tutuklandı.

İnsanlık dışı muamelelerle gözaltına alınıp çok ağır şartlarda aylardır içeride tutulan bu insanlar hâlâ iddianameleri hazırlanıp mahkemeye çıkarılmış değil.

“Yargılama devam ederken mahkeme değiştirilmez” kuralı da çiğnenip, F..ö soruşturmalarında aktif görev üstlenen hâkim ve savcılar bile defaatle değiştirildi.

HSYK, yargıya siyaset ve derin mahfil kaynaklı müdahalelerin aracı haline geldi.  “Hoşa gitmeyen” karar veren hâkim ve savcılar derhal açığa alınıp haklarında işlem yapılıyor, hattâ tutuklanıyorlar. Bu işlemlerin gerçekten hukukî bir gerekçesi varsa kamuoyunun bunu bilmesi gerekmez mi?

Hâkimler, sırf “Beni de tutuklamasınlar” kaygısıyla, kendilerinin dahi inanmadığı tutuklama kararlarına imza atmak zorunda bırakılırken, buna rağmen yine de tutuklanmaktan kurtulamayanlar oluyor.

Aylardır tutuklu olan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin açığa alınması, bu skandallar zincirinin en son halkası.

1 Mart’ta evine yapılan gece baskınıyla gözaltına alınıp 3 Mart’ta tutuklanan Nur’la ilgili süreç böyle bir hengâmede yürüyor. 

Nur’un tutukluluğuna yaptığımız itirazlar evvelâ 26, sonra 27. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedildi.

İki reddin de en önemli gerekçesi, delillerin toplanmamış olması. Bu bile başlı başına işin rengi hakkında fikir vermeye yeterli.

Masumiyetinin dava sonunda mahkemenin vereceği beraat kararıyla da tescil edileceğinden emin olduğumuz ve 29 Nisan’a nikâh günü alıp buna hazırlandığını üstüne basa basa vurguladığımız bir genç kızın hâlâ içeride tutulmaya devam edilmesi hukuk ve vicdanı yaralıyor.

Ve adaleti beklemeye devam ediyoruz.

Nur’un bizimle yaptığı bir mülakat: Karanlık algı operasyonlarını lâhikalarla püskürtelim -  http://www.yeniasya.com.tr/roportaj/karanlik-algi-operasyonlarini-lahikalarla-puskurtelim_409381

“Neden #HAYIR” broşürümüz... - http://www.yeniasya.com.tr/video/neden-hayir-brosurumuz_428112

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Yorumlar

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  • Suleyman

    06.04.2017 22:37:32

    Kazım abi sessizlerin sesi oldunuz ALLAH yar ve yardımcınız olsun kaleminize sağlık

  • Ali Tam

    06.04.2017 17:32:20

    "Aylardır tutuklu olan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin açığa alınması, bu skandallar zincirinin en son halkası." Yarginin bagimsizligina kalkismadir/darbedir/terördür bu. Failleri yakalanip hesap vermeli.

  • HÜSEYİN İLHAN

    06.04.2017 17:12:19

    NUR dan korkan YARASADIR.Yarasalar ise KUDUZ mikrobuyla doludur.Aman dikkat bu yarasalar bu sıralar fazla uçmaktalar.Rabbimizden niyazımız o dur kiii BU YARASALARDAN KORUSUN ÜMMET-İ MUHAMMEDİ.

  • meryem

    06.04.2017 16:55:49

    Değereli Kazım Abi .Hüsn-ü zannınıza ve sabrınıza hayranım.Ancak yaşadıklarımızı hangi kıstasa vurursanız vurun akla ,mantığa,dine,inanca uygun en küçük bir kırıntıya rastlamanız mümkün değil.Görünenler sadece birer algı perdesi.Arkasındaki niyet normal düşünmeyi engelliyor.Bu güzelim ülke derinler tarafından maalesef dizayn ediliyor hemde birbirine yedirilerek.Herkesin % 100 kendini haklı görmesi kilitlenmeye sebep oldu.Zaten istenende buydu.Kutuplaşma sonunda ülkenin 100 yıllık birikimi heba olacak önümüzdeki 40 yıl istenen kıvamda birileri tarafından bu ülke yönetilecek.umut edelim tüm planlar başlarına geçsin.Allah herşeyin sahibidir

  • Özcan Erkiş

    06.04.2017 16:50:41

    (2) Absürd söylemlerde her geçen gün çıtayı bir üste çıkaran iktidar, CB'nin Bursa'daki son sözleriyle "saadet- i dareyn" dediğimiz dünya ve ahiret mutluluğunun da tek adamlık sisteminden geçtiğini öğrenmiş olduk. "Hayır!" diyecekler için hain, terörist ve darbeci olmak gibi tehlikelerin yanında bir de -hâşâ imansızlık değil, tek adam sistemine hayır deyince - "âhireti kaybetmek" tehlikesi varmış! Allah akıl, fikir, iz'an, vicdan, insaf versin. Dün milleti kriz ve kaos korkutan iktidar, şimdi de "âhiret korkusuyla" dini hissiyatı istismar ve suistimal ederek hür vicdanları baskı altına almak istemektedirler. Yeter artık! Dünyayı halletiniz iş âhirete mi geldi ey iktidar! İktidar cenahının menfi ve menfaatçi siyaseti ile istismarcı ve fena söylemleri ile suistimaline karşı da dur demek için "Hayır! iyi bir cevap olacaktır.

  • Özcan Erkiş

    06.04.2017 16:19:57

    Sayın Güleçyüz, hepimiz de biliyoruz ki geciken adalet 'adalet' olmadığı gibi gram gram verilen adalet de 'adalet' değildir. Fakat her şeye rağmen, bu ülkede âdil, tarafsız, bağımsız ve en mühimi de vicdanı hür ve cesur yargıçların var olduğuna inanıyoruz. Bu inanç ve ümit ile yine hukuk içinde adaletin tecelli edeceği günleri bekliyoruz. Bu hâlin ilânihâye devam etmesi katiyen mümkün değildir. Bırakın Anayasayı ve yasaları, çiğnenmedik ne kaldı Allah aşkına. Din-i Mübin-i İslâmın bile pervasızca siyasete âlet edildiği bir süreçte Anayasa ve yasaların sözü mü olur? İktidar cenahı, neredeyse "evet"diyenleri cennete, "Hayır!" diyenleri de cehenneme gönderecek hâle geldiler. Meselâ CB'nin (hayır diyecekleri kastederek) şu sözüne nasıl bir mânâ vereceğiz :"Buna karşı çıkacağım derken dünyanızı da àhiretinizi de tehlikeye atmayın!" Bu nasıl bir söz Allah aşkına? Korkarım ki "hayır diyenler dinden çıkar!" demelerine ramak kaldı! Olur mu demeyin, burası Türkiye!....

  • özdemiroğlu

    06.04.2017 08:42:29

    Hukukun geleceğine dair kaygılarımız olsa da; yine de hukuktur, hukukun üstünlüğüdür.

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