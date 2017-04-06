Bu ortamda herşeye rağmen adaleti beklemeye devam ediyoruz

Anayasa “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” der ve yargı bağımsızlığının en önemli şartlarından biri olarak hâkim güvencesini öngörürken, Türkiye bu en temel prensiplerin vahim şekilde defalarca ihlal edildiği son derece sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşma iddiasıyla başlatılan süreç çok kısa sürede geniş kapsamlı bir cadı avına dönüştü.

Aralarında AYM, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de bulunduğu binlerce hâkim ve savcı meslekten atıldı ve tutuklandı.

İnsanlık dışı muamelelerle gözaltına alınıp çok ağır şartlarda aylardır içeride tutulan bu insanlar hâlâ iddianameleri hazırlanıp mahkemeye çıkarılmış değil.

“Yargılama devam ederken mahkeme değiştirilmez” kuralı da çiğnenip, F..ö soruşturmalarında aktif görev üstlenen hâkim ve savcılar bile defaatle değiştirildi.

HSYK, yargıya siyaset ve derin mahfil kaynaklı müdahalelerin aracı haline geldi. “Hoşa gitmeyen” karar veren hâkim ve savcılar derhal açığa alınıp haklarında işlem yapılıyor, hattâ tutuklanıyorlar. Bu işlemlerin gerçekten hukukî bir gerekçesi varsa kamuoyunun bunu bilmesi gerekmez mi?

Hâkimler, sırf “Beni de tutuklamasınlar” kaygısıyla, kendilerinin dahi inanmadığı tutuklama kararlarına imza atmak zorunda bırakılırken, buna rağmen yine de tutuklanmaktan kurtulamayanlar oluyor.

Aylardır tutuklu olan 21 gazetecinin tahliyesine karar veren 25. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin açığa alınması, bu skandallar zincirinin en son halkası.

1 Mart’ta evine yapılan gece baskınıyla gözaltına alınıp 3 Mart’ta tutuklanan Nur’la ilgili süreç böyle bir hengâmede yürüyor.

Nur’un tutukluluğuna yaptığımız itirazlar evvelâ 26, sonra 27. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedildi.

İki reddin de en önemli gerekçesi, delillerin toplanmamış olması. Bu bile başlı başına işin rengi hakkında fikir vermeye yeterli.

Masumiyetinin dava sonunda mahkemenin vereceği beraat kararıyla da tescil edileceğinden emin olduğumuz ve 29 Nisan’a nikâh günü alıp buna hazırlandığını üstüne basa basa vurguladığımız bir genç kızın hâlâ içeride tutulmaya devam edilmesi hukuk ve vicdanı yaralıyor.

Ve adaleti beklemeye devam ediyoruz.

Nur’un bizimle yaptığı bir mülakat: Karanlık algı operasyonlarını lâhikalarla püskürtelim - http://www.yeniasya.com.tr/roportaj/karanlik-algi-operasyonlarini-lahikalarla-puskurtelim_409381

“Neden #HAYIR” broşürümüz... - http://www.yeniasya.com.tr/video/neden-hayir-brosurumuz_428112