Bunlar CHP iktidarında yaşansaydı...

Malûm operasyonlar devam ederken başörtülü hanımlara da kelepçeli gözaltı uygulaması ilk kez Manisa’da gerçekleştiğinde, hiç alışık olunmayan bu duruma kamuoyunda ciddî bir tepki meydana gelmiş ve iktidar medyasında bile eleştiriler çıkmıştı.

Bunun üzerine Emniyet Müdürü açığa alınmış ve böylece tepkiler yatıştırılmıştı.

Ancak bunun “gaz alma” amaçlı bir taktikten ibaret olduğu, söz konusu uygulamanın bilâhare daha da yaygınlaştırılmasıyla ortaya çıktı. Ve kelepçeli olarak gözaltına alınan başörtülü hanımların görüntüleri, ardı arkası gelmeden devam etti.

İşin garibi, Manisa’daki ilk olaya verilen tepki, sonrakilerde yerini anlaşılmaz bir suskunluğa terk etti.

Dahası, “Başörtüsü hiç kimseye suç işleme ayrıcalığı vermez” gibisinden “ahkâm kesmeler” yapıldı.

Böylece, hedefe konulup tam bir linç operasyonuna hedef yapılan cemaatin “abla”ları olarak derdest edilen her yaştaki hanımlar, peşinen suçlu ilan edildi.

Bunların içinde cemaat yurdunda aşçılık yapan teyzeler de vardı; telefonunda Bylock olduğu iddiasıyla içeri tıkılan babaanneler, kermes düzenleyen ev hanımları, nikâh masasından alınıp götürülen taze gelinler, evliliğe hazırlanan genç kızlar, sınavlarına çalışırken aynı muameleye muhatap olan öğrenciler ve doğum yaptıktan hemen sonra kapıda bekleyen polisler tarafından ifade için karakola ve nezarete götürülen genç anneler de.

Ve bunların sayısı 17 bine ulaştı.

Daha önce hiç benzeri yaşanmamış olan bu akıl almaz tabloyu daha da inanılmaz kılan şey, iktidarın ve Sarayın her sözünde ve yaptığında hikmet arayan AKP taraftarı çoğu başörtülünün, bu yapılanlara suskun kalmanın da ötesinde, hararetle arka çıkıp destek vermesiydi.

Bu süreçte yapılanların tek bir tanesi CHP iktidarında yaşanmış olsaydı adeta kıyamet kopar ve yer yerinden oynardı.

Ama iktidarda AKP’nin “dindar” kadroları olunca durum değişti. Bu yapılanlara “ustaca” kılıflar uyduruldu. Cemaatin çoğu tesettürlü hanımları da “hain ve terörist” ilan edildi.

Bu tezgâhı kuran perde gerisindekiler ise olup bitenleri keyifle izlediler, izlemeye devam ediyorlar.



Mehmetçiğin çatışmada yaralı ele geçirdiği teröriste “şefkat”ini su vererek de gösterdiğine dair haberlerin zaman zaman medyada yer aldığı bir ülkede, malûm davalarda yargılanan masum tutuklulara mahkeme başkanı tarafından su bile verdirilmediğini biliyor muydunuz?

AKP Atatürkçü olmaya yeni mi karar verdi? - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/akp-ataturkcu-olmaya-yeni-mi-karar-verdi_446296