"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Buruk Ramazan, buruk bayram

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Haziran 2017, Cumartesi
Geçen seneki Ramazan ve bayrama da hukuksuz operasyonların gölgesi düşmüştü, ama beterin beteri varmış; 15 Temmuz fitnesi ve ardından OHAL ilanıyla girilen süreçte yaşananlar, sayısı milyonlara ulaşan insanlar için hayatı tam kâbus ve karabasana çevirdi.

Süreçten on binlerce aile etkilendi.

Bunların başında 15 Temmuz şehit ve gazileri ile onların aileleri geliyor. İçlerinden birini, hattâ bazılarında birden fazla üyesini meş’um fitneye kurban veren ailelerin acısı hâlâ tazeliğini koruyor.

Geçen Ramazan ve bayramda aileleriyle birlikte olan bu insanlar şimdi berzah âleminde.

Şehitlerimizin hepsini rahmetle yad ediyor, gazilerimize ve ailelerine sabır ve esenlikler diliyoruz. Allah böyle bir acıyı milletimize asla bir daha yaşatmasın.

Gelelim sonrasına. 15 Temmuz’dan beş gün sonra ilan edilen OHAL sürecinde peş peşe çıkarılan KHK’larla on binlerce kamu görevlisi bir anda kendisini devletteki görevinden ihraç edilmiş buluverdi.

Yüksek mahkeme üyeleri dahil hâkim ve savcılar, adliye memurları, akademisyenler, öğretim üyeleri, öğretmenler, subaylar, askerler, emniyet müdürleri, komiser ve polisler, doktorlar, hemşireler, bürokrat ve memurlar ve daha niceleri.

Bir anda işsiz kalan, maaşı ve bütün sosyal hakları iptal edilen ve özel sektörde çalışma yolu da kapatılan bu—çoğu uzman ve vasıflı—insanlar, geçimini sağlamakla yükümlü oldukları aileleriyle birlikte açlık ve sefalete mahkûm edildi.

Neyle suçlandıklarını dahi öğrenemeden, ifadeleri ve savunmaları da alınmadan; sorgusuz, sualsiz ve yargısız.

Durumu bunlardan daha vahim ve yakıcı olanlar ise darbeyle de, terörle de kesinlikle hiçbir alâkaları olmadığı halde tutuklanıp aylardır içeride tutulanlar.

Bu durum on binlerce aileyi darmadağın etti. Ramazan’da iftar ve sahur sofraları annesiz, babasız, evlâtsız... kuruldu. İçeridekiler dışarıdakilere, dışarıdakiler de içeridekilere hasret; aylar geçirdiler. Fakirleşen sofralardan zoraki alınan sınırlı lokmalar, gözyaşları eşliğinde boğazlara dizildi. Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine zekât taşıyanlar kendileri zekâta muhtaç oldu.

Bu dramatik tablolara yol açan haksız uygulamalara en azından Ramazan’da son verilmesi çağrısını mübarek aya girmeden seslendirdik. Ardından bazı olumlu işaretler geldi. Ama başka bir el yeniden devreye girerek bunları sabote etti.

Sonuçta maalesef Ramazan’ın milat olmasına fırsat verilmediği gibi, bayrama da derinleşen bir buruklukla giriliyor.

Duamız aynı: Bu zulümler artık bitsin...

Yoksa gayretullaha dokunur.

***

Darbecilerden elbette ki hesap sorulsun. Ama mutlaka hukuk içinde kalarak ve kurunun yanında yaşları da yakmadan, masumları mağdur etmeden.

249 şehidin sorumlusu, darbeyle de, terörle de ilgileri olmadığı halde içeri tıkılan onbinler mi? Anneler, genç kızlar, hasta ve yaşlılar mı?

Bayram öncesi mağduriyetlerde son durum.. - http://www.yeniasya.com.tr/video/bayram-oncesi-magduriyetlerde-son-durum_436040

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    116. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik

    Oxford’un araştırması: Yandaş medyaya güven yok

    Gümrük birliği restleşmesi

    Çarklar borçla dönüyor

    Bu düpedüz İslam düşmanlığı, Müslümanlık düşmanlığıdır

    ABD'li iş adamları Trump'ı böyle değerlendirdi

    115 sanığın yargılandığı davada ilk ara karar

    Dışişleri Bakanlığı: Büyük üzüntüyle öğrendik

    ''Petshoplarda hayvan satışı yasaklanacak''

    İl il bayram namazı saatleri...

    79 kişinin ölümüne neden olan büyük yangının nedeni açıklandı

    Pakistan’da bombalı saldırılar: En az 36 ölü

    Yeni gelişme: Çok sayıda avukat hakkında yakalama kararı!

    Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

    İstanbul trafiğinde son durum

    Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami'dir

    Petrol 45 dolara düştü, hala pompaya yansıtılmadı

    Zarar 5 milyon lira!

    Manisa Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

    Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bayramlardaki ölüm trafiği!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Buruk Ramazan, buruk bayram
    Genel

    Oxford’un araştırması: Yandaş medyaya güven yok
    Mehmet KARA

    “Toplum dökülüyor!”
    Faruk ÇAKIR

    Adliye koridorlarında huzur aramak
    Ahmet BATTAL

    Bir çift göz hatırı için...
    Genel

    Çarklar borçla dönüyor
    Genel

    Gümrük birliği restleşmesi
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin adâlet sorunu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.